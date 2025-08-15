TEST BMW M5 4.4 V8 M Hybrid (535 kW): 100 hned, 200 za chvíli, 300 za příplatek

Vynikající dynamika
Na danou kategorii solidní komfort
Skvěle odladěná technika
Vyšší hmotnost
Velké rozměry
Komplikovanost infotainmentu
9 /10
Sedmá generace BMW M5, označovaná jako G90, má jako první M5 plug-in hybridní pohonné ústrojí. Přirozeně to plnilo novinové titulky a internetové diskuze, přičemž nejvíce přednášenou hodnotou byla hmotnost. Aby také ne, když váží 2510 kilogramů, což je více než Mercedes-Maybach S 680, ale i více než některé specifikace pick-upu Ford F-150. Nicméně od BMW přišla vcelku jasná zpráva, že buď to bude takhle, nebo nijak.
BMW s novou M5 přišlo podobně jako Mercedes s novým AMG třídy E, nicméně o jeho AMG E 53 Hybrid s hmotností 2390 kg se tolik nemluví, a to je to ještě výkonově slabší verze s výkonem 585 koní. Počkejte si na E 63, to bude taky cvalík. A nové Audi RS 6 Avant, které nám uzavře trojlístek hlavních konkurentů, taky asi nebude žádná muší váha. Plug-in hybrid je teď očividně ta správná a bohužel i jediná cesta ke sportovním manažerským vozům pro velkoobjemové výrobce.
Vypadá... fajn?
BMW M5 nám zaparkovalo do redakční garáže jako sedan s individuálním lakováním Daytona Metallic, s černými koly a jako bonus ověšené karbonovými nástavci na předním nárazníku a prazích či karbonovým zadním difuzorem. Těmito a dalšími doplňky od M Performance si BMW může u sebe podržet zákazníky, kteří by jinak pro podobný tuning běželi jinam. Jakožto demo car tak byla základní cena 3,6 milionu řádně navýšena, a to skoro o cenu dvojkového BMW Gran Coupé. Celkem tedy 4.546.598 Kč.
M5 má teď na délku 5096 mm, na šířku 1970 mm a na výšku 1510 mm. Trend rostoucích aut nám tak nekončí a novinka je zase o něco větší než předchůdce, který měřil na délku 4983 mm. A design? Jako u všech aut a obecně všech objektů, které jako první vidíte na internetu nebo v časopise, je vhodné si na verdikt počkat až naživo, kdy do hry vstoupí reálné kulisy a za sebe musím říct, že podobně jako nová M3 vypadá i M5 fakt dobře.
Přední nasávací otvory jsou ohraničené světelným pásem, který v noci září. Nepůsobí to ale jako pouťová atrakce, spíše je to takový dencentní podkres. Do rozšířených blatníků se nastěhovala vpředu 20palcová a vzadu 21palcová kola. V rámci konfigurátoru si můžete vybrat jeden z pěti designů kol, všechny mají ale stejnou velikost. Za zadními dveřmi pak nechybí slavná Hoffmeisterova křivka, ve které se ukrývá emblém M5.
Nová M5 působí jako masivní limuzína, což je ve výsledku i pravda, protože předchozí generace řady 7 byla jen o 2 milimetry delší než tohle. To samozřejmě znamená několik věcí - auto nabídne velkorysé množství prostoru pro pět cestujících nebo zavazadlový prostor 466 litrů (pro fajnšmekry je k mání i kombi). A pak je tu samozřejmě bezpečnost a všechna možná technologie, kterou se sem BMW podařilo vecpat.
To mě přivádí k interiéru, který je prakticky shodný s běžnou řadou 5, jen s tím rozdílem, že je tu několik typických M prvků, bez kterých by to nešlo. Sedadla jsou za mě perfektní, tedy pohodlná a se slušnou oporou těla. Je ale vidět, že si tady BMW nechává prostor pro nějaké skořepiny. Čalounění kůží je pro základní sedadla standardem a za příplatek 51.480 Kč mají v paketu Comfort mimo jiné i funkci ventilování.
