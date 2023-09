TEST BMW M2 (338 kW): Pro začátečníky i pokročilé, ale moc bych ho nedráždil

Řidičská pozice je bravurní. Sportovní sedadla nejsou moc přísná a bez problému v nich přečkáte i delší cestu. Prostor pro posádku vpředu je skvělý, nicméně přes velké vnější rozměry byste to tu možná čekali vzdušnější. Platí to především na zadních sedadlech, která jsou opravdu spíše jen pro děti. Ani vstupní otvor na zadní lavici není pro dospělého člověka důstojně velký, musíte se tak nějak zvláštně zkroutit a pak jen doufat, že vám řidič neskřípne nohy. Na druhou stranu má vůz celkem použitelný zavazadelník o objemu 390 litrů. Takže M2 na cestování ano, ale spíše ve dvou.

V případě, že to s ježděním budete myslet opravdu vážně, lze mít i karbonové skořepiny s paketem Race za necelých čtyři sta tisíc, kdy máte rovnou i karbonovou střechu i zvýšení maximální rychlosti na 285 km/h. Už v základu má ale M2 v podstatě všechno, co byste od ní jako běžný řidič mohli chtít a se základní cenou 1,8 milionu se i s nějakou tou příplatkovou výbavou do dvou milionů vejdete, což je za prémiové kupé těchto schopností velmi férová cena. Nezapomeňte, že Toyota Supra se základy v BMW Z4 stojí v podstatě stejně.

Nová M2 je šokující auto. Nejdříve vás šokuje design, pak zase samotné rozměry. Kompaktní, štíhlá a elegantní. Tak přesně tohle na ni nepasuje. Tvrdá data prozrazují délku 4580 mm, šířku 1887 mm a výšku 1403 mm. Je větší než Porsche Cayman S, Alpine A110 i Toyota Supra. Jasně, to jsou dvoumístná kupátka, ale ona je M2 větší i než Audi RS 3. No a je také širší než BMW řady 5 generace F10. Zároveň je ale mnohem výkonnější než všechna zmíněná kupé. BMW M2 je prostě teď ten největší macho s pořádným motorem a takovými svaly, že neprojde dveřmi.

S58 jako lék na blbou náladu

Pod kapotou nového BMW M2 je řadový šestiválec se dvěma turbodmychadly o objemu 3,0 litru. Jeho výkon je skutečně elitní, v 6250 otáčkách vám doručí 338 kW (460 koní) a v rozmezí 2650 až 5870 otáček má k dispozici 550 N.m točivého momentu. Předchozí BMW M2 v základním provedení je tímto překonané o 90 koní a síla a zběsilost motoru S58 je znát už od prvních metrů. Má obrovskou sílu a dvojice turbodmychadel klade důraz na masírování vašich vnitřností.

Motor se vytáčí nejdříve pozvolna, ale jakmile ho dostanete přes zhruba čtyři tisíce otáček, má skvělou gradaci a doslova si vás podmaní. Nelze se pak divit zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,1 sekundy. Jen připomenu, že třeba Ferrari 360 Modena zrychlovalo za 4,5 sekundy. Motor je spárovaný s osmistupňovou automatickou převodovkou ZF, která vystřídala původní dvouspojku DCT. Fantastické ale je, že vůz lze mít i s manuálem. Tak jako tak, výkon půjde vždy pouze na zadní nápravu, která je doplněna o aktivní samosvorný diferenciál spolupracující se stabilizací.

Stabilizaci si můžete omezovat postupně, funguje od pevného držení opratí až po zcela otevřené kohouty, kdy vaše auto skončí v oblaku dýmu z vlastních pneumatik. Asi nebude překvapením, že M2 je teď skutečně brutální. Je to strašně, ale opravdu strašně rychlé auto. Jeho využití tak přirozeně najdete i na závodních okruzích, kde bych se nedivil, kdybyste proháněli i větší stroje. Ale na okresce? M2 ve sportovním režimu působí na řidiče tak, že musí být všude a hned. Ham, chramst… všechno sežere, je všude, nic pro ni není příliš daleko a z nuly na stovku akceleruje stejně snadno jako ze stovky na dvoustovku.

