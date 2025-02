TEST BMW 320d xDrive (140 kW): Pořád stejně super, ale teď i s křišťálem

Součástí standardní výbavy je třeba třízónová automatická klimatizace a majitele kombíku Touring potěší standardně automaticky ovládané víko zavazadelníku a sklopná sedadla v poměru 40:20:40. A pokud už jste to za těch sedm let současné generace nečetli stokrát, tak pro připomenutí - Touring nabídne v základu 500 litrů zavazadlového prostoru a po sklopení sedadel 1510 litrů.

No asi už chápete, že to tady úplně překopané není. Je to jen pár tahů štětcem na něčem, co už fungovalo, takže bylo jen potřeba citlivě zabudovat nové věci tak, aby se to nezničilo. To nové ovládání mi ve výsledku nevadí a jako bonus je tu pár nových prvků, jako nové ambientní osvětlení, další možnosti obložení palubní desky nebo možnost skleněných doplňků jako u větších modelů značky, to třeba kdybyste u trojky chtěli za 12.740 Kč volič převodovky, vršek iDrive a startovací tlačítko z křišťálového skla. A tak proč ne, že jo.

Stejným způsobem se dostanete i do menu klimatizace, ale ačkoliv byla v týdnu během testování dost zima, měl jsem jí celou dobu nastavenou na 22 stupňů a vůbec nebylo potřeba do toho zasahovat, maximálně jsem ťuknul na tlačítko pro maximální ofuk čelního okna, když bylo auto namrzlé. Bezdrátové Apple Carplay fungovalo bez výhrad stejně jako bezdrátové nabíjení.

Středový displej pak jede na Operačním systému 8.5 a lze ho ovládat voličem iDrive, hlasem nebo dotykem. Menu nenabídne tolik funkcí jako systém 9, ale za mě je to dobře, protože je přehlednější. Co se mi líbilo, je vytažení ovládání vyhřívání sedadel a volantu na lištu ve spodní části obrazovky, takže stačí párkrát ťuknout i zadek i ruce jsou v teple.

Vrká poctivě, ale neohromí

Když jsem se díval naposledy, byla nejoblíbenější fleetovou motorizací řadová naftová čtveřice válců se sympatickým točivým momentem ve spodních otáčkách a neméně přitažlivou spotřebou. V BMW řady 3 tak samozřejmě nesmí chybět. K dispozici jsou dvě výkonové varianty - základní 318d nabídne 150 koní za cenu 1.219.400 Kč. Naše 320d už má mnohem sympatičtějších 190 koní, přičemž k mání je i se čtyřkolkou xDrive, jako tomu bylo v našem případě.

Ačkoliv se za výkon 190 koní nemusí 320d stydět, může se zdát, že jsou naftové jednotky BMW možná trošičku poddimenzované. Však 190 koní dolovala z dvoulitru už předchozí generace trojky a pokud se třeba podíváme na vrcholnou limuzínu řady 7, tak ta má jediný diesel o výkonu pouhých 299 koní. Nicméně tady je třeba se v nabídce trojky ještě trochu porozhlédnout, protože má ještě dva naftové šestiválce, jeden má 286 koní a druhý dokonce 340.

A 320d je právě ta naprostá fleetová klasika, která svou základní cenou leze do zelí passatům a jemu podobným. Jestliže totiž naše auto stojí v základu 1.391.000 Kč, tak Volkswagen Passat 2.0 TDI o výkonu 142 kW, se čtyřkolkou, automatem a jako kombík, vyjde na 1.349.900 Kč. A když jsem se tak proklikával konfigurátorem BMW, namačkal jsem si tam pod 1,6 milionu fajn parťáka, ve kterém bych těch 150.000 kilometrů za tři roky klidně strávil.

Z hlediska sportovní jízdy je ale třeba držet se na uzdě. Podvozkově trojková řada sice opět doručí nadstandardní výsledek, nicméně o tom až později, řeč je teď pochopitelně o dynamice, protože jak už čísla napovídají, bude to poněkud vlažnější zážitek. Stovku zvládne 1725 kg vážící auto za 7,5 sekundy, což není nic omračujícího, a od takové motorizace snad nikdo ani žádné extra výkony nečeká. Nelze předjíždět kde vás napadne a třeba kolegy, kteří fasovali passata, dynamikou nevyděsíte.

