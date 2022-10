TEST BMW M850i xDrive Cabrio: Zestárlo tak hezky, že jsme si ani nevšimli

Radosti Vynikající dynamika Komfort odpružení Jízdní vlastnosti Starosti Foukání do kabiny ve vyšších rychlostech Lacině vypadající deflektor větru Málo místa na zadních sedadlech 9 /10

Připadá mi to jako včera, když se poprvé představil nový designový jazyk automobilky BMW na tvarech velkého kupé, které nám přislíbilo návrat modelové řady 8. Bylo to u jezera Como během Concorso d'Eleganza Villa D'este v roce 2017. BMW šlo s tímhle autem rovnou tam, kde se má cítit jako doma a vyšlo to, nepůsobilo nepatřičně. Osmá řada je dnes na silnicích běžně k vidění a rozrostla se na tři karoserie, kdy všechny jsou k mání s úsporným naftovým šestiválcem i skvělým zážehovým osmiválcem.

Těžko se tak věří tomu, že už je tady facelift. To už je pět let? Nebojte ale, pokud se vám původní auto líbilo, tak teď se nijak výrazně nemění, omlazení totiž proběhlo hezky po Německu - decentně. Na ukázku toho, co je na autě nového, připravilo české zastoupení BMW opět naprosto fantastickou specifikaci. Však se podívejte, osmiválec, kabriolet s plátěnou střechou a barevná kombinace dělaná někým, kdo už někdy nějaké hezké auto viděl.

Lak na přání Mahagoni, kožené čalounění interiéru Merino Ivory a dobře padnoucí dvacítky. A k tomu ty znaky k oslavám 50. výročí divize M, auto s nimi vypadá skoro jako nějaká limitovaná edice. Mimochodem jeden stojí sedmnáct stovek a koupíte je přímo v obchodě BMW, takže si s nimi můžete vyzdobit klidně svou E46, rozměry jsou stejné. Ale zpět o osmičce. Takové specifikace jsou běžně k vidění spíše na jihu Evropy. Ano, i já se přikláním k tomu, že řada 8 by mohla být celkově atletičtější, je možná až moc monumentální, ale tahle usedlá barevná kombinace mi vyhovuje. Ale teď tedy k tomu faceliftu.

Najdi pět rozdílů

Neznalé oko facelift nepozná. Na první pohled určitě ne. Zepředu si můžete všimnout nové masky s řidším žebrováním, která je nově podsvícená. Všechny modely jsou také vybaveny sportovním paketem. Změnily se i nasávací otvory v předním nárazníku a pokud máte vůz M Performance, tedy motorizaci M850i xDrive, tak máte i aerodynamicky tvarovaná zrcátka z modelu M8.

Změny uvnitř jsou taktéž spíše symbolické. I nadále mají karoserie Coupé a Cabrio uspořádání sedadel 2+2. Gran Coupé nabídne prostor cestujícímu uprostřed vzadu na kratší vzdálenost a ve standardu má 4zónovou klimatizaci, ostatní karoserie 2zónovou. Další změnou je větší středový displej s obrazovkou o velikosti 12,3 palce místo původní 10,25 palce. Do standardní výbavy přibyl soubor systémů Driving Assistant zahrnující třeba funkci rozpoznávání značek nebo varování před čelní kolizí.

Pobyt v kabině nové osmičky se tak nijak výrazně neliší od předchozího provedení. Mezi negativa, nebo spíše drobné připomínky, se i nadále řadí nepříliš přehledný digitální přístrojový štít a dotykové plochy okolo voliče iDrive. Ke karosářské variantě Cabrio připojuji málo místa pro nohy na zadních sedadlech, pro velké lidi to tam prostě není. Bál jsem se pak příliš tlustého rámu čelního okna, ale zbytečně. Je sice silnější, ale ve výhledu vás moc omezovat nebude.

Osmička vás přivítá skvělým posazem, kdy si můžete nohy hezky schovat hluboko pod palubní desku a tělo máte příjemně sevřené v anatomicky tvarovaných sedadlech. Nicméně sedí se poměrně nízko a hrana bočních oken je zase vysoko, takže se vás může zmocnit pocit pohlcení a může chvíli trvat, než dostanete do povědomí rozměry karoserie. Výš bych ale sedačku nedával kvůli proudění větru při stažené střeše, ale o tom až později. Zdaleka největší přešlap interiéru je ale deflektor větru. V porovnání s autem, především v této specifikaci, vypadá hodně lacině a nepatřičně.

Zvedáme kotvy

Ach jo, ten mezititulek, já vím, jakmile dostane novinář do rukou velký silný kabriolet s pěknými tvary, sáhne do šuplíku s klišé a vytáhne něco o luxusní jachtě, jenže ono to tady opravdu sedí. Plátěná střecha se stáhne za patnáct sekund. Její výhodou je nízká hmotnost, takže už tak k velké mase kovu nepřidáváte moc navíc. Pro úplnost - BMW M850i xDrive Cabrio váží 2125 kg. Nevýhodou však bývá svist větru při jejím natažení, především na dálnici.

Ohledně toho vás ale mohu uklidnit, v osmičce je při natažené střeše docela klid. Rozdíl oproti kupé a Gran Coupé je sice zřejmý, ale svist výrazně neruší ani na dálnici, samozřejmě za předpokladu, že nejedete 220 km/h po Autobahnu. Společně s dobrým odhlučněním od podvozku si tak můžete užívat tohle auto skoro každý den bez výrazné ztráty komfortu.

Se střechou dole má M850i xDrive samozřejmě to pravé kouzlo a jízda je úchvatná, plná atmosféry. Vyhřívání sedadel, volantu a loketní opěrky, foukání teplého vzduchu zezadu na krk a topení pak naznačí, že si auto bude možné užívat i v chladných dnech. Nicméně ledový vítr vás začne obtěžovat už ve stovce. Existují kabriolety, se kterými můžete jezdit i po dálnici se staženou střechou, ale tady bych to moc neviděl. Jízda ve 120 km/h teď na podzim už znamená, že se za volantem už stáhnete do krunýře jako želva. Proudění vzduchu okolo kabiny a funkce deflektoru by tedy mohly být ještě o něco lepší.