TEST BMW i5 M60 Touring (442 kW): Někdy ten kabel prostě překáží

Radosti Komfrotní podvozek Ticho na palubě Příjemné řízení Starosti Vyšší spotřeba Slabý dojezd Komplikovaný infotainment 8 /10

Pětka kombík, to je vždy sázka na jistotu. Je to stejné jako Mercedes-Benz třídy E nebo Audi A6 Avant. Pak už jen záleží, jakou značku preferujete a minimálně v aktuálních modelových ročnících platí, že máte vždy skvělé auto. Nicméně BMW je první, které mělo na trhu elektrickou variantu tohoto evergreenu. My tu dnes máme rovnou nejvýkonnější elektrickou variantu - i5 M60 Touring.

Co to je?

Je to BMW řady 5 zbavené spalovacího motoru a osmistupňové automatické převodovky, s akumulátorem o kapacitě 81,2 kWh v podlaze a s jedním elektromotorem na každé nápravě. Protože je tam písmenko M, jde o silné elektromotory, kombinovaný výkon činí 601 koní a maximum točivého momentu je 795 N.m.

Možná si řeknete, že výkon je elektromobilu k ničemu, když váží jako panelák, jenže on zas tak dramaticky neváží. Moje auto mělo v technickém průkaze hmotnost 2425 kg. Jo, je to hodně, ale čistokrevné M5 Touring váží 2550 kg. A to má naše i5 více než 4x takový akumulátor. Takže ne, výkon i5 není k „ničemu“, správné slovíčko je „relativní“.

Jako u všech elektromobilů nemáte 601 koní vždy, auto vám vadne podle nabití akumulátoru nebo jeho teploty. Nicméně u pětky k takovým věcem zcela určitě docházet nebude, protože i tahle M60 je spíše cestovním autem. Akcelerace z 0 na 100 km/h za 3,9 sekundy je ale chvályhodná, stejně jako maximální rychlost 230 km/h.

Dynamika auta je skutečně drtivá a pokud stisknete levé pádlo pod volantem s nápisem Boost, je to všechno ještě napjatější. Zrychlení na stovku je absolutně suverénní a i na tu dvoustovku se i5 dostane s grácii a ochotou jako šestiválec. Dominantní je v tomto autě zadní náprava, jak by to mělo být. Ostatně zadní elektromotor má 340 koní, zatímco ten přední „pouze“ 261 koní. 601 koní máte pouze v režimu Sport, jinak je vrcholem 517 koní. Ne ale, že byste to vyjma rapidního startu z místa poznali.

i5 M60 má bez příplatku vzadu vzduchové odpružení s automatickým vyrovnáváním světlé výšky a pětiprvkové zavěšení. Vpředu je dvojité lichoběžníkové zavěšení a elektronicky ovládané tlumiče. V případě verze podvozku M Professional dostanete ještě aktivní stabilizátory nebo snížení světlé výšky o dalších 8 milimetrů a také řízení zadní nápravy. Nic, co bychom už neviděli.

Nejsilnější stránkou i5 M60 ale není dynamika, jak byste možná čekali, nýbrž komfort a celkově cestování na delší vzdálenosti. Z 0 na 130 km/h vás dostane střelhbitě a pak nemá sebemenší problém ještě zrychlit. Nic tu neřadí a nic nehlučí. I zrcátka, což jsou slabší místa elektromobilů kvůli aerodynamickému svistu, tady na dálnici moc nehlučí. Ticho a komfort podvozku jsou tady na stejné úrovni jako u limuzín.

A když zrovna nejste na dálnici, ale na rozbité okresce, jste o nerovnostech varováni spíše akusticky a nestává se vám, že auto začne tlouct. Jízda v tomhle autě pro mě byla spíše relaxační a neměl jsem pocit, že řídím nějaké brutálně rychlé kombi. Po dvou hodinách za volantem pro mě tak nejslabším místem i5 byl sedák, který by klidně mohl být trochu měkčí, ale to je spíše osobní preference.

Pokud bych měl něco doopravdy vytknout, tak je to funkce adaptivní rekuperace, která svou intenzitu reguluje podle jízdní situace. Bohužel nefunguje dokonale a občas se mi chovala trochu nelogicky, třeba že ťukla do brzdy na kruhovém objezdu, což vás jako řidiče trochu vytrhne ze všeho toho klidu, který v autě panuje. Nicméně tohle je funkce, kterou můžete vypnout, jen je škoda, že není tak snadno k nalezení a auto k ovládání rekuperace nemá pádla pod volantem, jako většina ostatních elektromobilů.

Slabší stránkou auta je i dojezd. BMW mačká ze 400V architektury úplné maximum a řekl bych, že došlo už na její limit. Maximální výkon nabíjení i5 je 205 kW a skutečně jsem na Ionity viděl číslo velmi blízké - 196 kW. Poté začala křivka samozřejmě padat, od 30 % to bylo 165 kW, od 50 % lehce nad 100 kW a okolo 80 % už jsem se dostal a pouhých 65 kW. Z 10 na 80 % akumulátoru to ale trvalo snesitelných 30 minut.

A spotřeba? Sedl jsem v pražských Butovicích do auta, ukazovalo 100 % akumulátoru a dojezd 389 kilometrů. Jel jsem na okruh do Brna po D1, nalepený co nejvíc na rychlosti 130 km/h. Rezerva se rozsvítila až druhý den cestou zpět někde za Jihlavou, po ujetí 282 kilometrů. K výše zmíněné Ionity jsem dojel až po ujetí 288 kilometrů, s 9 % akumulátoru a dojezdem 32 kilometrů. Po výše zmíněném nabití na 85 % ukazoval vůz dojezd 296 kilometrů.

Má spotřeba za celkem 525 km za volantem i5 M60 činila 24,3 kWh/100 km, takže jsem nebyl tak daleko od celkového průměru 23,9 kWh/100 km za celých 9148 km, které mělo tohle auto podle dat v infotainmentu už za sebou. Z toho důvodu mi dojezd necelých 300 km v pozvolném dálničním tempu do rozsvícení rezervy nepřijde jako moc, a to i vzhledem k tomu, že smysluplné nabíjení u nějaké výkonné nabíječky zabere okolo půl hodiny.

Dle WLTP má být dojezd M60 někde mezi 445 až 506 kilometry na nabití. Audi nedávno představilo A6 e-tron na 800V architektuře a proti i5 M60 by se měla postavit verze S6 e-tron Avant. V autě jsme ještě neseděli, ale čísla má velmi podobná a samotný dojezd prý mnohem lepší. Konkrétně jde o výkon 405 kW, rychlost 240 km/h, stovka za 3,9 sekundy, nabíjení až 270 kW a dojezd 609 až 647 km.