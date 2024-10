TEST Audi SQ7 4.0 TFSI quattro: Když je fotr trošku lotr

Část 1 / 3



Radosti Pružný a silný motor Skvělá ovladatelnost v zatáčkách Kvalitní a praktický vnitřek Dobře fungující asistenti Starosti Vyšší spotřeba Vysoké ceny příplatkové výbavy 9 /10 Aktuální generace Audi Q7 to s námi koulí již devátý (!) rok, tak není divu, že dostalo již druhý facelift – ten první mimochodem přišel v roce 2019. Změnilo se toho hodně? Zvenčí vlastně ani ne, základní tvary a proporce, které mu vetknul designér Wolfgang Egger, odolaly času a působí stále aktuálně. Rozdíly hledejte v detailech, není jich úplně málo, ale přesto se na ně musíte důkladně soustředit. V aktuální modernizované podobě si u Q7 všimnete například lehce pozměněných tvarů čelní masky singleframe, která více zasahuje do čelních světel – horní část mřížky je přímo vedle nich zalomená, dříve tomu tak nebylo. Geometrický tvar masky najdeme také v její výplni a u vstupů vzduchu po stranách čelního nárazníku. Tvar předních světel se také pochopitelně změnil, stejně jako jejich vnitřní uspořádání – nyní mají denní svícení ve své horní části, dříve svítila vespodu. Vzadu už je změn méně, na tomto konkrétním exempláři si například můžete všimnout tmavé lišty mezi zadními světly (ta jsou nyní OLED) a lehce odlišné struktury plastu nad zadním difuzorem. Osmiválcový model se sportovním nádechem má pochopitelně skutečné a funkční výfuky, žádné plastikové atrapy, jako některé jiné modely značky. Stejně jako u sesterské Q8 jsou nově v nabídce laky Sakhir Gold, Ascari Blue a Chilli Red, ale s touto šedivou v kombinaci s paketem černé optiky plus (za 28.700 Kč) a černými vnějšími zrcátky (za 3200 Kč) umí vypadat velmi diskrétně a důstojně. Změny uvnitř jsou také velmi nenápadné a soustředí se spíše na design, než aby zásadním způsobem měnily zavedené pořádky. Interiér: Praktický luxus Pokud si sednete za volant a nastartujete, vše se ovládá a funguje jako dříve. Koncepce interiéru s třemi obrazovkami – přístrojovým štítem, infotainmentem a obrazovkou na začátku středového tunelu – se nemění, protože funguje. Jistě, u mnoha jiných aut láteříme nad dotykovým ovládáním základních funkcí, ale zde si to sedlo již na první dobrou, kdy máte nastavení teploty hned pod pravou rukou a displej vám na stisknutí odpoví haptickou odezvou. TEST Audi SQ8 4.0 TFSI quattro: Skvěle skrytá síla V horní části spodní obrazovky najdete zkratky k různým funkcím, včetně vypínání stop startu nebo průhledového displeje, můžete si sem také namapovat vypínání asistenta rychlosti, který výstražným signálem kušní, pokud jedete přes limit. Jasně, vždy máme raději ohledně základních funkcí normální tlačítka nebo otočná kolečka (to má Q7 pro hlasitost zvuku), ale zde druhá obrazovka funguje dost dobře. Stejně jako samotný infotainment, který nově umožňuje využití některých aplikací třetích stran, například Amazon music nebo Spotify. Systém po startu nabíhá s rozumnou rychlostí, v základním zobrazení nabídne snadnou orientaci ve svých funkcích, samozřejmě umí také zrcadlit chytré telefony. Jinými slovy – funguje a vypadá to stejně, jako dříve, ale máte zde některé nové drobné vychytávky. Tím „dříve“ mimochodem myslíme verzi po prvním faceliftu, úplně původní Q7 druhé generace měla ještě klasická kolečka pro klimatizaci a menší volně stojící