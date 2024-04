TEST Audi S6 Avant 3.0 TDI (253 kW): Výletní ideál po celé Evropě, ale co tam je dál?

Radosti Vynikající dynamika Komfortní podvozek Nízká spotřeba paliva Starosti Vysoká hmotnost Kalibrace brzdového pedálu Vyšší cena s příplatky 8 /10

Německá vyšší střední třída automobilů má stále pevné místo v nabídce a v srdci mnoha zákazníků. V karosářské variantě kombi jsou pak taková auta naprostými ideály pro mnoho řidičů. Má-li však takové auto mít navíc punc sportovnosti, je nyní k mání zatím jen Audi S6 TDI Avant. Mercedes-Benz třídy E na své AMG verze teprve čeká, no a BMW řady 5 Touring má naftové třílitry spojené s M Performance verzemi ještě na čekačce.

Pokud jste tedy dnes ráno vstali, podívali se do zrcadla a řekli si: „Potřebuji v životě auto vyšší střední třídy, nejlépe sportovně střiženého kombíka s naftovým třílitrem,“ nemáte zatím jinou možnost než Audi S6 Avant. A proto vás možná potěší, že modely A6 a A7 prošly během loňského roku menší modernizací. Mimo jiné to znamená pár změn na designu, třeba novou masku, ale hlavně lepší výbavu ve standardu.

V základu nově najdete Full-LED světlomety nebo park assist plus. To znamená, že bez příplatku lépe uvidíte a auto za vás samo zaparkuje. Stále se ale připlácí za Matrix LED nebo HD Matrix LED. V zásadě se ale nic podstatného nezměnilo, je to stále staré dobré Audi z roku 2018. Právě šestileté stáří autu nesmírně prospívá v očích těch, kteří si nerozumí se spojenými displeji a obecně jim nevoní trend příliš digitálních aut. Ono tomu Audi neuteče, ale ještě pár let teď bude mít v nabídce auto s ovládáním tak nějak postaru.

Ono to teď zní asi zvláštně, když má S6 tři displeje, ale jde právě o jejich uspořádání a ovládání. Klimatizace se ovládá pod displejem infotainmentu, jak jsme prostě zvyklí, a jejich haptická odezva je lepší než žádná. Všechno funguje, vypadá to dobře a nic se neseká. A zpracování a použité materiály jsou prostě takové, jak se na prémii patří. Teď možná píchnu do vosího hnízda, ale jak se říkávalo, že Audi není pořádná prémie, ale jen lepší Volkswagen, čemuž dopomohl fakt sdílení některé techniky v rámci koncernu, tak teď mi přijde Audi ve zpracování interiéru a v použitých materiálech nejlepší.

Ačkoliv je zbytek německého prémiového trojlístku také skvělý, dají se najít určitě mezery. Třeba plast v mercedesu třídy E na ovládání vyhřívání sedadel se kýve, což platí i pro panel pod hlavním displejem, který ještě navíc skřípe. A na BMW řady 5 je znát šetření na některých použitých materiálech (nápojáky vzadu, zvuk při zavírání dveří a jejich výplně) a nepotěší ani kompletním překopáním ovládání. Audi A6 a vozy s ním příbuzné takové nešvary nemají a právě proto potěší tradicionalisty.