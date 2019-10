TEST BMW M2 Competition M-DCT: Jednoduše to nejlepší

Samotná pozice za volantem by byla perfektní, kdybych mohl sedět ještě o takové tři nebo čtyři centimetry níž. To neříkám proto, že bych nad hlavou neměl dost místa. Je ho tam spousta. Každopádně u auta s takovým potenciálem chcete mít pozadí kvůli stabilní poloze co nejníž. Staré minimalistické skořepiny BMW Performance byly v tomto famózní.

Nebo abych byl konkrétní. Bez euro-balastu má s dvouspojkovou převodovkou 1575 kg, a to je o nezanedbatelných šedesát kilo více než měla původní M2. Už proto by dieta malému kupé určitě prospěla. Obávám se ale, že permanentka do fitka a navrch i kompletní liposukce vás při snaze o redukci hmotnosti vyjde o dost levněji.

Taky si myslím, že je to už trošičku přes čáru, čistě technicky jde ale o přesně ten typ úprav, které jdou M2 k pleti. Ono se to na první pohled možná nezdá, dvojka naživo působí jako více odrostlý RC model. Jenže ve skutečnosti váží jen o dvacet kilo méně než ekvivalentní a o dost větší kupé M4.

Asi nejvíce mě v tomto balíčku zaujala kovaná devatenáctipalcová kola. Ani tak ne svým designem, i když nevypadají zle, jako spíše tím, že jsou v součtu o 3,2 kilogramu lehčí než ta sériově dodávaná. To se může zdát jako naprosto zanedbatelné číslo, nicméně kvůli fyzice, respektive něčemu, čemu říkáme moment setrvačnosti, to má ten samý účinek, jako byste z auta vyhodili 16 kg nepotřebné váhy. Nemluvě o menším gyroskopickém efektu dovolující autu snadněji zatáčet.

BMW pochopitelně po garážích nebastlí. Slibuje plnou funkčnost, tedy lepší přítlak zadní nápravy s jen minimálním zvýšením odporů a stejným způsobem jsou prezentovány i další příplatkové prvky. Otázkou ovšem je, jestli za to stojí. Pokud se vám líbí, nemáme tady co řešit, jdete do nich. Nic nezkazíte. Jen bych ty méně zorientované rád upozornil, že mnichovský vůz a jeho dodatkové dekorace nejsou z levného kraje.

Těžko říci, jestli by za jiných okolností automobilce uvedený technický koktejl stačil ke spokojenosti a nechala by malé kupé v klidu dožít tak jak bylo postaveno. Je dost možné, že ano. Díky rozumné ceně se M2 prodávala skoro jako pověstné teplé housky a historicky patří mezi nejžádanější sportovní modely své značky. Do jejího osudu nicméně zasáhly přísnější emisní normy. A protože předělávat starší, navíc výběhový přeplňovaný třílitr nedávalo smysl, padlo snad to nejlepší možné rozhodnutí – namontovat do dvojky pohonnou jednotku S55 z BMW M3/M4, která už byla připravena kromě jiného i na filtr pevných částic.

S výkonem 370 koní to samozřejmě nebylo pomalé auto. Dnes ale víme, že se svým temperamentem a dynamikou drželo kapku zpátky, respektive nenabídlo to nejlepší, co jiná vozidla oddělení M.

Více než jen pár vylepšení

Výměna motoru N55 za S55 může naoko vypadat jen jako nutná úlitba striktnějším emisím. Však je to pouze náhrada jednoho přeplňovaného třílitru za jinou řadovou šestku o stejném objemu z identické typové řady, ne? Můžu vás ujistit, že tohle má k pár novým řádkům kódu palivové mapy a tlaku v sání hodně daleko.