Displej infotainmentu s digitálním přístrojovým štítem jsou v jedné prohnuté desce, o které jsme toho napsali už hodně. Tady není nic jinak, až na některá zobrazení určená verzím M. Stále tedy platí, že předchozí architektura palubní desky byla výrazně přehlednější. Další výtka patří směrem ke zpracování, kdy některé plasty na pomačkání vrzaly, třeba výplně na dveřích nebo lišta pod infotainmentem. Při jízdě po hodně špatné silnici pak trochu skřípalo sedadlo spolujezdce. V tomto směru bych ale rád poznamenal, že jde o hodnocení tohoto jednoho konkrétního kusu.
Do tanku v tank
Plug-in hyridní ústrojí potřebuje akumulátor, ten má tady kapacitu 18,6 kWh a tabulkový dojezd 69 kilometrů, přičemž reálně jsem se dostal nad čtyřicet. Umístění akumulátorů je pak klíčové nejen pro rozložení hmotnosti a celkové ovládání auta, ale i pro usazení řidiče. V BMW se rozhodli, že akumulátor roztečou po podlaze vozidla pro snížení těžiště. Baterie je navíc poměrně tenká, takže nevyžaduje až takový kompromis ve formě vysoké podlahy, což je fenomén, které vidíme třeba u některých elektromobilů.
V nové M5 tedy sedíte prakticky jako v normálním čistě benzinovém autě. Z pozice řidiče mi pak vadily jen široké sloupky čelního okna a také tlustý věnec volantu, který je známý i z ostatních modelů BMW M. Na volantu pak mimochodem najdete další známou věc - dvě tlačítka M1 a M2 v červené barvě pro vámi nastavitelné jízdní režimy.
M5 má pod kapotou vidlicový osmiválec o objemu 4,4 litru, který v rozmezí 5600 až 6500 otáček produkuje výkon 430 kW (585 koní). Víc nebylo třeba, protože o zbytek se stará elektromotor umístěný v osmistupňové převodovce M Steptronic. Ten stejně jako akumulátor zastupuje již pátou generací elektrických ústrojí BMW. Sám o sobě dokáže dát maximálně 145 kW (197 koní) a v režimu hybrid často stačí na pohon auta po městě sám.
Když to ale dáte dohromady, vznikne 535 kW (727 koní) a točivý moment 1000 N.m. To znamená, že ačkoliv váží nová M5 2,5 tuny, disponuje podobnou akcelerací z místa jako supersporty minulé generace. Konkrétně je to 3,6 sekundy. Pro mě ale byla překvapivější akcelerace od stovky výš. S novou M5 máte pod zadkem tolik točivého momentu, že na požádání pojedete během pár okamžiků 200 km/h a pokud máte příplatkový paket, který odekmne třistovku, tak i tolik.
Když vám někdo uhne z levého pruhu na německé dálnici a vy pojedete jen tak na pocit a ponoříte pravou nohu do pedálu na pár sekund, tak se klidně může stát, že tam bude přes dvě stě. V této rychlosti si také všimnete, že řada 7 má lepší odhlučnění od svistu větru, ale to je jen jedna z mála věcí, ve kterých je za mě M5 na takové cestování horší.
Dokonce i komfort je na velmi vysoké úrovni, což oceníte na silnicích druhé a třetí třídy. Odpružení je samozřejmě oproti skutečným limuzínám tužší, podvozek se snaží být komunikativní, ale až na vrzající sedadlo v tomto konkrétním voze nebyla jízda výrazně nekomfortní, a to ani na dlažebných kostkách.
Když pak dostanete novou M5 do rychlejšího tempa, překvapí vás zprvu agilita, která dobře maskuje hmotnost. BMW tady zvolilo technologický balíček, který je už dobře známý, a to sice pohon všech kol xDrive s preferencí zadní nápravy, která je doplněná o aktivní samosvorný diferenciál, a také natáčení zadních kol do úhlu 1,5 stupně. To vše podporují elektronicky ovládané tlumiče. Vše výše zmíněné pokrývá standardní výbava, nad rámec toho si pak můžete dopřát třeba karbon-keramické brzdy, které jsou v paketu Ultimate za skoro šest set tisíc.
