TEST Audi SQ8 4.0 TFSI quattro: Skvěle skrytá síla

Radosti Skvěle fungující (příplatkový) podvozek Charakterní a silný motor Snadná obsluha Praktický vnitřek Starosti Vysoká spotřeba Příplatky za běžné prvky 9 /10

Když se podíváte do statistik prodejů automobilky Audi v České republice, všimnete si jedné zajímavosti. Vloni se jich prodalo více Q8 než sesterské Q7 – 832 kusů proti 646. A předloni to bylo stejné, méně krabicoidní verze opět dominovala. Audi se tak evidentně strefilo do vkusu zákazníků, kterým ani nevadilo, že Q osmička šla na trh již v roce 2018. To je v automobilovém světě hluboká minulost, proto tu nyní máme facelift s překvapivě diskrétními změnami, úpravami a vylepšeními.

Předně automobilka ubrala na zdobnosti a lesklých kovových prvcích – v základním provedení tu sice stále máme rozměrnou příď single frame s chromovaným provedením a (nyní jinak tvarované) sací otvory v předním nárazníku se stejným orámováním, ale změnila se výplň masky. Pokud chcete méně okázalosti, můžete sáhnout po paketech Black, s nimiž má Q8 na přídi i bočních lištách místo stříbřitých prvků černou.

Změn si všimnete také u světel. Ta jsou v základu LED, volitelně mohou mít funkci Matrix a v nejvyšší specifikaci HD Matrix LED obsahují i „ laserový" papsek, dostupný v rychlostech nad 70 km/h pro dálkovou funkci. Vzadu si pak můžete připlatit za OLED světla, u nichž si můžete nastavovat grafiku přes infotainment (společně s předním denním svícením). A kdybyste stále tápali při rozpoznávání původní a faceliftované verze, tu novou spolehlivě poznáte podle nových 2D kruhů Audi místo původních chromovaných. Uvnitř pak vše zůstává více méně při starém a nutno říci, že „starém dobrém.“

Interiér: Stále praktický, stále hi-tech

Vyhoupnete-li se do kapitánského křesla, uvidíte široký středový tunel se dvěma displeji v přední části a osaháte volant se skutečnými tlačítky – zde je vše v pořádku a připraveno k okamžitému užívání, aniž byste museli studovat návod. Konfigurace s dotykovými displeji nad sebou, používaná ve všech „velkých“ audin, je stále hezky po ruce, má jemnou grafiku a haptická odezva spodního displeje vám potvrdí, že jste něco skutečně zmáčkli.

Že je tady i nastavení klimatizace? Zde to kupodivu nevadí, i když musíte na chvíli sklopit zrak od silnice, všechny důležité ovládací prvky máte přímo pod rukou, včetně možnosti nastavit si zkratky k používaným prvkům. Systém MMI na horní obrazovce nabíhá svižně a snadno se v něm zorientujete díky přístupu k sekcím navigace, audia, telefonu, nastavení a tak dále přes ikony po straně. I domovská obrazovka je dobře použitelná díky seskupení důležitých prvků na jednom místě.

Z pozice řidiče rozhodně oceníte virtuální kokpit s úhlopříčkou 12,3" a skvělým rozlišením, umožňující nastavit si tři typy grafiky nebo mapu navigace. Dobrý dojem zanechává i barevný průhledový displej, akorát je otázkou, proč je za něj nutné u ostřejší SQ8 připlácet, a to 42.000 Kč. Volant s výřezy po stranách a prvky z perforované kůže vám padne do ruky znamenitě, pro obsluhu různých věcí má klasická a dobře rozmístěná tlačítka.

Příplatková sedadla Plus (67.900 Kč) ve sportovním střihu mají zdůrazněné a pneumaticky nastavitelné boční segmenty v oblasti stehen i trupu, ale utiskovat nebudou ani větší posádku – jsou dostatečně komfortní i na dlouhých cestách. V tomto případě byla vyšperkována volitelnými prvky – elektrickým nastavením s pamětí (6400 Kč) a chlazením a masážními programy (46.800 Kč), které dodávají cestování velmi odpočinkový ráz.

Obecně vzato se v přední části Q8 velmi příjemně cestuje, k čemuž přispívají komfortní prvky, srozumitelné ovládání a dostatečně dimenzované odkládací prostory. A i když zde nepřibylo moc nových digitálních kouzel (snad jen možnost stahovat do systému MMI aplikace třetích stran), i tak působí kokpit dostatečně high-tech. Jako v bavlnce si bude připadat i posádka vzadu. Za příplatek 6700 Kč si sem můžete objednat sedadla plus, což znamená tři samostatně posuvné sedačky (40:20:40) s možností šoupání až o deset centimetrů a nastavitelným úhlem opěradel.

Místa zde tak můžete mít tolik, kolik potřebujete. Samozřejmě že s prostorem po nohy posádky nebo její hlavy zde není sebemenší problém. Kufr s objemem 605 litrů pak pojme díky pravidelným tvarům opravdu hodně nákladu, sympatickým doplňkem jsou zde síťky na drobnosti po stranách a v tomto konkrétním případě snadno použitelný kolejnicový systém s přepážkami. Po sklopení opěradel téměř do roviny a bez „schodu“ pak prostor zahanbí i ty největší kombíky. Jediné na co si lze stěžovat, je nakládací hrana ve výšce přes 80 centimetrů, ale to prostě vychází ze stavby auta.