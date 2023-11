TEST BMW iX1 xDrive30 (230 kW): Konečně elektro téměř pro všechny?

Radosti Úsporný pohon s dobrým dojezdem Zátah a pružnost I na 20" kolech přiměřený komfort Starosti Ovládání klimatizace přes displej Méně praktický středový tunel 9 /10

BMW není značkou, jejíž kupci hodně řeší „cenu od“, ale v tomto případě není možné se o ní nezmínit. Aktuální X1 startuje na 950.300 Kč s tříválcovou benzinovou verzí sDrive18i (100 kW), naftová provedení s čtyřválcovým dvoulitrem začínají na 1.011.400 Kč (110 kW). Pak zde máme plug-in hybridy, dostupné od 1.168.700 Kč ve formě verze xDrive25e (180 kW). Nejsilnějším modelem v nabídce je aktuálně silnější plug-in xDrive30e s 240 kW za 1.219.400 Kč, po stránce síly se mu tato elektrická čtyřkolka iX1 xDrive30 téměř vyrovná, má až 230 kW a stojí 1.337.700 Kč.

Což jsou za auto s pohonem všech kol a dojezdem až 440 kilometrů (navíc od BMW) velmi pěkné peníze. Ano, je nejdražší, ale automobilka nyní zařadila do nabídky i iX1 s pohonem jedné nápravy za 1.059.500 Kč, které se po stránce ceny vyrovná spalovákům a ujede téměř 500 kilometrů. Tím se elektro-čtyřkolka posouvá do role „něčeho extra,“ a dává tak potenciálním zájemcům ještě větší smysl, než když byla v nabídce osamocena.

Po stránce designu se (alespoň podle mě) nová X1 hodně povedla – působí moderně, aniž by díky M paketu sklouzla ke kýči, a má na kategorii 4,5metrových aut ideální velikost a proporce. Však také na délku měří 4500 mm. Náznak žebrování v čelní masce jí dává klasický vzhled, ale příď je samozřejmě bez průduchů. A zcela normálně působí i uvnitř, designem i způsobem obsluhy.

Interiér: Prostor i klid

Vnitřek se nijak zásadně neliší od jiných BMW v kompaktní kategorii – třeba od řady 2 Active Tourer. To znamená, že vyznává jednoduchost bez nějakých designových pentliček nebo výstředností. Obrazovka infotainmentu je v jednom lesklém panelu společně s digitálním přístrojovým štítem, plocha je lehce zakřivená směrem k řidiči, takže na ni snadno vidíte i dosáhnete.

Aktuální iDrive se obsluhuje snadno, nejdůležitější funkce máte před sebou ve formě dlaždic a dají se také vyvolat díky dotykovým ploškám Media, Tel a Nav po levé straně obrazovky. Ta má ostrou grafiku se sytými barvami a obecně působí tak, jak by v autě od BMW měla. Navigace využívá data o provozu získávaná online v reálném čase a neměla by vás tak poslat do kolony nebo uzavírky.

Součástí obrazovky je bohužel i ovládání klimatizace, a to v základní podobě nastavování teploty – pokud chcete podrobnější nastavení, musíte klovnout do obrazovky na nápis menu klimatizace. Hlasitost naštěstí komandujete klasickým fyzickým ovladačem ve formě válečku na středové konzoli. Nebo na pravém ramenu volantu, kde najdete také ovládání audia a telefonních funkcí plus nastavování digitálního přístrojového štítu, v levé části pak máte tlačítka pro obsluhu tempomatu.

Přístrojový štít má futuristickou (nastavitelnou) grafiku a umí vám zobrazit také navigační mapu, konzervativnějším jedincům může připadat trošku nepřehledný, ale to se dá snadno řešit povedeným průhledovým displejem. Stejně jako u dalších kompaktních BMW zde máme dvoupatrovou středovou konzoli, která vám ve své horní části servíruje ovládání jízdních režimů a dalších drobností přímo pod rukou plus malou odkládací schránku, větší prostor je ale v patře spodním, kam ze sedadla řidiče dost špatně dosáhnete. Ze strany spolujezdce je pak vzpěra – není to moc šikovné. Naopak velmi užitečná je indukční nabíječka chytrých zařízení s klipsnou pro podržení telefonu, kam se vejde i obří „pádlo.“

Vpředu se tedy cestuje dobře, sedadla jsou pohodlná, nastavitelná v dostatečném rozsahu a díky výšce uložení se na ně snadno nastupuje. Špatné to není ani vzadu, místa pro nohy i hlavy je dost a opěradla se dají polohovat – škoda jen, že šikovnou funkci jejich posouvání až o 13 centimetrů mají výhradně spalovací verze X1. Vzadu mimochodem najdeme dva USB-C porty pro nabíjení a výdechy klimatizace na zakončení středového tunelu. Co se týče kufru, kapacita 490 litrů je solidní (verze s posuvnými sedadly mohou mít až 540 litrů), opěradla zadních sedadel jsou pak standardně dělena v poměru 40:20:40, což umožňuje přepravu delších předmětů i s čtyřmi osobami na palubě. Nedají se sklopit do úplné roviny, ale i tak se dovnitř vejde až 1495 litrů.