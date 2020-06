TEST BMW 840d xDrive Cabrio: Naftový bořič polopravd a mýtů

Radosti Celoroční použitelnost Tužší, ale přesto komfortní podvozek Nízká spotřeba Dokonalé sladění motoru a převodovky Starosti Méně přehledný přístrojový štít Stísněnější interiér 9 /10

Poslední dobou se to na internetu hemží články o nových BMW a jejich obrovských ledvinách. Všechno to začalo faceliftem současné generace řady 7 a (zatím) vyvrcholilo novou generací kupé čtyřkové řady, v jehož případě názory některých „komentátorů“ hraničí se šikanou. Je pravdou, že design nových generací vozů z Mnichova prošel ohromnou změnou, ale mám-li být upřímný, je to tak dobře. Na rozdíl od Audi, které design obvykle mění jenom pozvolna a spíše evolučně, se totiž v BMW nestydí přijít s opravdovou revolucí. A rozhodně ne poprvé.

Ačkoliv design nových vozů obvykle moc neřeším, protože i sebepeprnější komentář by nic nezměnil, je tady jeden model, z jehož mezigenerační obměny jsem byl lehce nervózní. Na mysli mám šestkovou řadu, o níž jsem před čtyřmi lety na Auto.cz napsal, že bych si nekoupil jen jednu, ale hned dvě. Jednu pro každodenní používání a druhá by putovala na otočný podstavec. Až tak moc se mi to auto líbí!

Nástupce zažil revoluci hned na dvou frontách. Jednak designovou, kdy v podstatě hotové tvary předznamenal koncept představený v roce 2017 na Concorso d’Eleganza Villa d’Este, a zároveň povýšil i číselně. Šestka zůstala vyhrazena modelu 6 GT a největší mnichovský sporťák je od roku 2018, kdy se světu poprvé okázala sériová verze, osmičkou. Tehdejší šéf BMW Harald Krüger uvedl, že číslo 8 vždy představovalo vrchol sportovních výkonů a exkluzivity. Zda řada 6, jejíž kořeny sahají až do poloviny sedmdesátých let, taková kritéria nesplňovala, se dnes můžeme jenom dohadovat…

S výkonem měl Krüger pravdu. Nová řada 8 vyjela do světa s dvakrát přeplňovaným osmiválcem o objemu 4,4 litru a 530 koňmi, pohánějícími všechna čtyři kola, a naftovým třílitrem s výkonem 320 koní a rovněž pohonem všech kol. Benzinovou lahůdku jsme otestovali loni v dubnu, kdy už byla na světě také otevřená verze osmičky. Řada z vás si jistě řekne, že kabriolet potřebuje benzinový motor už tak nějak z principu. Vždyť nikdo při jízdě nechce poslouchat naftové „kadlání“. Pokud jste ale tohoto názoru, patrně jste se ještě nesetkali s novými nafťáky luxusních vozů.

Prostě nádhera

Kabriolety, zvláště pak ty luxusní, jsem vždycky vnímal jako auta, která přinášejí požitek posádce, ale také všem, kteří je uvidí na ulici. Už z toho důvodu je velice důležitý výběr barvy karoserie a hlavně provedení interiéru, protože nic jiného než luxusní kabriolety nevzbuzují tak ohromnou potřebu nakouknout dovnitř. A že to při jízdě se staženou střechou není nic těžké.

Zkoušená řada 8, nebo chcete-li THE 8, je podle mého názoru přesně tím autem, které chci na silnicích potkávat často. Tvary jsou komplikované, agresivní, plné průduchů a prolisů, ale všechny dohromady tvoří jedinečné auto. Často si stěžujeme na to, jak jsou dnešní nová auta kvůli čím dál větším nárokům na bezpečnost a ochranu chodců neforemná, otevřená osmička ale navzdory tomu působí jako nizounká „žehlička“, která projede snad i pod závorou v podzemních garážích.

Je pravdou, že bych se osobně obešel bez karbonových doplňků karoserie a ve velkém vzorníku čalounění bych sáhnul spíše po světlejší kůži. Důvody? Ohromný karbonový difuzor, který nemá ve standardu ani sportovněji laděná verze M850i xDrive, působí jako pěst na oko, a ani svému největšímu odpůrci bych nepřál posadit se do tmavé kůže rozpálené poledním sluncem. A pak je tady drobnost, která mi nikdy dřív nedošla – lidé se v létě před jízdou se staženou střechou mažou opalovacími krémy a ty na tmavé kůži zanechávají fleky.

O vůz s v podstatě celokoženým interiérem (kůže byla snad úplně všude!) je třeba se náležitě postarat, zrovna v případě otevřené osmičky bych to ale dělal rád. Dělalo mi radost v ní byť jen sedět a kochat se tím, jak si v Mnichově pohráli s těmi metry švů, které máte všude kolem sebe. Naprosto stejné to bylo i v předchozí generaci vozu (tehdy to byla řada 6) a doteď si pamatuji, jak se mi nechtělo vystupovat.

Asi nikdo z vás nečekal, že budu kritizovat použité plasty, lícování jednotlivých dílů a podobně. Tohle je luxusní auto a zároveň jeden ze symbolů dokonalosti. Stejně jako Mercedes, Audi, Bentley, Lexus… rozdíl je pouze ve formě jejího podání. Současné bavoráky mohou mít luxusně vypadající „skleněné“ voliče převodovek, otočný ovladač infotainmentu iDrive také vypadá jako ze skla (prvky CraftedClarity za skoro 18.000 Kč) a tlačítka okolo něj nevystupují z podkladu. Radost pohledět!

Přitom už se ale nacházíme v době digitalizace, před kterou není úniku. Velký dotykový displej je dnes nutnost, proč se ale BMW ve velkém zbavuje přehledných přístrojových štítů a nahrazuje jej displejem s grafikou připomínající videohru, to mi hlava nebere. Na přímém slunci není moc dobře čitelný a popravdě toho ani moc neumí. Sluší se však dodat, že BMW je na tom ještě dobře. Už jste viděli interiér nového Mercedesu tříd S?

Právě s Mercedesem třídy S, konkrétně s jeho verzemi kupé a kabrio, bude THE 8 srovnávaná asi nejčastěji. V rámci zaběhnutých škatulek (segmentů) to samozřejmě dává smysl, jenže kdo z vás si někdy vyzkoušel velká kabria od BMW a Mercedesu, moc dobře ví, že to jsou jiné světy.

BMW bude vždycky více táhnout do děje samotné jízdy, obejme vás, chytne a nepustí, zatímco esko zahrne bezbřehým komfortem, díky kterému vlastně ani nevíte, že řídíte auto. BMW je ekvivalentem aktivního odpočinku, zatímco třída S je wellness na kolech. Ani jedno není lepší nebo horší. Jsou prostě jiné. A hned vám dokážu, že osmička je dnes dokonce unikátní.