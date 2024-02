TEST BMW 520d xDrive: Jednou na něj budeme s láskou vzpomínat!

Radosti Velmi nízká spotřeba Kultivovaný motor Komfort i ovladatelnost Řada moderních funkcí Starosti Klimatizace přes obrazovku Ovládání výdechů ventilace Vnitřní kliky nepadnou dobře do ruky 9 /10

Asi nejvýmluvnějším důkazem, kolik pozornosti BMW věnuje naftovému dvoulitru, je tisková zpráva k nové generaci řady 5. Má šestašedesát stránek a základnímu naftovému provedení je věnováno půl stránky, zatímco popis parametrů, fungování a výhod elektrických variant, které jsou v nabídce poprvé, je na celých šest stran.

Nafta ale ani v roce 2024 neřekla poslední slovo a 520d s pohonem všech kol bohužel smutně ilustruje, o co za nějakou dobu přijdeme. Bude náhrada lepší nebo srovnatelná, až nebudeme mít na výběr? To je zatím ve hvězdách. Tak se pojďme věnovat současnosti.

Osmá generace pětkové řady je v konzervativních barvách možná až moc nenápadná a generická. Zatímco verze minulá z roku 2017 stále ještě preferovala obliny, zde brali designéři do ruky pravítko mnohem častěji. Díky kompaktním předním světlometům a štíhlým zadním světlům více vyniká celková hmota auta, které po vizuální stránce možná trochu postrádá svébytnost, ale jistě se dokonale strefí do globálního vkusu od Evropy přes Asii až po Ameriky.

Čelní maska se drží konzervativních a důstojných tvarů. I sama automobilka přiznává, že se chtěla vyhnout zdobnosti, asi jediným skutečně výrazným prvkem je tu Hofmeisterova linka á la historická BMW u hrany zadních dveří s vyraženým číslem 5 v chromovaném nebo případně černém dílu. V duchu minimalismu se nese i vnitřek, což obecně vítáme, ale ne ve všech ohledech.

Interiér: Moderní, občas až moc

Oproti minulé generaci působí vnitřek mnohem „uklizeněji,“ významnou měrou ubylo tlačítek a fyzických ovládacích prvků. Hlasitost tak například místo klasického kolečka ovládáte válečkem na středovém tunelu, na středovém panelu pod obrazovkou pak najdete něco dosti nezvyklého. Výdechy ventilace se nyní zavírají a otevírají dotykovými ploškami s podsvícenou stupnicí, jejich směr pak nastavujete titěrnými „bradavkami,“ které ale vůbec nepadnou dobře do ruky.

Klimatizaci najdete ve spodní části hlavní obrazovky infotainmentu s operačním systémem BMW 8.5. Pro zajímavost, ten běží na Linuxu. Kouzel umí hodně – nastavíte s v něm designové motivy, podsvícení, zahrajete si hry, můžete sledovat videa, udělat si selfie skrze vnitřní kameru, je toho až až. Nicméně při obsluze zůstává přehledný, vše podstatné si vyvoláte a nastavíte na pár kliknutí. Možná by se hodily větší ikonky základních funkcí ve spodní části, které se za jízdy trochu obtížněji loví (jsou naštěstí i ve fyzické formě na středovém tunelu), ale obecně vzato je soužití s infotainmentem bez větších problémů, včetně rychlosti nabíhání po startu. Akorát nesmíte moc mávat rukama, pokud si připlatíte za ovládání gesty (BMW Natural Interaction).

Podobně příjemné je sledování digitálního přístrojového štítu s nastavitelnou grafikou a možností nechat si zobrazovat výstup z rozšířené reality, což usnadní jízdu i navigaci. Na volantu pak najdete jen nutné minimum ovládacích prvků, na levém ramenu tempomat, vpravo palubní počítač a audiofunkce.

Co se moc nepovedlo – vnitřní kliky vpředu, které vyklápíte směrem k sobě a nepadnou dobře do ruky. Cestování je nicméně velmi příjemné díky sedadlům s dostatečně širokými sedáky a mnoha možnostmi nastavení, šikovným nápadem je také indukční polička pro dva chytré telefony na středovém tunelu. Vzadu pak najdete hromadu místa pro nohy, nad hlavou to ale není úplně slavné už pokud měříte zhruba 180 centimetrů.

Za co ale BMW zaslouží velkou pochvalu, je dostatek USB portů v druhé řadě. Jsou celkem čtyři, dva na zakončení středového tunelu a další dva v zadní části opěradel předních sedadel. Kufr s 520 litry je skutečně povedený, co ztrácí na výšce, to dohání délkou ložné plochy a solidní šířkou. Rezervu zde ale nenajdete – nelze ani připlatit.