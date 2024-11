TEST Bentley Bentayga S (404 kW): Sportovní tenisky královny Viktorie

Radosti Výborná dynamika Jízdní vlastnosti Starosti Range Rover je pohodlnější... ... a levnější 9 /10

Bentayga byla vstupem automobilky Bentley do světa luxusních SUV (Bentley Dominator pro brunejského sultána teď nepočítejme), automaticky se stala konkurentem těch nejlepších jako je Range Rover nebo Rolls-Royce Cullinan. My tu dnes máme aktualizavou variantu v provedení S.

Doba sdílená

Platforma je od Volkswagenu, konkrétně s Volkswagenem Touareg nebo Audi Q7. Taktéž motor, dvakrát přeplňovaný osmiválec, existuje v nespočtu provedení pro ty nejvíc macho káry v koncernu. To bývá druhou nejčastější výtkou směrem k tomuto autu, že je to jen drahé Audi Q7. A tlačítka na volantu, která najdete i v Audi A3, takový dojem podporují.

Jenže ono to tak úplně není. Ano, komponenty sdílí, ale to se dělá dnes a denně prakticky všude. Pokud by mělo Bentley všechno své, stála by Bentayga tři bambiliony, takhle stojí jenom dva. Technika se sdílet může a dá se to dělat citlivě, esteticky dobře. A minimálně uvnitř aktualizované bentaygy se to podle mě v Crewe na první pohled povedlo.

U takového auta je důležité, aby vás už v showroomu po usednutí ohromilo, a to jak kvalitou zpracování, tak i různými neotřelými nápady, použitými materiály a ruční výrobou. Stehy na palubní desce jsou jeden jako druhý, kůže je nádherná a pokrývá interiér kam až oko dohlédne, jednotlivé přepínače skvěle padnou do ruky a je z nich cítit určitá řemeslnost. Každá Bentayga ale může vypadat jinak, možnosti personalizace jsou enormní a pokud budete chtít jedno levé sedadlo červené a pravé bílé, určitě to půjde.

Také výbava je naprosto fenomenální, přední i zadní sedadla mají funkce masírování s tolika režimy, že už si od toho budou chtít záda odpočinout. Funkce ventilování a vyhřívání lze mít zapnuté najednou, sedadla si také pamatují vaši polohu a ve verzi S představují dobrý kompromis mezi oporou těla a sedákem pohodlným pro dlouhé cestování. Navíc třeba navigace, WiFi, servodovírání dveří nebo Full-LED světlomety jsou standardem, připlácí se spíše za hýčkání.

My samozřejmě máme specifikaci, takže vám můžeme říct, že naše auto mělo příplatkovou výbavu v hodnotě skoro 1,7 milionu. To stačí ještě vyškrábnout pár tisíc z kapsy a máte za to BMW M2. Tyhle peníze vaší bentaygu obohatí o audiosystém Naim, ambientní osvětlení, 22palcová černá kola, lak karoserie Cambrian Grey, čtyřsedadlovou specifikací s luxusní zadní středovou konzolí nebo čalounění v kombinaci modré a bílé.

Celé auto tak vyšlo na 273.399 eur, tedy podle aktuálního kurzu 6.925.770 Kč. A teď kde se šetřilo. Tlačítka na volantu už jsem zmínil, totéž můžete říct o páčce směrovek. Ale já toho upřímně o moc víc nenašel. Zpracování a nápady v interiéru jsou úžasné. Bentley si dalo tu práci, aby udělalo ovladače, které dohromady v palubní desce působí tradičně a honosně, ale zároveň s nimi ovládáte moderní prvky.

Líbí se mi detaily jako Béčko na voliči převodovky nebo kolíčky pro ovládání intenzity ofuku ventilace. A všechno tady působí těžce a masivně - elektrické posouvání sloupku volantu i stínítko proti slunci. Grafiku infotainmentu má Bentley vlastní a je přehledná a samozřejmě nepokulhává ani softwarem. Jinak řečeno je tu všechno co třeba v Audi Q8, jenom to vypadá jako viktoriánská pracovna.