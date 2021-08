TEST Bentley Continental GTC V8: Váš let byl zrušen? S tímhle to vadit nebude

Radosti Nádherný interiér Dostatečný výkon Komfortní podvozek Na V8 krásná spotřeba Starosti Laciný deflektor větru Funkce audiosystému Naim 9 /10

Nabídka aktuální generace Bentley Continental GT se v roce 2019 rozšířila o osmiválcový motor. Krátce poté dorazila i karosářská varianta Convertible. Motor V8 sice nemá prestiž a charakter dvanáctiválce, ale může se pochlubit příznivější cenou, nižšími provozními náklady a hlavně nižší hmotností. Jak jezdí na českých silnicích?

Odkud vane vítr

Pod kapotou Bentley Continental GTC V8 se nachází agregát 4.0 TFSI, který si pro své luxusní vozy vyvinulo Audi. Našli byste ho tedy v předchozí generaci Audi S8, ale také v nových brutalitách typu RS 6 a RS 7 Sportback. Schopnosti a potenciál k ladění oceňuje i Porsche, které tento motor osazuje do sportovně orientovaných modelů Panamera.

A v neposlední řadě je motor dost dobrý i pro Lamborghini Urus, pod jehož vysokou kapotou je naladěný na výkon 478 kW (650 koní). Bentley tento agregát používá pro modely Flying Spur a Continental GT. Podrobněji jde o vidlicový osmiválec v úhlu 90 stupňů se dvěma turbodmychadly, která jsou umístěná v rozevření válců. Díky tomu mohou reagovat rychleji.

Bentley Continental GTC má motor naladěný na výkon 404 kW (550 koní) při 6000 otáčkách a na maximálních 770 N.m točivého momentu dosáhne od 2000 otáček. Při nízké zátěži si pak ponechává funkci vypínání čtyř válců. O schopnostech motoru po stránce dynamiky jsme se již několikrát přesvědčili a při pohledu na dynamická čísla v různých modelech o tom snad není třeba pochybovat.

Pokud jste slyšeli třeba nové Audi RS 6, to po nastartování sice začne hrozit a vyprskne ze čtyř koncovek výfuků, ale pak začne tak nějak huhňat a při jízdě nedělá žádné drama. Ani ve vysokých otáčkách vás nečeká odměna v podobě gradujících tónů, ale jenom řev a strašně rychle naskakující čísla na rychloměru.

Bentley je nejen po stránce naladění zvuku úplně jiné auto. Po nastartování se výfukové plyny rozdělí do dvou výfukových trubek - jedné užší a druhé širší, která zvuku dodává bohatší a mohutnější zvuk. Výfukové klapky už nejsou ovládané pneumaticky, ale elektricky, což jim dodává mnohem plynulejší průběh místo prostých dvou pozic - otevřeno/zavřeno.

Klapky fungují asymetricky a díky větší kontrole jejich otevírání bylo možné namodulovat charakteristický zvuk, který pak ještě opepří koncovky. Zvuk Continental GT má tak trochu větší grády, je skutečně šťavnatější a člověk má z vytáčení motoru radost. U kabrioletu se ale zvuk stejně ve vyšších rychlostech ztratí ve větru. Zároveň také platí, že jako řidič slyšíte zepředu vlastně ten samý zvuk, jaký slyšíte i v Audi.

Slabší, lehčí. Nevadí to

Osmiválec je o 85 koní slabší než dvanáctiválec. Zároveň je ale auto o 77 kg lehčí, tedy alespoň v našem provedení Convertible. Sprint z 0 na 100 km/h zvládne za velmi slušných 4,1 sekundy a za 8,4 sekundy už protíná hranici 160 km/h. Kdo nohu z plynu nesundá, dostane se přes tři sta. Zátah motoru je krásně mohutný, nepolevuje a reakce na plyn je rychlá, ale ne podrážděná.

Křivka průběhu výkonu je u V8 pozvolnější. Zatímco výkon dvanáctiválce strmě stoupá a nahoře se konstantně drží, osmiválec se zvedá rozvážně. Při pružné akceleraci ucítíte, jak ohromná síla auto jakoby podebere, napřáhne se a vyhodí ho kupředu. Žaludek se u toho trochu stáhne a krční páteř přilepí k opěrce. Pocitově to trvá dlouho, ale čísla na digitálním přístrojovém štítu ukazují realitu drtivé dynamiky. Málokteré auto zrychluje tak samozřejmě a důstojně.

Žádný eko režim tady nenajdete. Začíná se komfortem, pokračuje se přes optimální naladění s označením B, a pokud chcete práci motoru a převodovky našponovat na maximum, je tu také Sport. Pro hračičky je pak vhodné individuální nastavení Custom. Žádný značný rozdíl mezi režimy ale asi stejně nepoznáte. Chování auta se mění opravdu jemně.

Nejčastěji jsem jezdil v B (Bentley), který automobilka nastavila podle odezvy od zákazníků jako ten nejlepší kompromis mezi sportovní a komfortní jízdou. Celkově mi k autu prostě nejvíc seděl, což je ostatně jeho úděl. Pro řazení používá Bentley Continental v obou motorizacích 8stupňový dvouspojkový automat ZF naladěný od Porsche. Jeho souhra s motorem je absolutně bez výhrad a řadí se k těm nejlepším, co jsme tady zatím měli.

