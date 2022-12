TEST BMW M340d xDrive: Rekviem za (téměř) dokonalost

Radosti Silný motor s nízkou spotřebou Zábavné a čitelné jízdní vlastnosti Hodnotný vnitřek Účinné světlomety Rozumně komfortní opružení Starosti Ovládání řády důležitých funkcí přes displej Méně místa pro kolena vzadu 9 /10

V polovině letošního roku prošla aktuální generace BMW řady 3 s označením G20 (včetně kombi G21) modernizací. Že jste si nevšimli? Zvenčí šlo o velké množství detailů, na něž se musíte chvilku soustředit. Máme zde nové přední i zadní nárazníky, užší světlomety (v základu full LED), pozměněný tvar ledvinek, čistěji ztvárněné plochy okolo sacích otvorů… Prostě kompletní přežehlení tvarů, které jsme zvyklí vídat již čtyři roky.

U zkoušené verze M340d, značně říznuté sportovním šarmem, si můžete povšimnout různých specifických detailů vpředu, vzadu i na prazích, speciální masky nebo zadních lichoběžníkových koncovek výfuků – jsou skutečné, žádná imitace, za níž se skrývá obyčejná trubka. Pokud vám na fotografiích přijde něco zvláštního ohledně loga BMW, máte bystrý zrak. Znáček odkazuje na výročí 50 let divize M jejími tradičními barvami, tedy bílou, modrou a červenou. Parádně působí také M karbonová střecha, za kterou ale připlácíte vcelku tučných 75.868 Kč. Zatímco zvenčí se modernizace povedla, změny uvnitř nemusí vyhovět každému.

Uvnitř luxusní, ale kam jste dali tlačítka?

Rovnou si řekněme, že kvalita zpracování a výběr materiálů jsou uvnitř trojky již tradičně neprůstřelné. To, za co jste utratili své peníze, máte hezky na očích i v rukou. Rovněž typický je i posaz nízko nad podlahou a s nohama nataženýma kupředu, do předních sedaček zapadnete jako ruka do rukavice. Nepřijdete si zde ale stísněně – prostoru má posádka okolo sebe dost a hezky dimenzované jsou i sedáky, „ušatá“ opěradla normálně rostlého člověka neutiskují, a navíc si můžete elektricky nastavit, jak moc vás mají svírat (což se v zatáčkách velmi hodí, ale o tom až za chvilku).

Palubní deska se změnila k nepoznání. Místo klasické kapličky a samostatného displeje infozábavního systému zde máme jednu zakřivenou plochu, do níž jsou vloženy dvě obrazovky. Proč ne, působí to elegantně, na displeje je dobře vidět, mají vysoké rozlišení a srozumitelnou grafiku. iDrive s BMW operačním systémem 8 startuje rychle, pohodlně se ovládá kruhovým ovladačem na středovém tunelu nebo hlasem a základní funkce v něm najdete snadno. Pokud zabřednete do dlouhého seznamu „aplikací,“ můžete sice chvilku hledat, ale nejužitečnější věci jsou vždy po ruce. Navigace funguje dobře, má totiž přístup k dopravním informacím v reálném čase, jak je dnes v této kategorii aut slušné.

Na středovém panelu pod obrazovkou je však pusto. Pryč jsou tlačítka nastavení teploty a směru foukání ventilace, stejně tak zmizel panel s očíslovanými čudlíky pro snadný přístup nejen k rozhlasovým stanicím, ale i dalším předvoleným funkcím. Ještě na jaře jsme si u předfaceliftové verze lebedili ohledně vstřícnosti ovládání, teď zde panuje lehké mrzení. Nastavení teploty klimatizace se přesunulo do spodní části displeje, kde je sice stále na očích, ale nahmátnout ho po paměti dost dobře nejde.

Alespoň že zde zůstalo kolečko pro regulaci hlasitosti, modul vlevo pod volantem pro ovládání světel a jasu podsvícení je díky bohu také stále přítomen. K příjemnému zpřehlednění došlo na středovém tunelu, odkud zmizela čnící páka voliče automatické převodovky, jíž nahradil drobný volič. Snadněji tak dosáhnete na ovládání iDrivu a kokpit je o chlup vzdušnější. Pochvalu si zaslouží volant, který zde zůstal v klasické podobě s tlačítky pro ovládání všeho důležitého (i aktivaci vedení v pruzích). Typ, který momentálně najdeme řadě novějších BMW, od „lidových“ řad X1 nebo 2 Active Tourer až po vrcholnou řadu 7, je z hlediska funkčnosti o něco horší a méně estetický.

Zadní sedadla jsou pro průměrně rostlého člověka bez problému použitelná. Místa pro kolena zde sice není nejvíc, ale trojka si alespoň trochu pomáhá vykrojením předních opěradel. Kufr sedanu je prost různých praktických vychytávek, tohle prostě není rodinný stěhovák, i když jeho kapacitu 480 litrů můžete s vhodně tvarovanými zavazadly využít téměř beze zbytku. Standardně má trojka sadu na opravu pneumatik, ale můžete si připlatit 9490 Kč za náhradní kolo.