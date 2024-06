TEST BMW iX2 eDrive30 (230 kW): Dojezdová úzkost? To neznám!

Radosti Dojezd odpovídá tabulkovým údajům Rychlé nabíjení AC i DC Hodnotný vnitřek Skvěle fungující asistenti a světla Starosti Nešikovně řešená středová konzole Nízko uložené sedáky vzadu Umístění tlačítka silnější rekuperace 9 /10

Když se v roce 2017 objevila první generace X2, vypadalo to na celkem cynickou snahu zaplnit všechna doposud volná čísla v nabídce BMW v kombinaci s různými tvary karoserie. Vždyť dvojka má dnes a tady mnoho podob – kromě X-kompaktního crossoveru může být také čtyřdveřovým Gran Coupé, rodinným Active Tourerem nebo klasickým kupátkem, dostupným i jako plnotučné M. Ale z první X2 se vyklubalo velmi sympatické auto s příjemnými proporcemi do města i mimo něj, solidními jízdními vlastnostmi a zajímavým designem – například znakem BMW za zadními dveřmi v místech, kde linie oken naznačovala „Hoffmeisterovu hokejku“. Sympatický to odkaz za velmi stará BMW.

A jak je na tom novinka? Předně je o téměř dvacet centimetrů delší, čímž se přesunula do nejnabitější 4,5metrové kategorie. Získala také více než dva centimetry na rozvoru, stejně tak na rozchodu kol a v závislosti na verzi může být až o 6,4 centimetru vyšší, než předchůdce. Změnily se také proporce, zatímco stará X2 měla poměrně krátký zadní převis, zde máme za zadními koly mnohem více hmoty a výrazně splývavou záď.

Nevyrostla ale natolik, aby lezla do zelí větším sudým X modelům – dlouhá je 4554 mm, zatím co X4 má 4752 mm a X6 měří skoro pět metrů. Z hlediska designu je X2 a zvláště tato iX2 dost zajímavá, například přední světla s denním svícením v „čtyřokém“ designu trochu evokují pětkovou řadu generace E60. Zakrytovaná čelní maska s pětiúhelníkovými ledvinkami pak kupodivu vzhledem ke svým výplním nepůsobí rušivě, po vzoru dospělejších nových X může být dokonce podsvícená. Tento konkrétní exemplář má navíc M sportovní paket s exteriérovými doplňky typu zadního spoileru a mnoha tmavých prvků. Čistě osobně mi ale přijde, že BMW jde s designem této generace podobně jako u některých svých dalších vozů vstříc více asijskému vkusu, než evropskému.

Interiér: Kvalitní, ale se známým přešlapem

Když se pohodlně vyhoupnete do výše uložených sedadel, pohled na palubní desku vás rozhodně nepřekvapí, pokud jste již seděli v současné X1 nebo dvojce Active Tourer. Je totiž úplně stejný se všemi svými dobrými i horšími nápady. Zatímco u předchozí generace X2 jste se mohli spolehnout na tlačítka i kolečka – a nebylo jich málo – zde již podobně jako u mnoha dalších současných aut vládne doba digitální a displejová.

Před sebou tak máte zakřivený panel s dvěma obrazovkami digitálního přístrojového štítu a systému iDrive s jemným rozlišením. Dobře se čtou i na slunci. Infozábavní systém vám v základním pohledu nabízí dlaždice s důležitými funkcemi, k nejpoužívanějším prvkům typu audia, navigace a telefonu se pak dostanete skrze dotykové plošky nalevo od obrazovky. Je zde také ovládání klimatizace, naštěstí vždy na očích a po ruce ve spodní části displeje, navíc s dostatečně velkými piktogramy. Co je zajímavé – ofuk čelního a vyhřívání zadního skla svá skutečná tlačítka mají, a to uprostřed palubní desky vedle centrálního výdechu ventilace.

Palubní systém se ovládá z hlediska základních funkcí snadno a příjemně, doplňkové prvky jsou ale „naházeny“ celkem bez ladu a skladu v jednom z menu, jinak s tímto iDrivem není žádný problém. Snadno si zvyknete i na digitální přístrojový štít, který nabízí několik formátů zobrazení včetně navigační mapy.

Jednou z jeho zajímavých funkcí je zobrazení maximálního a minimálního možného dojezdu vzhledem k aktuálnímu stavu baterie. To se hodí v případě, kdy máte krátkodobě vyšší spotřebu a ukazatel dojezdu proto klesne více. Můžete tak z displeje snadno odečíst, co ještě auto zvládne, pokud budete mít dále cihlu na plynu, nebo pokud pojedete úsporně a plynule. Volant je nového typu, najdeme ho ve všech modernějších BMW od X1 až po velkou i7 – tlačítky na pravém ramenu ovládáte multimédia a přístrojový štít, na levém máte tempomat.

Šikovným nápadem je přihrádka s klipsnou na začátku středového tunelu, telefon (klidně obřích rozměrů) si sem připnete tak, aby nelétal ze strany na stranu a mohl se indukčně dobíjet. Držáky nápojů jsou u kolen posádky na předních sedadlech také hezky po ruce. Máme zde ale také dvoupatrovou „plovoucí“ středovou konzoli, k níž je stejně jako u X1 nebo Active Toureru poněkud horší přístup.

Zatímco horní patro slouží jako loketní opěrka a umožní vám pohodlnou obsluhu jízdních režimů nebo hlasitosti, když chcete něco uložit do té spodní, přes své vlastní stehno se sem dostanete velmi obtížně. Ze strany spolujezdce pak překáží nožka, na níž poměrně masivní výstupek horního patra spočívá. Na papíře to byla jistě myšlenka dobrá, ale u BMW asi zapomněli tento kus interiéru řádně vyzkoušet v reálných podmínkách.

Pojďme dozadu. Díky vykrojení zadní části opěradel předních sedadel je tu solidní množství místa pro kolena, i když sedáky jsou uloženy hodně nízko, takže si nelze dost dobře položit stehna. S místem nad hlavou by pak mohli mít problémy jedinci nad 180 cm. Posádka zde může využít dva USB-C porty, další dva jsou mimochodem vpředu. Zadní opěradla jsou dělená v poměru 40:20:40, což usnadní převoz delších předmětů.

Kufr s kapacitou 515 litrů zvládne i větší výlety ve více lidech, má půdorys pravidelných tvarů, do něhož nevystupují podběhy, a nakládací hranu v rovině s podlahou. Pod ní najdete překvapivě prostornou schránku na nabíjecí kabely a další předměty, které nechcete nechávat válet v zavazadelníku. Po sklopení opěradel téměř do roviny máte k dispozici solidních 1400 litrů, stěhování vám pak usnadní velký vstupní otvor do kufru. Rezervu zde nehledejte, X2/iX2 má vždy jen opravnou sadu.