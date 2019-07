Uspořádání vnitřního prostoru se povedlo na výbornou. Kdykoliv jsem si sedl do jakéhokoliv BMW řady 3, cítil jsem se poněkud stísněně, což byla daň za silnou orientaci na řidiče. Nyní je to trochu jiné. Ovládací prvky vozu vás sice opět trochu obalí, ale stále se cítíte vzdušně a uvolněně.

Již přes čtyřicet let se v nabídce sportovních sedanů objevuje mnichovská volba s číslem 3, která si za dobu svého působení na trhu vytvořila obrovskou fanouškovskou komunitu. Dnes již kultovní automobil je vyhledávaným artiklem sběratelů, nadšenců do řízení, i jako první auto pro čerstvého řidiče, nehledě na ročník auta.

Když jsem moc tlačil na pilu, bylo hezky vidět, jak auto naznačilo nedotáčivost, ale než se tak stalo, nechalo si v režimu Sport sklouznout zadní kola. Trochu jako film Tokijská jízda vypadala moje cesta z práce v oblasti Koněpruských jeskyň. To ale není ta největší sranda. Respektive smějete se, ale dobré řízení to není.

Po otáčkách má hlad a vytáčení do pěti tisíc, kde najdete nejvíc koní, má moc rád. Vynikající je i jeho spotřeba - průměrná hodnota se pohybovala okolo osmi litrů. Při testování co nejmenší spotřeby na 80 kilometrů dlouhé trase v okolí Prahy s jízdou na spodní hranici rychlostních limitů se dokonce ukázala hodnota 6,6 litrů.

Závěr a cena

BMW 330i nové generace funguje podvozkem, motorem, ale i technikou na palubě. Chyby se hledají jen těžko. Vypíchl bych jen mdlý zvukový projev motoru a nepřehledný přístrojový štít. Zatímco se štítem se budete muset naučit žít, s tím prvním se už něco udělat dá, jenže je třeba to pořádně zvážit.

Nyní už totiž lze pořídit BMW M340i xDrive se zážehovým šestiválcem a výkonem 275 kW (374 koní), které na stovku akceleruje za 4,4 sekundy, tedy skoro o vteřinu a půl rychleji než testovaný exemplář. Zvažte ale tohle - reálně budete mít o dost těžší a dražší auto s pohon všech kol a spotřeba se vám bude na 8 litrů dostávat fakt těžko.

A najednou je čtyřválec ve značné výhodě. Umí jezdit za sedm až osm litrů benzinu, umí pobavit řidiče, umí vás odvézt na dovolenou, umí vozit děti do školky, umí zkrátka všechno. Jeden moudrý starý pán, který tady kdysi založil firmu, ze které se stalo jedno z největších dealerství BMW ve střední Evropě, mi jednou řekl, že v životě nepotřeboval nikdy nic víc než BMW 330i. Není těžké jeho slova pochopit.

Sportovní automatická převodovka řadí mrknutím oka, manuál není a ani nebude (jen v M3), fanoušků je prostě málo. Za adaptivní podvozek se vyplatí připlatit, protože opravdu funguje a přinese znatelný ve zvolených módech rozdíl. Sakum prásk, BMW 330i je jedna z nejlepších věcí, která kdy opustila mnichovskou továrnu. A ví to o sobě.

Testovaná výbava totiž vyjde na 1.790.988 Kč. Dražší trojku s tímto motorem už ale asi těžko sestavíte. Pokud vám stačí základní sestava a obejdete se bez M doplňků, hudebního systému Harman Kardon, pokročilých asistenčních systémů a hromadu dalších příplatků, stačí vám 1.268.700 Kč.

Nové BMW řady 3 není odklon od předchůdců, ale jasný a hrdý pokračovatel rodu. Zatímco předchozí dvě generace byly v očích veřejnosti a nadšenců vnímány spíše mlhavě, ta nová jen a jen září. Teď jen počkat, až opadne ten humbuk okolo designu a nechat jej uzrát, protože mi můžete věřit, že G20 může být stejně podstatné a zvučné označení jako třeba E46.

