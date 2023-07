TEST BMW 750e xDrive (360 kW): Jemné jako peřina, tiché jako pěna, rychlé jako střela

Radosti Vynikající komfort Technologie na palubě Jistota i ve vysokých rychlostech Starosti Nedokonalé připojování spalovacího motoru Nepřehledný infotainment Pomalé nabíjení 8 /10

Jsou auta, ve kterých se po zavření dveří ocitnete v oáze klidu. Je tu ticho i při vysokých rychlostech a komfort i na rozbitých cestách. Přesto mají dostatek výkonu, abyste z místa A do místa B přijeli ve velmi krátkém čase. Zároveň vypadají tak reprezentativně, že když s nimi někam přijedete, nikdo si nebude myslet, že ve firmě zaléváte květiny. A jsou tak drahá, že každému hned dojde, že ta firma bude nejspíš vaše.

Taková auta navrhuje a vyrábí jen pár výrobců, protože ne každý to zvládne. Musíte totiž být na špičce s technologiemi i kvalitou výroby. Také musíte oslovit ty nejmovitější zákazníky a zasít semínko motivace pro ty méně movité, aby na sobě ještě pracovali. A každý z těchto výrobců potřebuje, aby zrovna to jeho auto bylo nejlepší. Protože kdo má nejlepší sedan nejvyšší kategorie, ten to prostě vede. A nyní chce ten prapor BMW. A víte co? Docela se mu to daří, jen je potřeba vybrat správný motor.

BBQ

Mně je naprosto jasné, že už máte na nové BMW řady 7 názor. A že těch názorů už éterem proběhlo… BMW se nicméně kontroverzního designu nikdy nebálo, vzpomeňte na modely E65 nebo E60. A teď už se tuplem nebojí, designéři jsou jako utržení ze řetězu a mnozí to přičítají vysoké popularitě značky v Číně, kde mají na design úplně jiný názor než spíše konzervativní Evropané. A je faktem, že mezi svými konkurenty nové BMW jednoduše vyčnívá, a to dost.

Chcete-li znát můj názor, tak nejkrásnější z limuzín je pořád Mercedes-Benz třídy S, který ale vypadá skoro stejně jako ten předchozí. Je konzervativní, stejně jako já. BMW řady 7 (G70) je spíše progresivní a jde napřed lidem, kteří dají více na wow efekt. A tohle nová sedmička splňuje. Snad nikdy jsem neschytal tolik zvídavých, ale také pohrdavých pohledů od kolemjdoucích. Ani se nemusíte dívat okolo sebe, při průjezdu městem periferně vidíte, jak každý druhý zírá a každý třetí vytahuje mobil.

Nová sedmička dominuje takřka jakémukoliv prostoru. Nabízí se už pouze v jedné délce karoserie, a tou je Long. Měří tedy 5391 mm na délku, 1950 mm na šířku a 1544 mm na výšku. Má skoro stejně velký půdorys jako Rolls-Royce Cullinan. Tak majestátní jako třeba maybachy samozřejmě není, ale nelze si ji na silnici neprohlédnout. Ten efekt u nové sedmičky dělají hlavně obří přední maska jako gril na barbeque, štíhlé přední světlomety a vysoká hrana oken. Pro mnohé je právě ta přední maska prostě moc. Vám se ale hodí vědět, že jsou v ní aktivní žaluzie, které zavřené snižují odpor vzduchu a otevřené pomáhají chlazení.

Po otevření dveří, které nemají žádné klouby (o tom až později) se usadíte do velmi pohodlných sedadel, která jsou již ve standardní výbavě. Jejich komfort a design vám připomenou nábytkové butiky, které si mohou dovolit promo i od Leoše Mareše. A pak se rozhlédnete a přijde šok. Pokud jste řídili jakékoliv BMW v posledních dvaceti letech, od jedničky po sedmičku, tak jste se posadili a vždy jste věděli, kde co je. Byly to veskrze jednoduché, přehledné a účelné interiéry. Teď je ale nová doba.

