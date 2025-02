TEST BMW M135 xDrive (221 kW): Sebrali mu hračky, ale rozházet se nenechá

BMW řady 1 je primárně evropské auto, jelikož sem míří přibližně 80 % produkce. Nejdůležitějšími trhy jsou Německo, Itálie, Španělsko a Velká Británie, přičemž z ostatních kontinentů je silné třeba Japonsko. Pro mnoho lidí je tohle to první BMW, vstupenka do mnichovské prémie za 760 tisíc, což bude pro mnoho zákazníků velmi lákavé, jelikož je ještě o kousek levnější než základní Audi A3 Sportback.

BMW řady 1, tedy to, které s generací F40 z roku 2019 přešlo z koncepce pohonu zadních kol na přední a skoro všem to bylo jedno, je tu v novém provedení, které je prakticky hloubkovým faceliftem, ale označuje se jako nová generace F70. Jedničce se změnil čumák, výbava, interiér vypadá jinak a přišla o íčka u názvů benzinových modelů. Na vrcholu stojí sportovní varianta M135 xDrive, která je stejně jako dříve ostrým hatchbackem typičtějšího střihu, tedy s pohonem převážně přední nápravy.

Co to tady vrčí

Jelikož písmeno i už u BMW neoznačuje vstřikování benzinu, ale elektrický pohon, pomalu se z názvů spalovacích pohonných jednotek vytratí. Nyní jsou tedy názvy motorizací 116, 118d, 120, 120d a M135 xDrive. Pod kapotou testované verze najdete přeplňovaný dvoulitr s technologií TwinPower Turbo, který nabídne 221 kW (300 koní). Oproti předchozímu provedení je to o 6 koní méně, ale to není nic, co stojí za povšimnutí. Mezigeneračně se změnilo časování vačkových hřídelů, vstřikování i systém zapalování.

Zmíněný výkon máte na hraní od 5750 do 6500 otáček za minutu. Maximální točivý moment 400 N.m je k dispozici od 2000 do 4500 otáček. Distribuce výkonu a jeho křivka nijak extra nevyčnívá z řady, je to jednoduše další nasupený třísetkoňový čtyřválec a dynamický projev auta není něčím unikátním nebo zapamatovatelným. Neznamená to ale, že jde pomalé auto, stále umí stovku za 4,9 sekundy a jede 250 km/h. Bohužel nepříliš výrazný je za mě i zvukový projev, který je opět trochu zaměnitelný. A to je to jediná současná jednička s viditelnými koncovkami výfuku.

Co ovšem stojí za pozornost i za pochvalu je nová převodovka. Místo osmistupňové je tady sedmistupňová dvouspojka s pádly pod volantem. Pokud levé pádlo stisknete po dobu dvou sekund, dostanete na dalších deset maximum výkonu od všech komponentů, které s tím souvisí. V manuálním režimu řadí krásně rychle a v tom automatickém se změnou převodů příliš neváhá. Samozřejmě je k dispozici launch control pro nejrychlejší možný start z místa.

Výkon motoru jde primárně na přední kola doplněná o samosvorný diferenciál. Na ta zadní jde výkon přes rozvodovku, před kterou je elektronicky řízená spojka. Nicméně mít jen čtyřkolku a tři sta koní dnes očividně nestačí. Audi, Cupra i Volkswagen u svých vrcholných kompaktních sporťáků totiž nabízí takzvaný torque splitter, tedy dvojici spojek na zadní nápravě, která vám umožňuje třeba spustit režim driftování. A právě kvůli dominantní zadní nápravě byla předchozí generace řady 1 tak unikátní. Teď o to přišla, zatímco konkurence nelenila a tuhle lavičku zčásti zasedla.

Chraň bůh, nebudeme tady házet do jednoho pytle pohon zadních kol a torque splitter, jen je prostě fakt, že koncern Volkswagen našel berličku, jak pomoci svým vozům k velmi zábavným jízdním vlastnostem. Oproti tomu působí nová M135 xDrive spíše jako ten klasický hatchback než jako stroj na přetáčivou zábavu, která je dnes víc trendy než kdy dřív. K vyvolání přetáčivosti u M135 je vhodnější přenos hmotnosti nebo práce s brzdou, respektive mi přišlo jednodušší jí vyvolat již před zatáčkou než na výjezdu.

Čistě ve sportovní jízdě ale nová M135 neselhává. Naopak se hodí pochválit skvělý nástup brzd, které opravdu působí jako ve sportovním autě. Řízení také není špatné. Mezigeneračně se změnila geometrie nebo uložení stabilizátoru. Auto je také tužší. Při sportovní jízdě je v něm na první pohled všechno tak nějak správně - je to tuhé, motor dobře reaguje, skvěle to brzdí a příliš se to nenaklání.

Výhodou nové M135 je také přístupnost. Díky pružnému motoru a skvělým brzdám se umí báječně hýbat, zatímco vyšší míra gripu ve vás rychle vyvolá důvěru. Bez nedotáčivosti jste do zatáček vpuštěni v ohromujících rychlostech a adaptivní tlumiče se dokáží přizpůsobit povrchu silnice. Čistě po stránce efektivity a rychlosti vás tedy v žádném případě nezklame.

Jízdně je lepší než předchozí generace a je vidět, že s tím skutečně něco dělali. Nicméně čistě subjektivně musím uznat, že se s tou efektivitou nese i určitá chladnost. VW Golf R nebo Cupra Formentor jsou pro mě zábavnější auta. Zároveň i takový Hyundai i30 N s pohonem pouze předních kol působil sportovněji, i když to šlo na úkor některým omezením při každodenním použití. To se na něm ale po faceliftu výrazně zlepšilo!

Když už jsme u každodenního použití, tak s M135 xDrive to samozřejmě půjde bez problému. Ve volantu i v tlumičích si samozřejmě všimnete, že to není úplně běžné auto, třeba při trochu tvrdší jízdě na nezpevněném povrchu, ale není to zas tak velký kompromis. Spotřebu pak půjde uhlídat někde okolo osmi litrů, přičemž sportovní jízda může znamenat i dvojnásobek.