Musíte si jenom umět správně vybrat. BMW totiž nabízí tolik možností konfigurace, že není těžké si domyslet, že žádné dvě na pohled stejné trojky nemusejí jezdit stejně. Chcete-li pevný, ale zároveň pohodlný služebák, berte to, co mají u prodejce na skladě. Pokud ale od trojky čekáte určité vlastnosti, je potřeba hledat, zkoušet, porovnávat.

BMW řady 3 (G20) - souhrn cen Základní cena vozu 1.013.012 Kč (2.0 D/110 kW 2WD) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.268.700 Kč (330i/190 kW) Cena testovaného vozu 1.790.988 Kč (330i/190 kW M Sport)

Technické údaje: BMW 330i Rok • stupeň výbavy 2019 • M Sport

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 998 cm 3

Vrtání • zdvih 94,6 mm • 82,0 mm

Stupeň komprese 10,2:1

Nejvyšší výkon 190 kW (258 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 až 6 500 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 400 Nm při 1 550 až 4 400 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 5,8 s

Nejvyšší rychlost 250 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 8 stupňů

Zákl. objem zavazadlového prostoru 480 l

Objem palivové nádrže 59 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 545 kg • 2 060 kg

Prům. spotřeba: město • mimo • komb. 7,2 • 5,0 • 5,8 l/100 km

Rozvor náprav 2 851 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 589 mm • 1 604 mm

Rozměr pneumatik 225/45 R18

Rozměry: délka × šířka × výška 4 709 × 1 827 × 1 442 mm

Základní výbava (M Sport): Šest airbagů, sklopné hlavové opěrky vzadu, látkové čalounění, tempomat, diodové světlomety, dešťový a světelný senzor, multifunkční kožený volant, alarm, dálkově ovládané centrální zamykání, elektricky ovládaná okna, Model M Sport – dojezdové pneumatiky Runflat, variabilní sportovní řízení, M sportovní podvozek, M sportovní brzdy, M sportovní kožený volant, sportovní přední sedadla, sportovní automatická převodovka s řadicími páčkami pod volantem, automatická klimatizace, 18palcová kola, diodové mlhovky, přední a zadní parkovací senzory, M aerodynamický paket, ambientní osvětlení

Volitelná výbava: Lak Portimao Blue (24.388 Kč), kůže Vernasca Black s dekorativním prošíváním (39.572 Kč), automatické ovládání víka kufru (13.286 Kč, protisluneční ochrana oken (10.842 Kč), M bezpečnostní pásy (8.138 Kč), aktivní ochrana (9.490,-), příprava pro externí CD přehrávač (806 Kč), 19palcová kola (27.898 Kč), adaptivní M podvozek (16.250 Kč), BMW Individual přístrojová deska v kůži (33.878 Kč), Driving Assistent Professional – adaptivní tempomat s funkcí stop & go fungující do rychlosti 210 km/h, aktivní udržování v jízdním pruhu s aktivní ochranou před nárazem z boku, upozornění na vozidla přijíždějící zpředu na nepřehledných místech z příčných směrů, asistent vyhýbacího manévru a upozornění na přednost v jízdě (24.518 Kč), Parking Assistent Plus –aktivní parkovací asistent, kamerový systém sledující okolí vozidla, couvací asistent (15.470 Kč), černé vysoce lesklé okenní lišty (5.954 Kč), paket ConnectedDrive Plus – bezdrátové dobíjení telefonu, 12,3“ přístrojový štít, 10,25“ obrazovka multimediálního systému, Remote Services, Concierge Services, informace o dopravě v reálném čase (70.616 Kč), paket First Class – vnitřní a vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním, elektricky sklopitelná zrcátka, včetně parkovací funkce na straně spolujezdce (17.420 Kč), hudební systém Harman Kardon Surround Sound System s 16 reproduktory o výkonu 464 W (24.388 Kč), paket Business Class – akustická izolace předních bočních oken, komfortní přístupový systém, vyhřívaná a elektricky nastavitelná přední sedadla včetně bederní opěrky, paměť sedadla řidiče (6.758 Kč), paket Innovation – asistent dálkových světlometů, laserové světlomety, head-up displej, ovládání gesty (110.916 Kč)