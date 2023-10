TEST BMW M4 Competition xDrive Cabrio (375 kW): Můj oblíbený nesmysl

K životě na palubě s novými M3 a M4 už jsme si toho řekli dost již v předchozích testech, u verze bez střechy byl jen opět zdůraznil poměrně tlustý rám čelního okna, který má pochopitelně i standardní řada 4 Cabrio. Deflektor větru pak působí lacině, ale zkousnete to tady asi lépe než u Bentley Continental GT nebo u otevřeného BMW řady 8. Ale víte co, pojďme raději jezdit.

BMW M4 Cabrio je k mání pouze v jedné specifikaci - čtyřkolka xDrive, automatická převodovka a verze Competition s šestiválcem S58 vyšponovaným na 510 koní. Stejně na tom jsou i naši sousedé. Základní cena činí 2.792.400 Kč, což je poměrně dost, ale pokud vám to nějak pomůže, tak levnější kabriolet s výkonem nad pět set koní na našem trhu nenajdete. Zároveň máte už ve standardu vše, co si snad můžete přát.

Takže je nové BMW M4 ekvivalent pavích per k lákání samiček a získávání respektu u samečků? Na jednu stranu ano, na druhou stranu je to jedno z nejlepších sportovních aut dneška. Tedy až na tenhle kabriolet. Tak pojďme na to.

„Pěkný báwo!“, zvolal na mě kluk s fotbalovým míčem v podpaží, který šel zrovna po chodníku, když jsem stál na červené. Ego v tuto chvíli ještě nabádá, ať to svoje macho ještě trochu podpoříte a otevřete klapky výfuku, což vedle většího hluku nedělá vlastně vůbec nic a je vám to tak v běžném provozu ke stejnému prdu, jako funkce Launch Control. Nová M4 je prostě auto excentristů a zatímco nad starou M3 slintám já a pár dalších vykuků, tohle získává pozornost širokého okolí.

Říkají mu bobr. Taky že je tlustý, ošklivý a neohrabaný. Šťouchají do něj klackem. Tvrdí, že by si radši koupili auto x nebo ypsilon, ale nikdy to neudělají. BMW G80 až G83 má víc odpůrců než kterékoliv jiné sportovní BMW. Naloženo dostává strašně, a představte si ty pohledy, když někomu takovému do očí řeknete, že vám se líbí. Že stačí pěkná barva a vynechat pitomé tuningové doplňky karoserie a je to hezké auto. Kdybych dal na odpovědi, už bych šel několikrát k očnímu, jednou na přeškolení vkusu a jednou bych si musel trhnout nohou.

Pokračování 2 / 3

Proč to někdo dělá? Proto!

Pro kabriolety BMW divize M jsem nikdy neměl moc pochopení. Však proč by se někdo vzdával té skvělé tuhosti a dobrovolně se ochuzoval o střechu, která na tom má lví podíl? Mechanismus střechy pak přidává pár kilogramů navíc a to je to poslední, co nové BMW potřebují, jelikož prostě váží až moc. Nárůst hmotnosti tu skutečně je, ačkoliv BMW svědomitě sáhlo po plátěné střeše, skvělý krok. Složíte jí za 18 sekund a to i za jízdy do rychlosti 50 km/h.

Z technických údajů vyplývá, že hmotnost M4 Competition xDrive Cabrio je 1920 kilogramů. M4 Competition xDrive kupé pak váží 1775 kilogramů. To je rozdíl 145 kilogramů. Jak se to projevilo na dynamice? Kabriolet zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,7 sekundy, kupé za 3,5 sekundy. Ne, že by to bylo něco, co jako řidič poznáte. Tah motoru S58 ve středních otáčkách je tak opojný, že vám budou nějaké desetinky vyloženě ukradené. I v kabrioletu budete při rychlé jízdě přikovaní do sedadla a s respektem k agresivitě motoru po chvíli určitě raději zvolníte.

Maximálk je klasicky 250 km/h, ale s příplatkovým balíčkem ji lze zvednout na 280 km/h. Ne, že byste to s tímhle autem chtěli dělat. A jaký je s ním život? Dozadu se vejdou dva cestující, ale hodí se sem spíše děti, dospělí nemají moc místa na kolena. V případě stažené střechy sem pak ale nedáte deflektor a i vytaženými bočními okny dozadu hodně fouká. Když nebudete mít vzadu cestující ani deflektor, objeví se celkem brzy turbulence, už třeba od 90 km/h. S deflektorem a vytaženými okny je ale v pohodě i dálniční rychlost.

Jízda s nataženou střechou je samozřejmě trochu hlučnější než u kupé, protože látka se prostě odhlučňuje blbě, ale pokud v kabině nepotřebujete vyloženě ticho jako na pohřbu, můžete s autem klidně jezdit každý den a celoročně. Plátěná střecha je pak nejen lehčí, ale i skladnější, takže je v zavazadelníku po složení 300 litrů, což je o 80 litrů než dříve. S nataženou střechou je to 385 litrů.

Kabriolet vás neochudí o nic z toho, co nabízí jiné M3 a M4 s pohonem xDrive. Přenos sil mezi nápravami probíhá přes elektronicky řízenou lamelovou spojku, z čehož ta zadní je ještě doplněna o aktivní M diferenciál. K dispozici tak máte čtyřkolkové dovádění ve sněhu i režim s pohonem výhradně zadní nápravy. V druhém případě můžete ještě spustit analyzér vašeho driftování, což může zpestřit dovádění mimo veřejné komunikace. Ano, stabilizace jde omezit zcela.

Ale abyste se dozvěděli také něco, co není v tiskové zprávě - tohle auto je naprosto fantasticky naladěné. Ohledně té tuhosti se hodí říct, že mi ztráta střechy nepřijde jako takový průšvih. M4 má totiž neskutečně pevný spodek a k tomu má kabriolet ještě torzní vzpěry v zadní části. To auto se prostě nekroutí. Možná po přesednutí přímo z kupé do kabria nějaký malý rozdíl vycítíte, ale nestane se vám, že by se po přejetí nerovnosti nebo vymetení nějaké díry auto nějak nepřirozeně zavlnilo.

A pak je tu nastavení podvozku, které je pro kabriolet specifické a vsadím se, že bude většině řidičů vyhovovat. I přes poměrně nízké pneumatiky (kola dvourozměr 20 a 21 palců) je M4 na poměry sportovních aut nesmírně komfortní. Netluče, nemlátí. Jinak řečeno je podobně naladěné jako běžný kabriolet 430i, prostě v pohodě auto. Jízda se staženou střechou s 510 koňmi pod zadkem má samozřejmě své kouzlo. Užijete si to jak ve městě, tak i na otevřené silnici. Jo a průjezdy tunely vás taky budou bavit.

M4 Cabrio si převzalo menší neduhy od svých sourozenců. Řízení by mohlo mít více citu a některým bude vadit také komfortní a ne tak akční převodovka ZF a roztahování motoru z nízkých otáček, kterému to nejdřív trochu trvá a pak se po rozfoukání turbodmychadel urve ze řetězu. Nejvíc limitující je ale vysoká hmotnost, kdy už auto na limitu vyžaduje opravdu maximální soustředění. Jinak řečeno, nebude vás to bavit tak jako s kupé.