Skok o padesát let

Určitě si na to zvykneme, však velké změny často zpočátku šokují a člověk je tvor foremný, ale tato nová architektura palubních desek u vozů BMW, kterým dominuje digitální přístrojový štít sdružený s infotainmentem, je opravdu obrovskou změnou. Mezi předchozí generací a touto to v interiéru vypadá na skok kupředu tak o padesát let. Nicméně když si odmyslíte velký displej a osvětlenou lištu, tak je prostor vlastně prázdný. Zbyde tu akorát podsvícená polička. Drtivou většinu funkcí vozu tak ovládáte přes tablet, který večer zakazujete dětem. Můžete klovat do displeje prstem, nebo použít volič iDrive, který naštěstí zůstal.

Celé ovládání je ale bohužel krokem zpět. Zatímco předchozí generace BMW jste ovládali zcela intuitivně, nebyli jste přehlcení informacemi a všemu vládla jednoduchá a přehledná grafika, nový systém je samá designová kudrlinka, hraje si s digitálními stíny a na jednom displeji máte obrovské množství informací. A když se pak dostanete do menu, jsou ikony velmi malé a hůře čitelné. Naučíte se to, ale stále je faktem, že předchozí generace systémů byly jednoduše pochopitelnější. Nebyly tak hezké, ale nerozptylovaly vás.

Když jste u předchozí generace sedmičky chtěli zapnout vyhřívání sedadel, tak jste poslepu nahmatali knoflík pro ovládání audia a hned vedle bylo tlačítko. U nové se musíte trefit na displeji do menu klimatizace a pak se ještě trefovat do pluska u piktogramu sedadla. A místo jednoduchých obrázků pro ovládání klimatizace si vybíráte třeba z dynamického či vyváženého směru ofuku ventilace. Ovladač iDrive, který jsme vždy milovali a spousta výrobců si ho přisvojila, vám pak k jednoduchosti už moc nepomůže, funkcí už je tolik, že už je dnes snad rychlejší a efektivnější trefovat se tím prstem, což je přesně to, co jsme z ovládání vozů chtěli vymýtit.

Jako Hilton v Cyberpunku

O zpracování a kvalitě použitých materiálů asi nelze ani pochybovat - je dokonalé a i když třeba s displejem zkusíte zakvedlat, neozve se otravné skřípání. A pak tu jsou všechny funkce vozu, kdy snad ani není v lidských silách napsat, co všechno auto umí. Sedadla jsou elektricky ovládaná, vyhřívaná, ventilovaná a s možností masážní funkce. Cestující vzadu po stranách mají při ruce tablet pro ovládání důležitých částí vozu. A zároveň mohou mít televizi, která se spouští ze stropu. Tu naše vozidlo nemělo.

Šikovně po autě jsou rozmístěné svítivé plochy, které však nerozptylují řidiče, ale dokáží uvnitř vykouzlit velmi příjemnou atmosféru, kterou lze personifikovat jedním z přednastavených režimů, kdy zbarvení světel společně s grafikou obrazovek mohou být sehrané v jedno umění. Zní to šíleně, ale především v noci to vypadá prostě dobře a zapůsobí to určitě i na odpůrce displejů a všemožných serepetiček v interiéru. Jenže právě o nich nové BMW 7 je. Od designu po interiér působí jako auto z budoucnosti, které by snad mělo létat.

Zavírání dveří na tlačítko je další zajímavou fičurou, ale samozřejmě už dříve viděnou. Dveře se za vámi zavřou po sešlápnutí brzdového pedálu nebo stisknutí příslušného tlačítka. Otevíráte je opět dotykovým tlačítkem a lze je zaaretovat prakticky v jakékoliv poloze. Jen když budete parkovat vedle překážky, zastaví vás senzor tak, aby se nepoškrábali. Bohužel celkem ještě dost daleko od překážky, takže když si věříte, že bezpečně nastoupíte, můžete elektromotor pro pohon dveří celkem snadno přeprat.

Interiér vás jako řidiče typicky stále obalí, ale v tomto případě je to možná až moc. Hrana bočních oken je vysoko a dlouhá a vysoká kapota vás zase odkáže na kamery při jakémkoliv manévru. Rozměry vozu se hůře odhadují a přistihl jsem se, že jsem si dal sedadlo o trochu výše než běžně, abych měl lepší přehled. Pojďme už ale konečně k tomu, co je pod vší tou masou plechu, kůže a kvalitních plastů.