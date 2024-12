TEST BMW M440d xDrive Cabrio: Unikátní oxymóron

A ani vzadu to není špatné – pokud sem nenaskládáte nohaté cestující, normální člověk se vejde se ctí a nebude řidiče proklínat, i když tu samozřejmě nejlépe funguje natrvalo uchycená dětská sedačka skrze Isofix. Pro projížďky ve dvou a se střechou dole je pak k dispozici větrný štít, nacvakávací přes zadní (neobsazená) sedadla. Manipuluje se s ním snadno a do kufru se vejde, aniž by výrazně ubíral jeho kapacitu.

Když už se bavíme o tepelném komfortu – střecha je samozřejmě ovládána elektricky, funguje i za jízdy v rychlostech do 50 km/h a otevřít nebo zavřít se dá za 18 sekund. Když je natažená, do kabiny neproniká nadměrné množství hluku a i v takovém případě se dá dovnitř celkem pohodlně nasedat díky dlouhým dveřím. Tento exemplář M440d měl také volitelné vyhřívání volantu (za přívětivých 7.306 Kč) a vzduchový límec, což je velmi příjemný ofuk krku posádky na předních sedadlech teplým vzduchem za rovněž rozumných 14.898 Kč. Pokud si chcete prodloužit kabrio sezonu na téměř celý rok, jde o dobrou investici.

Co oproti předešlé verzi (alespoň někoho) nemusí potěšit – ze středového panelu pod displejem infotainmentu zmizelo tlačítkové ovládání klimatizace s nastavením teploty a dalšími funkcemi. Nyní je na jejich místě jen aktivace výstražných světel, ofuk a výhřev předních a zadních skel, přeskakování skladeb – naštěstí zůstalo kolečko pro nastavení hlasitosti. Volba teploty se přesunula do spodní části obrazovky, kde je pod palcem v každém režimu zobrazení, nicméně nejde o takový krok zpátky z hlediska potřeby odvrátit zrak z dění na silnici. Tlačítka u předfaceliftu byla malá a chtěla pořádnou prostorovou paměť.

Pokračování 2 / 3

Perfektní podvozek i spotřeba, zábava na úrovni

V minulé kapitole jsme skončili jízdou na dovolenou, tedy na větší vzdálenost, tak s ní v jízdních dojmech rovnou začneme, protože u M440d máme úžasnou kombinaci solidně velké nádrže, úsporného motoru a také až nejapně vtipné jízdní dynamiky. Nemít batole, které stále ještě potřebuje kočárek, tak se v kombinaci dvou dospělých a dvou dětí v před-školkovém a prvostupňovém věku rádi poskládáme a vyrazíme přes Alpy k moři a zpátky, pravděpodobně bez tankování.

M440d má bez příplatku palivovou nádrž o 59 litrech, což při klidnější jízdě a spotřebě okolo šesti litrů na sto znamená dojezd k tisícovce kilometrů bez návštěvy čerpací stanice. A když na to sem tam šlápnete, možná po cestě za plážemi nebo do alpských vrcholů docmrndte pár litrů – a že šlápnout na to stojí za to.

Třílitrový diesel v ostré verzi samozřejmě postrádá ryzí zvuk a charakter benzinového ekvivalentu střední ráže ve formě M440i (275 kW), nemluvě o výbušnosti a totální nastavitelnosti plnotučné M4 (390 kW) s vypínatelným pohonem předních kol. Ale i tak – šestiválcová ostřejší nafta s 250 kW a 700 Nm od pouhých 1750 otáček má navzdory (u kabrioletu) dvoutunové hmotnosti nejen solidní podélnou dynamiku se zrychlením na 100 km/h za pět sekund, ale také skvěle zpracovává zatáčky i nerovnosti.

Tento konkrétní kousek byl osazen Adaptivním M sportovním podvozkem, který je vzhledem k ceně příplatku pouhých 13.456 Kč a jeho skvělé spolupráci s 19“ koly spíše nutností – nerovnosti s větší i menší frekvencí zvládá parádně, kola neztrácejí kontakt s vozovkou ani na rozbité silnici a z posádky není dobře naklepaný řízek. M sportovní diferenciál také funguje skvěle, rozhození síly na kola v zatáčkách je zcela předvídatelné, i když by se v okamžiku výjezdu a zátahu pod plynem hodilo o trošku větší spektrum otáček, ale obecně si s naftou více srandy v současnosti neužijete.

Není zde ono delikátní pnutí jako u benzinových M440 a žiletkově precizní jako u M4, ale v kombinaci s úchvatnými cestovními schopnostmi jde v případě M440d o švýcarský nůž pro cestování i říznutí zatáček dnes zcela nečekaným způsobem.