displej uprostřed palubní desky, navíc také „čmárací“ plošku pro zadávání informací do navigace nebo telefonní seznam před voličem automatu ve tvaru plynové páky z letadla. Audi má konečně další zadokolku. Takto vypadá základní A6 e-tron, jak si stojí proti BMW i5? Máme tu také digitální přístrojový štít Audi Virtual cockpit plus (4600 Kč) s volitelnou grafikou a možností zobrazení navigační mapy – čte se dobře, má slušné rozlišené a obejde se bez křiklavých efektů, většinově si vystačí s červenou a bílou barvou. Volant je v klasickém formátu s normálními tlačítky a stisknutelnými válečkovými voliči, na rozdíl do nejnovějších Audi typu Q6 e-tron. Obsluha je proto pohodlná a prostá chyb. S čudlíky naštěstí nešetří ani zbytek přední části vozu – pod spodní obrazovkou máte aktivaci parkovacích kamer a na prominentním místě uprostřed také automatického parkování, hned vedle nastavení asistenčních systémů. Jízdní režimy pak volíte skrze panel pod spodním displejem (taktéž z haptickou odezvou). Tempomat se ovládá tykadlem vlevo pod volantem – je zajímavé, že Audi tento systém zvolilo i u svých nejnovějších modelů. Zákazníci jsou na něj jistě zvyklí a není s tím problém, ale mít jej na ramenech volantu tak jako jiné značky by jistě neškodilo. Nové Audi Q6 e-tron dorazilo do Česka a my ho pořádně prolezli. To nejlepší skrývá uvnitř S praktičností přední části vozu není problém, máme zde široký středový tunel s dvěma držáky nápojů v dostatečné výšce a dosahu řidiče i spolujezdce, velké kapsy ve dveřích a kapacitně zcela vyhovující schránku pod loketní opěrkou. Kvalita vnitřku je tradičně na vysoké úrovni, kůže dostatečně kožená, kov kovový, dekory a obložení působí zcela přesvědčivě. Škoda jen, že pádla pod volantem jsou klasická koncernová plastová „klikátka“ – u auta s V8 a více než pěti stovkami koní by se šikly kovové půlměsíce, které najdete třeba i v naftové Alfě Romeo. A mimochodem – kdybyste chtěli dovnitř zapalovač a popelníček, dáte za ně krásných osmnáct stovek. Pojďme se mrknout do druhé řady sedadel, kde se toho stejně jako vpředu kromě nových možností dekorů moc nezměnilo, což není výtka – stále máte možnost připlatit si vzhledem k základní ceně vozu rozumných 11.400 Kč za tři samostatná sedadla, rozložená v poměru 35:30:35, s podélným nastavením, volitelným sklonem opěradel a hlavně ISOFIXy plus top tether v celé druhé řadě. To už se dnes moc nevidí a je fajn, že Audi tuto možnost nabízí za celkem vstřícný příplatek. I pro dospělé je zadní řada velmi příjemné místo, sedáky jsou v rozumné výšce nad podlahou, nad hlavou je místa akorát, pro kolena si místa uděláte díky posuvu jednotlivých sedadel tolik, kolik potřebujete. Před 75 lety se znovuzrodilo Audi. Po válce začínalo téměř od nuly, ale povedlo se Kufr je se svými 887 litry více než dostatečný pro rodinné přesuny, při sklopení druhé řady sedadel sem nacpete lehce přes dva krychlové metry nákladu. Připlatit si můžete 8200 Kč za šikovný kolejnicový systém, který zabrání posouvání předmětů po podlaze se skutečně působivým půdorysem, díky vzduchovému odpružení je pak možné „shodit“ zadek auta níže pro snadnější nakládání. Opěradla zadních sedadel se dají sklopit do roviny, od hrany kufru až k předním sedadlům tak může vzniknout rovná a pěkně dlouhá plocha. Velmi sympatická je přítomnost náhradního dojezdového kola pod podlahou zavazadelníku, bez příplatku ho můžete nahradit opravnou sadou.

