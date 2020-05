TEST BMW M135i xDrive 225 kW: Změna jako hrom. K lepšímu?

Příchod nové generace BMW řady 1 znamenal pro mnichovskou automobilku začátek nové éry. Vůbec poprvé se totiž u tohoto modelu uchýlila k pohonu předních kol a změnila tak tradiční koncepci. Tento krok vyvolal vlnu negativních reakcí ze stran zarytých fanoušků, ale osobně si myslím, že až na řidiče specialit od divize Motorsport většina reálných zákazníků ani netušila, od kterých kol to píská.

Na novinku od BMW jsme se podívali hned dvakrát. Nejdříve k nám dorazila verze M135i xDrive, tedy prozatím to nejostřejší provedení, které se uchází o trůn čtyřkolkových ostrých hatchbacků. Krátce poté k nám zavítala i verze 120d xDrive, tedy úplný opak značící střízlivou a úspornou jízdu, přitom ale rovněž s příslibem tradiční agility. Ale hezky jedno po druhém.

Z rock n rollu funk

Původní ostrá „jednička“, verze M140i, disponovala řadovým šestiválcem, manuální převodovkou a pohonem zadních kol. Těžko si lze představit řidičsky přitažlivější hatchback. Ta současná dělá všechno jinak. Sází na přeplňovaný čtyřválec, automatickou převodovku ZF a pohon všech kol. Přesto ale BMW tvrdí, že je lepší.

A už po prvních pár kilometrech na okresních silnicích musím konstatovat, že na tom něco bude. Nový motor je o 32 kg lehčí než předchozí šestiválec, a také vykazuje menší kombinovanou spotřebu a produkuje méně emisí. Paralelně však musím dodat, že je také o 33 koní slabší. Vadí to? Vlastně ani moc ne. Čtyřválec má síly na rozdávání a vzhledem k celkové lehkosti auta jsou dynamické hodnoty srovnatelné s původní verzí.

Takže co to je? Jedná se dvoulitrový čtyřválec s turbodmychadlem TwinPower. Jeho výkon 225 kW (306 koní) je k mání v 5000 až 6250 otáčkách za minutu, točivý moment 450 N.m pak dorazí od 1750 otáček. Je to jednotka B48, jejíž slabší verzi najdete například v současném plug-in hybridu 330e.

Za účelem osazování do ostrých vozů dostal motor lepší vstřikovače, jiné písty, větší a již zmíněné turbodmychadlo TwinPower a samozřejmě i lepší chlazení. Výsledkem je nejsilnější čtyřválec pro osobní automobily, který kdy v Mnichově vznikl. Vedle M135i byste jej našli i crossoveru X2 M35i a v řadě ostrých Mini.

Z dynamického hlediska s ním přirozeně není nejmenší problém. Akcelerace vás mačká do sedačky a průběh výkonu je hladký bez jakýchkoliv výkyvů. Jeho dravé vlastnosti oceníte především v režimu Sport, při kterém je v tom největším nasazení a velmi ostře reaguje na povely plynového pedálu. Abych nezapomněl, tak z nuly na 100 km/h to vůz zvládne za 4,8 sekundy, tedy stejně rychle jako předchozí M140i.

Výtku bych měl jen ke zvuku. Samozřejmě jsem nečekal, že čtyřválec předčí zpěv šestiválce, ale hlavně ve středních otáčkách mi prostě nevoní. Drží takovou zvláštní tóninu, která zní až příliš digitálně a bezpohlavně. Dojem umocňuje i posílení z reproduktorů, které je při režimu Sport opravdu výrazné.

Trakce, trakce, trakce

S motorem této verze se výhradně pojí osmistupňová automatická převodovka ZF 8HP, konkrétně ta verze, která je dimenzovaná na 450 N.m. Existuje i ve verzi pro šestiválce, ve které se osazuje do amerických aut a jednu verzi najdete i ve Volkswagenu Amarok. Ale zpět k autu. Zatím jsem se nesetkal s BMW, které by nějak výrazně špatně řadilo a toto nebyla výjimka.

Nemá problémy ani s rozjezdy z křižovatek se zapnutým systémem start/stop. Logicky pracuje ve všech režimech, což oceníte třeba při sportovním módu, kdy nutně nedrží otáčky na vrcholu, když pochopí, že zrovna nejančíte. V tomto si režimu si ale nemohu nerýpnout do výrazného kopání s autem při řazení nahoru. Bez toho bych se klidně obešel.

Pro M135i jsou standardem 18palcová kola, která byla i na našem testovacím voze. Pro klasické každodenní ježdění je to ve spojení s pneumatikami 225/40 tak akorát. Nebál bych se jít i o palec výš, což by ale znamenalo příplatek 17 tisíc. Velkou chválu si zaslouží sportovní podvozek, který se umí chovat příkladně i při běžných rychlostech. Nemusíte se tak bát, že ostrá verze automaticky znamená, že z vás auto vytřese duši. I spotřebu si uhlídáte na 8l/100 km.

Když už novinka nemá ty potřebné výkonové a pocitové atributy, musí excelovat jinde. V BMW moc dobře věděli, že aby na trhu čtyřkolkových ostrých hatchbacků uspěli, budou muset ladit podvozek a předání rychlosti řidiči do dokonalosti. A přesně to se i povedlo.

Něco jako najet do zatáčky v příliš vysoké rychlosti tady takřka neexistuje. Řízení je čitelné a ostré, malou mezeru má jen ve středové poloze volantu. Nehraje si na nedotáčivost nebo přetáčivost, prostě jede - ostré zatáčky, hrbolatá silnice, oslizlý asfalt, to vše mu je jedno. Sportovní diferenciál, široký rozchod a pohon všech kol vás podrží.

Vysoké kvality a přednosti podvozku si nicméně užijete až v krajních rychlostech. Pokud nepotřebujete žádné divočiny a nemáte vypilované dovednosti, bude vám stačit Golf R. Toto mnichovské auto je tu pro lidi, kteří velmi rádi řídí, nebo pro ty, kteří si nejsou jistí svými dovednostmi a mohou si dovolit prémiové auto.

Na M135i se mi ale především líbí, že ignoruje svůj původ a razí si novou cestu malé ostré čtyřkolky. Zatímco mu šestiválec na rovince ujede, v technických pasážích ho novinka snadno dojede a začne ho postrkovat do zadního nárazníku. Jedním faktem tedy je, že tohle je pro nadšence do BMW příležitost, jak si užít zase něco jiného. Druhým faktem ale je, že pokud to s řízením nemyslíte vážně, bude vám stačit některý z levnějších konkurentů.