Hmotnost ale M5 maskuje jen do určité míry a jsou situace, kdy před limitem přilnavosti pneumatik tahá auto i řidiče ven ze stopy. Typicky na hodně utažených silnicích. Hůře se maskují také rozměry. Převážně na klaustrofobických cestách v lese, kam byste se běžně jeli projet s ostrým hatchbackem nebo se starou M5, je ta nová M5 úplně všude. Stran výtek musím zmínit i řízení, ve kterém toho není moc cítit. Na nějaké povídání si s předními koly to prostě není, nicméně v tomhle není BMW samo.
Ale ke chválení je toho naštěstí víc. M5 je vozem, na který jsem se mohl spolehnout prakticky za jakékoliv situace. Software převodovky je za mě velmi dobrý, třeba s podřazením neváhá ani když necháte vše v automatickém režimu. Obrovská zásoba výkonu pak není jen k ježdění po Autobahnu, ale i pro okamžité předjetí nějaké brzdy provozu. K tomu všemu mi na testovačce vyhovovaly zvolené pneumatiky Hankook, které nemají tak enormní grip jako více vídané Micheliny, takže autu dovolují trochu se rozvázat z jízdního stylu, kdy je přilnavost prioritou.
Pryč je i to, na co jsem si stěžoval u BMW XM, kde se toto pohonné ústrojí objevilo vůbec poprvé. Ty kusy XM, které jsem řídil, se totiž neuměly hezky a plynule rozjet. I když jste byli na plynu velmi jemní, přední kola se skoro až utrhla. Nic takového tady není a M5 vaši jemnost odměňuje stejným dílem a když hezky předvídáte, můžete vyloženě plout krajinou i městy, a to rychleji než ostatní (mám konspirační teorii, že celé XM bylo zároveň testovací mulou pro tento pohonný systém v provozu, aby to měla M5 odladěné).
BMW uvádí kombinovanou spotřebu 1,7 l/100 km. Jako u všech plug-in hybridů to berte samozřejmě s rezervou, při plynulé jízdě bez nabíjení se budete pohybovat okolo deseti litrů, v extrémních situacích si ale osmiválec v takto těžkém autě může samozřejmě říct i mnohem vyšší dvouciferná čísla, začínající trojkou.
Jak už jsem naznačil výše v textu, emoce z nového BMW M5 proudí převážně z dynamiky v přímce, přičemž vidlicový osmiválec má i moc fajn zvuk. Emotivní dokáže být i v případě, že si pohrajete s širokým nastavením pohonu v infotainmentu a uděláte si z něj auto takvzaně do rukou. V tom případě můžete mít ostré nastavení motoru, měkké nastavení podvozku, pohon kol pouze zadních kol a řadit si pádly pod volantem. I tímto způsobem vás dokáže M5 vtáhnout. Přes řízení to ale za mě tak dobře neumí.
Nová M5 na mě už nepůsobí jako naprostý univerzál, tedy jako sportovní auto na každý den a větší bratr M3. Spíše na mě působí jako přiblížení se k Porsche Panamera, případně dalším velkým cestovním autům, které mají sportovní geny, ale nejsou vyloženě sportovním náčiním. Dělá to ale po svém a takovou dynamiku jako tohle dřív uměla jen placatá auta.
Závěr
Pokud jste přeskočili až sem na závěr, což já občas dělám taky, tak můj finální verdit zní, že je to vážně povedené auto. Musíte ale možná trochu zkrotit svá očekávání. Není to jedno auto na všechno, více mu vyhovují dynamické přesuny po dálnici, zatímco na okresních silnicích ho limituje vysoká hmotnost a velké rozměry.
Situace okolo nové M5 je možná až zbytečně vyhrocená, někteří jí ani nemohou přijít na jméno. Za mě ale inženýři dokázali rozehrát slušnou hru s kartami, které jim byly rozdány. Určitě je tam potencál pro zlepšení a více řidičskosti do auta dostane třeba nějaká ostřejší varianta, kde ale zřejmě bude nutné udělat nějaký kompromis, třeba po stránce komfortu.