Pokračování 2 / 3 Jízda: Rychle, ale rozvážně Zatímco před prvním velkým faceliftem a do roku 2020 bilo pod kapotou ostré SQ7 naftové čtyřlitrové srdce s osmi válci, po modernizaci přešlo na benzinový osmiválec EA825. Co se budeme povídat, výkon 373 kW (507 k) a točivý moment 770 Nm jsou více než dost i na věc, která váží minimálně 2275 kilogramů. Motor táhne v celém spektru otáček a osmistupňový automat ho nikdy nenechá dusit v nízkých otáčkách, v těch vyšších pak nabídne důstojnou gradaci a také parádní zvuk. Ne dětinský nebo uřvaný – pěkně basový s lehkým „uprdnutím“ do výfuků pod plynem při řazení ve vyšších otáčkách i důstojným zaklokotáním u podřazování. Nástup síly je plynulý, pružnost skvělá a i ve vyšších trojciferných rychlostech naskakují další kilometry v hodině velmi rapidně. Ale osmiválec má i druhou tvář. Klidnou, v rámci níž stačí plyn jen lechtat, když se deaktivuje polovina válců v případech, kdy je k pohybu zapotřebí jen 160 až 250 Nm a otáčky se pohybují mezi 950 a 2500. Funguje to velmi elegantně a vlastně si eko režimu nemusíte nikdy všimnout. I tak ale musíte počítat se spotřebou mezi dvanácti a čtrnácti litry na sto, proto se hodí nádrž na 85 litrů. Audi se samozřejmě postaralo, aby SQ7 nebyla jen „hot rod“ pro sprinty v přímce, zvlášť s paketem podvozku Advanced za 144.800 Kč, který by budoucí majitelé měli v každém případě zaškrtnout v konfigurátoru. Balíček obsahuje sportovní zadní diferenciál s rozdělováním točivého momentu na jednotlivá kola – v zatáčkách je znát, jak čtyřkolka stáčí auto do oblouku a žehlí potenciální nedotáčivé tendence. Dále je jeho součástí řízení všech kol (to má ale SQ7 automaticky), které natáčí zadní kola po směru nebo proti směru zatáčky v závislosti na rychlosti. To se hodí při svižné jízdě i u parkování. Tam umí systém stáhnout poloměr otáčení až o metr, takže parkování (to umí auto i automaticky) je navzdory rozměrům velmi snadné. Posledním prvkem paketu je aktivní elektromechanické potlačování náklonů eAWS, které skrze dva elektromotory otáčí stabilizátory proti sobě. TEST Audi A6 allroad 55 TDI quattro: Když věk není překážkou. Spíše naopak! Faktem je, že v zatáčkách a vysokém tempu se pod vámi SQ7 otáčí s téměř přízračnou lehkostí, naklání se jen minimálně a neutíká ven z oblouku, pod plynem pak jasně cítíte, jak kola zabírají a tlačí vás do požadovaného směru. Jízdní komfort je také parádní – adaptivní sportovní vzduchové odpružení umí měnit světlost v rozsahu devíti centimetrů a nerovnosti absorbuje znamenitě, i když v tomto konkrétním případě občas příplatková 22palcová kola umí lehce „žuchnout“ do větších děr. Obecně vzato: SQ7 není ryzí sporťák, ale extrémně schopné GT, zabalené do praktické karoserie. Akční svezení umí a velmi dobře maskuje svou hmotnost, ale pro ostrou jízdu potřebuje prostor, který na typické české okresce vzhledem k jeho šířce najdete zřídka.