Jen je pořád třeba mít na paměti pár věcí. Považte, že nové BMW M3, případně M4, může být v různých konfiguracích až dvoutunové auto. Má na délku skoro pět metrů a přes pět set koní. Tak nějak od něj tedy čekáte, že bude jen pro zkušené ruce a nepatří do rukou mlíčňákům. U těchto aut se ale skvěle podařilo pracovat s hmotností. Sice působí trochu otyle, ale naladění šasi je naprosto perfektní. Z toho benefituje právě i M2, která je sice neskutečně tuhá a bezpečná, ale za mě působí možná až moc vážně, je to prostě zbraň.

Zábavu za volantem vám nezajistí pouze čiperný motor a pohon zadních kol, jde také o nízkou hmotnost a dobrou ovladatelnost. A bohužel tohle jsou aspekty, kde nová M2 podle mě trochu ztrácí. V technickém průkaze stojí, že auto váží 1800 kilogramů, což je oproti původní M2 skoro tři sta kilo navíc. A tu nově nabitou sílu je zase nutné nějak krotit, takže máte vpředu pneumatiky 275/35 a vzadu 285/30. Na jedné straně se tedy zvedla síla a tuhost, ale na druhé musel přijít kompromis s vyšší hmotností a širokými pneumatikami, aby byla miska vah v rovnováze.

Ve spojení s tím, že řízení BMW M2 je sice přesné a ostré, ale postrádá trochu citu, je jízda hodně specifická. Točení volantem a vykrajování zatáček najednou není tak radostné, jak by asi mohlo být. Zároveň když se zatáčka utáhne a vy si ji hezky dotočíte, nastoupí mírná nedotáčivost. Přitom víte, že s lehčími auty se vám to na té samé silnici nestane. To samé se pak může přihodit v dlouhých a táhlých zatáčkách při rychlostech, které se nepublikují. V žádném případě si ale nedovolím napsat, že je to tlusté a neohrabané auto.

M2 je efektivní, elitní. A já si troufám tvrdit, že s ní budete rychlejší než s čímkoliv jiným s cenovkou do dvou milionů. Je ohromující, jakým způsobem si vás podmaňuje a opíjí vás rychlostí. Přechod do přetáčivosti je hezky čitelný, stejně jako nástup nenáviděné nedotáčivosti. Je to pevné auto, všechno drží při sobě, jako by to byl kus kamene. Žádné kroucení ani nepříjemné naklánění vás tady nečeká.

A boží je, že i na tak nízkých pneumatikách je auto v rámci sporťáků komfortní a umí jezdit za devět litrů na sto. Na dálnici ve 130 km/h točíte na osmičku dva tisíce otáček a vyjma trochu výraznějšího hluku od podvozku, který od sportovního auta asi stejně čekáte, je M2 velmi civilní, nenáročná a opravdu pro každého. Její brutální rychlost jako by rázem zmizela, jenže jakmile ponoříte pravou nohu do pedálu, začnete okolní auta na dálnici předjíždět tak, jako byste jeli okolo parkoviště.

Míra mechanického gripu je ve většině případů naprosto omamná, auto prostě zatočí a pak se drží zuby nehty. Samozřejmě tam někde pořád číhá ta nedotáčivost, ale spousta řidičů se k tomu stejně asi nepřiblíží. A navíc máte vynikající brzdy, které mají především ve sportovním režimu ten správný nástup a perfektní razanci.

Jen někde hluboko uvnitř vím, že by auto mohlo být ještě trochu ostřejší. Převodovka by mohla řadit rychleji a motor by se mohl rychleji točit. Také by neuškodilo shodit pár kilo a dát auta citlivější a trochu soustředěnější řízení. BMW nám podobné auto dá, však odlehčená a více soustředěná verze CS už byla špiony párkrát spatřena i s karbon-keramickými brzdami. A jestli bude rozdíl mezi M2 a M2 CS stejně velký jako mezi M3 a M3 CS, tak nás čekají fakt skvělé časy.