320d se jednoduše hýbe tak akorát, aby to prostě stačilo. Navíc stále platí, že motor dobře komunikuje s mild-hybridním systémem a osmistupňovou převodovkou. Na pádla řazení jsem prakticky nesahal, třeba při předjíždění prostě stačilo ponořit nohu do pedálu a automat shodil kvalty přesně tak, aby vám motor dodal vše, co má. Při letu k červenému poli otáčkoměru pak software chápe, že diesel je nahoře už trochu bezzubý a odřadí. Všechno je prostě takové samozřejmé.

Na německé dálnici je 320d příjemných tak 150 až 160 km/h, kdy motor ještě nehlučí. Cestování dvoustovkou bych motorově nechal na šestiválci, a úplně nejlépe v pětkovém BMW, protože trojka už v takových rychlostech naráží na limity svého odhlučnění. V rámci faceliftu se pak mnichovští vrtali spíše v plug-in hybridech, takže se nic moc nového o základních dieselech nedozvíte. Je to prostě stále tak fajn, i když možná trochu hlučnější na volnoběh oproti konkurenci.

Nicméně musím utrousit poznámku ke spotřebě. Když jsme měli v Autorevue naposledy trojku s naftovým šestiválcem, byla to rovnou ta macho M340d s lokomotivým točivým momentem 700 N.m a Richard Herbich tenkrát podotkl, že se dá dostat pod šest litrů při pohodovém cestování. V paměti ještě mám, že to je samozřejmě pravda, a taky že to jde úplně v pohodě pod osm litrů i s občasným dynamickým svezením. Pro tento šestiválec je totiž typická absolutní nenucenost. Na každou jízdní situaci odpověděla pohonná jednotka rázným: Jasně, pojď do toho.

S novou 320d xDrive jsem najel 611 kilometrů a spotřeba činila 7,3 l/100 km. Ano, hezky jsem se vezl, protože přesně to od BMW očekáváte. Není to jen sednout a počkat, než dorazíte do cíle, ale i ta cesta je svým způsobem cíl a nastavení podvozku je jedním z důvodů, proč si BMW kupujete. Palubní počítač má také měření spotřeby od výrobního závodu. Auto mělo najeto přes 10.000 kilometrů a bylo tam 6,8 l/100 km, takže jsem o tolik ambicióznější nebyl. Nicméně si tedy troufám říct, že oproti šestiválci ušetříte jen na pořizovací ceně, nikoliv na naftě.

Jak už jsem naznačil, BMW o váš říká, že za volantem jste více než uživatel. A už první stočení 320d do ostřejší zatáčky ukáže, že jste se při výběru nesekli. Jen si nezapomeňte zapnout sportovní nastavení řízení, které zážitek výrazně zlepší, jinak je to takové bezcitné kormidlování. Tuhle konvenční motorizaci pak můžete ždímat co to jde a podvozku to bude víceméně jedno. Zatočí, vyrotuje a zabrzdí. Trochu slabším místem pro mě byl snad jen prvotní nástup brzdného účinku, který měla minule testovaná M135 mnohem ostřejší, ale ostatně to písmeno ‚‚M‘‘ v názvu není pro nic za nic.

Přetáčivost je pak i nadále devizou mnichovské střední třídy, ale slabší stádo naftových koní tady nedělá až takové rodeo. Za snížené adheze samozřejmě zadní náprava ráda trochu vybočí, protože pohon všech kol xDrive preferuje zadní nápravu. Snadno si to zkorigujete a víc než tohle milé a předvídatelné odbočení mi k této motorizaci stejně nesedí. Nicméně ačkoliv je podvozek po stránce jízdních vlastností k očekávání kvalitní, míra komfortu na rozbitých cestách je o trochu níže, než bych u prémiového sedanu střední třídy očekával.

Abych tohle brblání podpořil i nějakými tvrdými údaji, tak trojka má samozřejmě hliníkové nápravy, přičemž ta zadní je pětiprvková. Vaše ambice pak krotí stabilizační systém, který jde ale v menu omezit či vypnout. Technologie TwinPower u motoru pak již pár let mate, že jde o přeplňování dvěma turbodmychadly, ale je tam stále jen jedno, které motoru dodává pružnost a linearitu v celém spektru otáček, ve kterém to dává smysl, tedy od nějakých 1700 do 4000.