Pokračování 3 / 3 Verdikt: I po letech stále ve formě Aktuální generace Q7 sice stárne, ale po dvou faceliftech i dnes působí aktuálně po stránce designu, funkcí i jízdních výkonů. V interiéru jasně vidíte, za co jste utratili své peníze po stránce zpracování, infotainmentu i pohodlí – vnitřek je neoddiskutovatelně praktický, zvlášť s třemi samostatnými sedadly vzadu za skromný příplatek. Na silnici má SQ7 dvě tváře – umí jezdit akčně, aniž by se přemáhalo nebo tlačilo do situací, které jí nejsou pohodlné. Klidné cestování zvládá vysokým tempem a velmi pohodlně, nehledě na náklad nebo obsazenost sedadel. Pochvalu si zaslouží tradičně užitečné a spolehlivě fungující asistenční systémy, na vedení v pruzích nebo adaptivní tempomat je naprostý spoleh. Na okresce se okolo vás sice nesmrskne tak jako třeba BMW X7 M60i, ale zase mi přišla o něco lepší na brzdách. Tak jako tak – další z aut, která umí vlastně všechno, co můžete potřebovat. Audi SQ8: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.897.900 Kč (Q7 45 TDI quattro) Cena s testovaným motorem a výbavou 2.760.900 Kč (SQ7 quattro) Cena testovaného vozidla 3.916.200 Kč (SQ7 quattro) Technické údaje: Audi SQ7 Rok 2024 Počet válců/ventilů na válec • rozvod 8/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 3 996 cm3 Vrtání • zdvih 86,0 mm • 86,0 mm Stupeň komprese 10,1:1 Nejvyšší výkon 373 kW (507 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 5 500 ot/min Nejvyšší krouticí moment 770 Nm při 2 000 až 4 000 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 4,1 s Nejvyšší rychlost 250 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 8 stupňů Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 887 l • 2 013 l Objem palivové nádrže 85 l Hmotnost: provozní • celková 2 275 kg • 2 940 kg Prům. spotřeba: komb. 12,7 l/100 km Rozvor náprav 2 999 mm Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 672 mm • 1 675 mm Rozměry: délka × šířka × výška 5 072 × 1 970 × 1 690 mm Základní výbava: adaptivní pneumatický podvozek sport, alarm proti krádeži, Audi connect navigace & infotainment, Audi drive select, Audi Hold Assist, Audi obchod s aplikacemi a smartphone interface, Audi phone box, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, bederní opěrka pro přední sedadla, digitální příjem rádia, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru, elektromechanický posilovač, mild-hybrid, řízení všech kol, světlomety Matrix LED, tempomat s omezovačem rychlosti a další Příplatková výbava: tažné zařízení (+29.900 Kč), multifunkční 3ramenný kožený volant s pádly řazení (+11.500 kč), elektricky nastavitelný sloupek řízení (+12.100 Kč), Audi connect klíč (+4900 Kč), paket ambientního ovzduší (+12.100 Kč), kolejnicový systém pro zajištění nákladu (+8500 Kč), ochranná roleta proti slunci (+9100 Kč), vyhřívání sedadel vpředu a vzadu (12.100 Kč), odvětrávání sedadel a masážní funkce vpředu (+40.800 Kč), klimakomfortní/akustické čelní sklo (+17.800 Kč), boční airbagy vpředu a vzadu a systém hlavových airbagů (+12.100 Kč), paket černé optiky plus (+28.700 Kč), 3místné provedení zadních sedadel plus (+11.800 Kč), dekorace z matného karbonu Kepr (+25.700 Kč), komfortní středová loketní opěrka vpředu (+5800 Kč), kryty vnějších zpětných zrcátek v černé barvě (+3200 Kč), vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná (+6100 Kč), paket interiérové výbavy rozšířené v kůži (+89.900 Kč), digitální OLED zadní světla (+29.900 Kč), adaptivní stěrače (+12.700 Kč), Audi virtual cockpit plus (+4600 Kč), vstupní osvětlení s projekcí loga (+7300 Kč), Bang & Olufsen 3D Premium Sound System (+34.700 Kč), servomechanické dovírání dveří (+19.400 Kč), head-up displej (+42.300 Kč), asistenční paket plus (+97.600 Kč), červeně lakované brzdové třmeny (+12.100 Kč), paket podvozku advanced (+144.800 Kč), nezávislé topení a ventilace (+49.800 Kč), elektricky nastaveitelná sedadla vpředu s paměťovou funkcí (+16.300 Kč), sportovní sedadla plus (+67.900 Kč), zatmavená skla (+13.700 Kč), ambientní osvětlení interiéru (+7300 Kč), dva nabíjecí USB sloty vzadu (+4600 Kč), dálkové ovládání garážových vrat (+7600 Kč), akustická dveřní a boční okna (15.100 Kč), akční paket Gravity (77.800 Kč), červené prošívání Audi Sport GmbH (+33.200 Kč) a další