Předně „eSko“ nemá jedno dvouproudé turbo typu twin-scroll (oddělující dva po sobě pálící válce, aby nedocházelo ke zpětnému zafukování plynů), ale dvě menší a jednodušší turbodmychadla. Ty pracují zvlášť pro tři a tři válce, což má hned několik výhod. Samostatné okruhy znamenají, že je zmíněné zafukování eliminováno už z principu, a navíc jsou zde kratší výfukové svody, takže spaliny se mnohem rychleji dostanou k lopatkám turbín. A protože jsou menší, roztáčejí se citelně rychleji. Výsledkem je menší prodleva a bezprostřednější reakce na plyn, které jsou v M2 opravdu fantastické.

Ani samotný motor není stejný. S55 má na rozdíl od „eNka“ uzavřenou dosedací plochu bloku pro hlavu válců, což možná znáte jako takzvaný closed deck block. Jde o výrobně náročnější a dražší technologii, pohonná jednotka je ale díky tomu výrazně tužší, a tudíž snese větší namáhání. Pak jsou tu zesílené písty, odlehčený klikový hřídel nebo vylepšená termodynamika zahrnující tři vodní a jeden olejový chladič.

Aby se M2 příliš nepřiblížila svým větším sourozencům, BMW ji drží od M4 výkonově na distanc, beztak ale dostanete 411 koní a stejnou porci točivého momentu 550 newtonmetrů. Akustický projev samozřejmě není tak nádherné drásavý, aby naháněl husí kůži, ani nemá tolik vrstev a dramatický vývoj v závislosti na otáčkách, jako tomu bylo u atmosférických mnichovských šestiválců.

Dokonce mám pocit, že tohle auto trochu ztichlo i ve srovnání s původní M2, což mi vlastně přijde logické. Dva špunty na výfukovém potrubí (čti turba) jsou přeci jen účinnější než jeden. S přibližujícími se maximálními 7600 otáčkami za minutu ale Competition pořád umí svým hutným sytým zvukem splašit hormony a cuknout koutky úst nahoru. A kdyby jen to.

Sešlápněte za vesnicí pořádně plyn a bavorský kompakt vystřelí vpřed s odezvou, lehkostí a razancí přemotivovaného teriéra honícího míček, který vám ještě ani nestihl vyletět z ruky. Akorát s tím rozdílem, že tenhle „pejsek“ vyráží a táhne se zuřivostí čtyřspřeží buvolů. Akcelerace je jedním slovem opojná a jakékoli rychlosti auto vygeneruje lusknutím prstu.

Dvouspojkové převodovce by právě kvůli přebytkům síly produkovaných pohonnou jednotkou klidně stačilo pět stupňů, co si ale budeme nalhávat. Byť u aut jako je M2 o spotřebu zase tolik nejde, jen málokdo ji dokáže skutečně ignorovat a speciálně u sporťáku (potenciálně) na každý den je dost rozdíl, jestli jezdíte za deset nebo dvacet litrů. To už leze do peněz i dobře situovaným lidem, nemluvě o tom, že se vám taky nebude chtít tankovat každých 150 kilometrů.

Každopádně poslední dva kvalty automatu DCT a evidentně výtečná provozní efektivita tohoto motoru nejsou jen smyšleným přáním tvůrců. BMW tvrdí, že tato verze jezdí v průměru za 9,0 až 9,2 litru na 100 km a můžu potvrdit, že vážně jezdí. A nejen mimo město a s peříčkem na plynu. Ale při normální předpisové jízdě v kombinovaném provozu se dá bez většího odříkání jezdit přesně za devět, co mi na auto s výkonem 400+ přijde jako ne zrovna obyčejný výsledek.

Pochopitelně můžete jet i za pětadvacet až třicet, když s M2 pojedete, jako byste ji ukradli. Což už není málo. Ale i tato hodnota je relativní. Však velmi podobná čísla vám na přístrojích začnou naskakovat i v kdejakém ostrém hatchbacku s přeplňovaným dvoulitrem. Skutečný průměr auta bych viděl někde mezi deseti až dvanácti litry benzínu, když si budete užívat motoru i podvozku auta plnými doušky, ale pořád s rozumem tak, abyste do týdne nemuseli poslat papíry do čistírny.