Cukání nezná a optimální otáčky si drží v jakékoliv jízdní situaci. Převodovky ZF jsou ale tímto bezproblémovým chodem proslulé. Kvůli ochraně motoru vás ale nenechá zaťukat na omezovač a i v režimu ručního řazení přeřadí. To je ovšem jediné omezení.

Apetit osmiválce není tak velký, jak byste asi čekali. Kombinovaná spotřeba sice činila 14 l/100 km, ale je v tom i spousta vášnivých rozjezdů a užívání si plného potenciálu motoru. Při absolutně klidné jízdě, ke které Bentley prostě vybízí, jsme se na okresních silnicích dostali na krásných 10 l/100 km. 90 % času v autě jsme navíc měli staženou střechu. S nádrží na 90 litrů benzinu tak dojedete skutečně daleko a nemusíte se bát, že budete každou chvíli se zelenou pistolí v ruce.

Elektricky ovládaná plátěná střecha vozu potřebuje k dokončení úkonu devatenáct sekund a lze s ní manipulovat i za jízdy, a to do rychlosti 50 km/h. Do 80 km/h je posádka v klidu, nutnost zvýšit hlas při konverzaci se spolujezdcem je až zhruba od stovky. Díky deflektoru při běžných rychlostech do auta fouká jen minimálně, ale působí chatrně jako z velmi levného kabrioletu. O interiéru se ale pobavíme až v další kapitole.

Špičkové vlastnosti

Bentley Continental GT stojí na jízdních vlastnostech. To, že vypadá opravdu opojně a interiér je špičkový, mi přijde jen jako příjemný bonus. 2335 kg je sice moc, ale síla motoru to dokáže krásně zamaskovat. Těžkopádnost nepřijde ani v táhlých zatáčkách, protože hřebenové řízení s proměnlivým účinkem posilovače s autem ladně pohybuje a ani ve sportovním režimu není volant hloupě ztuhlý.

Tohle všechno podporují příplatkové aktivní stabilizátory v rámci paketu Bentley Dynamic Ride, které pracují v rámci 48voltové palubní sítě. Aktivují se při nájezdu do zatáčky a jejich úkolem je minimalizovat boční náklony. Tím pádem ale přicházíte o jeden z vjemů rychlosti a můžete tak na některých úsecích jet rychleji, než byste vlastně chtěli. O klid z motorového prostoru se zase stará hydraulické uložení.

Pro všechny situace je tu pak připravený pohon všech kol s mezinápravovým diferenciálem, který preferuje zadní nápravu a v režimu Sport dokáže poslat na zadní kola až 83 % výkonu. Na vrchu tohoto mixu je vzduchové odpružení s adaptivními tlumiči a adaptivními zkrutnými stabilizátory, nezávislé zavěšení všech kol, vpředu s dvojitými příčnými rameny, a v jádru toho všeho je ocelovo-hliníková konstrukce s pomocnými rámy, která pro získání lehkosti používá větší množství hliníku než předchozí generace.

Dost už ale techniky, jaké jsou z toho pocity? Inu, Bentley Continental GT V8 pluje po silnici, jako kdyby to byla řeka smetany. 22palcová kola drží přilepená k silnici a bouchnou si pouze na větších nerovnostech. Není to ovšem nic, co by řidiče výrazně rušilo. Uvedené technické základy vám ale umí dost zamaskovat rychlost, takže bacha na to, jaká se blíží zatáčka.

Při svižné jízdě na širokých hezkých silnicích ve vás Bentley vyvolá pocit sportovního vozu. Umí jezdit rychle, to bez debat. Ale pokud se tím vším necháte opít, bude vám auto třeba na dalším úseku, kde budou zatáčky ostřejší, připadat díky rozměrům neohrabané. Je to zvláštní pocit. Jedete rychle, užíváte si, všechno je fajn, ale najednou vám dojde, že kočírujete 2,3tunový parník ve vysokých rychlostech na silnicích, kde se necítíte dobře.

Abychom si to ujasnili, tak Bentley Continental GT není zavalitý orangutan poskakující po silnici, není přehnaně nedotáčivé a vlastně působí agilně, ale ryze sportovním autem také není. Ostatně písmena GT (Grand Touring) v jeho názvu k tomu odkazují. Tohle je grand tourer par excellence, který nabádá k napsání klišé, že do něj sednete a v pohodlí se přesunete mezi státy ve vysokých rychlostech.

Celé auto je pochopitelně od motoru vystaveno obrovským silám, ale jak už vozy na těchto základech a s tímto motorem dokázaly, lze to zkrotit výše zmíněnou technikou a získat hodné a fungující auto, ve kterém vám bude příjemně. Větší ráži v podobě dvanáctiválce bych si pak dopřál čistě pro pocit, V8 takhle jak je stačí a dává autu náznak neurvalosti, která je spojena především s agresivním zvukem.