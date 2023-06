TEST Audi TTS Roadster (235 kW) quattro: Auto z katalogu a spouštěč dobré nálady

Radosti Vynikající spotřeba Snadné ovládání Skvělá trakce Starosti Není úplně zábavné Horší komfort na těchto pneumatikách Převodovka občas zazmatkuje 8 /10

Audi TT, pořád tady je a hlásí se o slovo. Třetí generace ikonického kupé a kabrioletu postavená na platformě sedmičkového golfu je na trhu od roku 2014, v roce 2019 pak dorazil facelift a o rok později dostala verze vozu TTS paket Competition plus, se kterým se výkon dvoulitrového čtyřválce vyšrouboval na 320 koní pro vyrovnání rozdílu mezi Golfem R a dalšími koncernovými rychlíky. Točivý moment nicméně zůstal na hodnotě 400 N.m.

A přesně tímhle autem jsme se svezli, ale vzhledem k tomu, že na stránkách Audi aktuálně žádnou verzi TT neobjednáte, je to spíše taková připomínka, jaká ta aktuální generace TT vlastně byla. Paket Competition plus navíc přidává pár detailů, jako jsou červené brzdové třmeny, černé fixní zadní křídlo a do výbavy přibyly standardní LED světlomety. A hlavě máme naše auto v barvě Turbo Blue, se kterou Audi tento paket představilo na propagačních fotkách. A snad každý chce jezdit autem z katalogu, ne?

Dobře už bylo

Audi TT je ve specifikaci RS taková malá R8, ale i v TTS si připadáte tak trochu jako ve zmíněném supersportu. Je to hlavně tím, že vůz postrádá středový infotainment. Jak osvěžující. Vše se tady soustřeďuje do digitálního přístrojového štítu a i když může ovládání působit na první pohled hrozivě, je velmi intuitivní a snadné. Jasně, přidat cíl do navigace chvilku trvá a celý displej se ovládá kombinací tlačítek u vaší levé ruky a kolečkem na středovém tunelu, takže to chce cvik, ale jak jsem tak jezdil se staženou střechou, tak jsem po čase zjistil, že vlastně do ničeho klovat nepotřebuji.

Rádio si ztišíte otočením kolečka na volantu, start/stop vypnete tlačítkem pod výdechy klimatizace, kterou společně s výhřevem sedadel a ofukem krku teplým vzduchem ovládáte logicky rozmístěnými otočnými voliči, kdy každý je právě na jednom výdechu ventilace. No a to je všechno, nic víc není potřeba. Pak už se vlastně jen nabízí obdivovat detaily, jak je TT zpracované a na čem všem si dali inženýři záležet. Volant je nádherný, s Alcantarou v oblasti úchopu a proužkem šedé kůže pro označení středové polohy, jako to označují mnohá sportovní auta.

Krásné je i prošívání snad všeho, co prošít jde, hlavně na sedadlech se někdo skutečně vyřádil. Nit je v barvě karoserie, ale aby modré nebylo málo, je také na spodní části středového tunelu, kroužcích na výdeších ventilace a nečalouněných bocích sedadel. Stran interiéru prakticky nemám výtek, měřím 187 cm a se sedačkou dole se krásně vejdu pod hranu čelního okna. Výtkou je snad jen to, že jak je auto malinké, tak se staženou střechou už dovnitř fouká zhruba ve stovce a nehodí se tak pro cestování na dálnici, což některé velké kabriolety bez problému zvládnou.

Líbí se mi design, posaz za volantem, ovládání i zpracování. Jenže v různých detailech umí TTS i tak trochu zklamat. Falešné výdechy a nádechy na karoserii jsou jedna věc. Druhou je křídlo, které se už ve stovce lehce chvěje. Dále brzdy, když se podíváte na fotografiích, tak to rozhodně nejsou žádné obří talíře, které by utáhly dlouhodobé drcení 320 koní v drsném tempu. No a pak zvuk. Na to, že jsou vzadu dvě dvojité koncovky, které mají reprodukovat takové stádo koní, tak je až překvapivě decentní.

Tohle auto není o vyloženě sportovní jízdě, ačkoliv tak na první pohled může působit. Řekne vám to samo i svou zpětnou vazbou od kol a rozložením hnacích sil pomocí quattra s elektronicky ovládanou spojkou. Pokud jde ale o malý roadster na výlety, který má automatickou převodovku a v případě potřeby práskne do kočáru zrychlením z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy, tak jste na správné adrese. Audi TTS je auto o svižných výletech vás a někoho, s kým chcete trávit čas. A když se vám batohy vejdou do mělkého kufru o objemu 280 litrů, tak i na víc dnů.