Takhle nějak by to bavilo i mě, ale… raději s manuálem. Dvouspojková převodovka pracuje čistě, precizně, intuitivně, hladce, umí být jemná, profesorsky přesná a bleskově rychlá. Objektivně ji vážně nemám co vytknout. Jenže chybějící levý pedál vás jednoduše obírá o velkou a pro mě osobně velmi důležitou část interakce.

Lovit na okruhu setinky a soustředit se výlučně na čistou stopu, možná bych byl ochoten pádlové řazení zvážit. Ale tam venku, kde se hraje spíše na kvalitu zážitků a hloubku komunikace s autem než absolutní rychlosti a časy, opravdu nepotřebuji zrychlit na stovku za 4,2 vteřiny místo 4,4 sekundy. Bral bych raději intenzivnější zapojení do řízení.

Roztomile drzá mrcha

Motor, převodovka, diferenciál, nápravy, sedačky či volant. Tohle auto je dnes ve své podstatě druhá M4. Jen zdrcnutější, koncentrovanější, s kratším rozvorem, a tudíž obratnější, ochotněji zatáčející, rychleji reagující, ale také poněkud méně odpouštějící. Neměli byste na to zapomínat především v dešti, poloviční slicky Michelin Sport Pilot Cup 2 na vodě skutečně nějak zvlášť nedrží.

Tím ale nechci říct, že by M2 Competition byla netečná záludná bestie. Naopak je hodná, komunikativní, spolupracující, akorát temperamentnější ve všem, co dělá a nesouvisí to čistě s dynamikou v přímce. BMW ve snaze vyčistit dřívější drobnou neurčitost překrývající skutečnou vrozenou vyváženost a harmonii podvozku namontovalo pod přední kapotu kromě lepšího motoru také novou karbonovou rozpěru spojující horní uložení tlumičů s přední částí auta.

Dobře vyvážené, hutné a precizní řízení vám svou mírnou odtažitostí pořád nedovolí plně se napojit na informace vysílané od předních kol, což nevylepšuje ani tlusté a měkké čalounění (naštěstí obyčejného kulatého) volantu, ale ani to vám nebrání nasměrovat auto požadovaným směrem s milimetrovými přesnostmi jen drobnými úspornými pohyby zápěstí.

Podvozek je, co se využitelnosti motoru týče, jedním slovem dokonalý. Odpružení se v nízkých rychlostech a na malých ostrých nerovnostech chová trochu nervózně, přičemž to drobné ale intenzivní pohupování může být po citlivější spolucestující poněkud nepříjemné. Ale tuto tuhost bych byl ochoten akceptovat u kteréhokoli auta, jenž by na typické české silnici dokázalo to, co předvedla M2.

Pustil jsem se s ní na několika schválně vybraných místech do povrchu s vyhřezlými kusy asfaltu v kombinaci s drobnými příčnými zlomy, a především plynulými ale zároveň dostatečně vysokými boulemi, které vás v běžném autě nakopávají natolik, že zpomalíte buď kvůli ranám do podvozku anebo poskakování a vlnění celého vozu doprovázené částečnou ztrátou trakce kol.

Tak přesně na těchto topografických zvěrstev zavěšení rozbalí celý svůj repertoár a začne v tichosti, s bohorovným přehledem a při neustálé kontrole pohybů karoserie excelovat s robotickou přesností jako člověk schopný hrát tetris s prstem v nose v rychlostech, kdy vy už nejste schopni sledovat ani pohyb natož tvar dalších a dalších valících se kostiček.

Tak působivé to je a umíte si jistě představit to překvapení, když vám náhodou padne zrak na tachometr a zjistíte, že se na okresce bez ohledu na její kvalitu můžete pohybovat dálničními rychlostmi. M2 však umí být i uvolněná. Přepněte všechny systémy do normálu a z dvoudveřového stíhacího kupé se rázem stane auto zvládající přesuny na dlouhé vzdálenosti bez toho, aby posádce hučelo v hlavě od rámusu a z páteře vypadávaly ploténky.