Stěžování si na hmotnost je za mě na místě, ale taky by to zasloužilo trochu střízlivější pohled. Dvě a půl tuny nemá jen BMW M5, ale i další auta tohoto ranku, jen u té M5 to skalní fanoušky asi nejvíc bolí. Technicky je to za mě ale majstrštyk a je nad všechno jasné, že nikdo jiný než Němci by to takhle dobře udělat nedokázal. Bravo a těšíme se na to, co tam máte dál.
|BMW M5: Souhrn cen
|Základní cena vozidla
|3.653.000 Kč (M5/ 535 kW)
|Cena s testovaným motorem a výbavou
|4.546.598 Kč (M5/ 535 kW)
Technické údaje: BMW M5
Počet válců/ventilů na válec • rozvod
8/4 • DOHC
Typ motoru • zdvihový objem
zážehový • 4 395 cm3
Vrtání • zdvih
88,3 mm • 89,0 mm
Nejvyšší výkon
430 kW (585 koní)
Nejvyšší výkon při otáčkách
5 600 až 6 500 ot/min
Nejvyšší krouticí moment
750 Nm při 1 800 až 5 400 ot/min
Zrychlení z 0 na 100 km/h
3,6 s
Převodovka: způsob řazení • počet stupňů
automatická • 8 stupňů
Zákl. objem zavazadlového prostoru
466 l
Objem palivové nádrže
60 l
Hmotnost: provozní • celková
2 510 kg • 2 940 kg
Prům. spotřeba: komb.
1,7 l/100 km
Rozchod kol: vpředu • vzadu
1 684 mm • 1 660 mm
Rozměry: délka × šířka × výška
5 096 × 1 970 × 1 510 mm
Sériová výbava: M Drive Professional, Vyhřívání volantu, Bezpečnostní šrouby kol, Ukazatel tlaku v pneumatikách, Sada na opravu pneumatik, Alarm, Komfortní přístupový systém, BMW Iconic Glow exteriérový paket, M Shadowline zatmavené světlomety, Protisluneční ochrana oken, Výstražný trojúhelník a lékárnička, Nastavení sedadel, elektrické s pamětí pro sedadlo řidiče, M bezpečnostní pásy, M multifunkční sedadla pro řidiče a spolujezdce, 4-zónová automatická klimatizace, Interiérová kamera, Nabíjecí kabel pro veřejné nabíjecí stanice (Mode 3), Akustická ochrana chodců, Ambientní osvětlení, BMW IconicSounds Electric, Adaptivní LED světlomety včetně LED světel pro odbočování a BMW Selective Beam, DAB tuner, Teleservices, BMW Legal Emergency Call, ConnectedDrive Services - přístup na Online portál a integrace aplikací, Paket Connected Professional, Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, Přihrádka pro bezdrátové nabíjení, Osobní karta eSIM, BMW Live Cockpit Professional, M Shadowline černé vysoce lesklé okenní lišty s rozšířeným obsahem.
Volitelná výbava: barva BMW Individual - fialová Daytona Metallic (+159.874 Kč), kola 20”/21” Double Spoke 951 M Black/MT (+10.842 Kč), Repair Inclusive 3 roky (+29.354 Kč), Service Inclusive 5 let (+79.196 Kč), M karbon-keramické brzdy (+268.268 Kč), nabíječka pro domácí zásuvky (Flexible Fast Charger/Mode 2) (+10.556 Kč), Driving Assistant Professional (+54.184 Kč), Parking Assistant Professional (+9.490 Kč), Adaptér pro nabíječku pro domácí zásuvky (+0 Kč), M karbonový exteriérový paket (+86.710 Kč), BMW Individual čalounění stropu Alcantara v barvě antracitu (+32.526 Kč), M Driver´s paket (+66.378 Kč), Comfort Paket (+51.480 Kč), karbonové doplňky BMW M Performance Parts (celkem +237.081 Kč): krytka nádrže (+2.447 Kč), karbonový nástavec přední – levý (+35.900 Kč), karbonový nástavec přední – pravý (+35.900 Kč), karbonový nástavec prahu, levý (+30.400 Kč), karbonový nástavec prahu, pravý (+30.400 Kč), boční polep (+5.500 Kč), zadní difuzor, levý (+43.818 Kč), zadní difuzor, pravý (+43.818 Kč), koberce (+8.897 Kč)