TEST Audi S8 TFSI quattro (420 kW): Lepší sportovní limuzína tu ještě nebyla!

Radosti Perfektní podvozek Lineární charakter motoru Velmi slušná spotřeba Starosti Systém start/stop při rozjezdech cuká Vysoká cena 10 /10

Audi vypustilo v listopadu loňského roku do světa model S8, sportovní verzi aktuální vlajkové lodi A8, která měla premiéru před dvěma lety. Písmeno „S“ v názvu limuzíny má za úkol přesunout majitele vozu ze zadního sedadla za volant a nabídnout mu oslnivou dynamiku v luxusním balení. I když to zní jako šíleně a stále dokola omílané klišé, vzal jsem si jeden kousek do testu a musím konstatovat, že v tomto případě je to ta nejčistší pravda.

Inkognito? Ani náhodou!

Když se v Audi pustí do základního ostřejšího modelu, postupují po stránce designu většinou podle jasně dané šablony - jiná a větší kola, agresivnější přední maska a loga s písmenem S na všech možných místech. V případě vlajkové lodi se nepostupovalo jinak a na výsledku jsem mohl nejen já oči nechat.

Naše testovací specifikace černého laku a stříbrných 20palcových kol vozu padla jako ulitá. Výsledek je uhlazený, elegantní a objektivy fotoaparátů a mobilních telefonů slintaly blahem, protože nebyl uhel, ze kterého by auto vypadlo špatně. Audi S8 je důstojnost na kolech, která i přes zdánlivě uniformní vzhled přitahuje velkou pozornost okolí.

V Audi S8 jsou standardní výbavou Matrix LED světlomety, které plochu před vámi rozdělují na světelné sektory a v závislosti na okolním provozu je jednotlivě rozsvěcují a zhasínají. Ovládání světlometů se tak v podstatě vůbec nemusíte dotýkat. V testovacím voze byly světlomety vylepšeny ještě o laserovou technologii, která od rychlosti 70 km/h umí mimo zastavěné oblasti dvojnásobit dosvit.

Jejich schopnost rozřezt tmu mě lákala usedat za volant i v hluboké noci. Tato technologie ovšem znamená příplatek 89.800 Kč. Světlomety také spolupracují s navigací a nasvěcování do zatáček tak dělají automaticky už před zatáčkou. „Za roh" tak vidíte ještě dřív, než vůbec pohnete volantem.

Audi S8 má okolo sebe takovou auru, že lidé okamžitě bezpečně vědí, co to vedle nich právě vyteklo z asfaltu. Může za to Instagram? Nevím, ale můžu vás ujistit, že S8 je vždy středem pozornosti. Smiřte se tak s tím, že na vás budou ostatní hulákat hesla jako: „Vohul to!“ a fotit si vás na telefony. Vůči autu samotnému trochu nedůstojné, ale je to tak.

„To byste koukali“

Škoda, že ostatní nevidí vnitřek. Právě zde totiž dle mého názoru Audi S8 exceluje. Nebudu vám nalhávat, že oproti menším řadám jsou tu nějaké markantní rozdíly. Jde spíše o detaily, ale právě ty se mi moc líbí. Jedním z nich je třeba automatické zavírání výdechů klimatizace.

Pokud vůz zamknete a odcházíte od něj, ventilaci elektronicky přiklopí lišta, která celou palubní desku spojí do jednoho celku. Intenzita výdechů ventilace se pak volí posuvem prstu po dotykových plochách na palubní desce. Stejné ovládání najdou i cestující vzadu na konci středového tunelu.

Samozřejmostí jsou sportovní sedadla s lepším bočním vedením a tvrdšími výplněmi. Jenom o nich by se dala popsat celá kapitola. Ve zkratce tedy zmíním, že jsou plně elektricky nastavitelná, dají se vyhřívat i ventilovat a mají několik masážních funkcí. Vyhřívání se netýká jen sedadel, ale i třeba loketní opěrky. Její vyhřívání se spíná automaticky a jde o další příjemný detail luxusních limuzín.

O maximální možné výbavě tady není pochyb. Její výčet můžete najít v poslední kapitole. Zde jen zmíním ty nejatraktivnější prvky, ke kterým se řadí konfigurovatelné asistenční systémy, čtyřzónová klimatizace, špičkový audiosystém Bang & Olufsen s prostorovým zvukem, hlasové ovládání a navigace hlídající aktuální dopravní situaci.

Audi S8 se nenabízí v prodloužené verzi, takže si budete muset vystačit s rozvorem tři metry. I kdyby se ale dopředu vměstnal Dlouhý, dozadu se pořád vejdou Široký i Bystrozraký. I zde samozřejmě najdete elektricky nastavitelná sedadla s funkcí vyhřívání. Skvělou frajeřinou je pak displej v loketní opěrce, který není jen na parádu, ale umí několik užitečných funkcí. Lze s ním ovládat osvětlení vzadu, klimatizaci, vyhřívání nebo okenní rolety. Stisknutím tlačítka celý displej vyjmete z opěrky a máte multifunkční tablet. Stejně to ale má i BMW řady 7.

Specifikace novinářského vozu obsahovala i stříbrné čalounění sedadel z edice design selection za 151.900 Kč. Váže se k němu i příplatek za bílé čalounění stropu z Alcantary, takže si celkem jen za tohle připravte dvě stě tisíc. Kvalita čalounění za cenu nové Dacie ale zcela naplňuje všechna očekávání. Osobně bych ale do černého auta volil červenou kůži Merlot.