TEST Audi RS 7 Sportback Performance (463 kW): Bud Spencer a Terence Hill na kolech

Ani základní Audi A7 nepůsobí uvnitř vybydleně a odbytě, interiér tohoto exempláře byl vyšperkován paketem RS Plus v šedém provedení s čalouněním Valcona, volantem v Alcantaře, loketní opěrkou z mikrovlákna Dinamica nebo sportovními RS sedadly s integrovanými hlavovými opěrkami a vynikajícím držením těma v rychle projetých zatáčkách. Vše působí zcela přesvědčivě, ne jako „tuning“.

Podobně dobrý dojem budí i digitální přístrojový štít, u nějž si můžete nechat zobrazit klasické kulaté budíky, sportovní ukazatele s procentuálním zobrazením používaného výkonu a točivého momentu, stejně jako navigační mapu téměř přes celou jeho plochu. Za příplatek mrzkých 3801 Kč je zde i RS Menu s měřákem přetížení a stopkami, pokud vyrazíte na okruh, nebo zjišťujete, jak rychle dojedete do večerky pro rohlíky.

I když jsem zastáncem normálních ovladačů základních funkcí ve formě tlačítek a koleček, spodní obrazovka s haptickou odezvou (ťukne vám do prstu, aby potvrdila, že jste do ní skutečně klepli) je příjemný způsob komandování různých funkcí. Je hezky po ruce a můžete si položit zápěstí na volič řazení, který připomíná plynovou páku v letadle. Najdete tu i v horní části vždy zobrazované tlačítko vypínání stop startu, aktivaci parkovacího asistentu, piktogram pro vyklopení zadního křídla nebo deaktivaci průhledového displeje.

Pokud jste řídili kterékoliv novější Audi vyšších řad – A6, A7, Q7 nebo Q8 – snadno se zde zorientujete. Tak jako u zmíněných modelů máme i zde uspořádání s dvěma obrazovkami na středovém panelu, přičemž horní slouží ke klasické obsluze systému MMI s jeho elegantním a intuitivním rozvržením, na spodním pak najdeme převážně panel nastavení klimatizace. Slouží také k zadávání cílů do navigace, ať už skrze zobrazenou klávesnici, nebo čmáráním písmenek na displej.

Je to skvělý bavič. Vtipný, svalnatý, v rámci možností vychovaný – ale když je potřeba, seřeže třicet chlapů na jednu hromadu. Připomíná vám to někoho? Audi RS7 Performance je skutečně jako Mario Girotti a Carlo Pedersoli v jednom, navíc patří k nejrychlejším silničním autům značky – s výkonem 463 kW (630 k) dokonce překonává Audi R8 V10 Performance, které ale svých 456 kW (620 k) kombinovalo s nižší hmotností a vyšší maximální rychlostí i lepším zrychlením na 100 km/h.

Jízda: Machr mezi Nebem a Peklem

Čtyřlitrová V8 pod kapotou má úhel rozevření válců 90 stupňů, stěny jsou vrtané za pomoci plazmy a ošetřené tenkou vrstvou oceli pro lepší teplotní vlastnosti i menší tření. Motor umí vypínat polovinu válců (konkrétně 2, 3, 5 a 8) pod nízkou zátěží a využívá 48V mild-hybridní systém s řemenovým startér generátorem vpředu, 48V baterií pod podlahou kufru a DC/DC měničem nad klasickou 12V baterií, uloženou v pravém zadním rohu vozu za zadním kolem.

Tato technika umožňuje částečný pohyb na elektřinu do 22 km/h a údajně má šetřit téměř litr paliva na 100 kilometrů. Ale o srkání benzinu se u RS7 Performance bavit nechceme, že? Standardní RS7 má 441 kW (600 koní) a 800 N.m, toto silnější provedení s 463 kW (630 koní) a 850 N.m má jiná turbodmychadla a vyšší plnicí tlak, takže žádný „čiptuning“ ale poctivé železo.

Stovka za 3,4 sekundy? Ale jistě, dupněte na plyn a auto se pod vámi i se svým quattrem a macatými pneumatikami lehce zavlní, dvoustovkou svištíte už za dvanáct sekund. Pružnost motoru bere dech a jeho výbušnost v otáčkách také, plynový pedál je při předjíždění teleportační tlačítko. Rozhodně si připlaťte za RS sportovní výfuk s klapkami, jejichž práci můžete vidět v obou ze dvou větví vzadu – zvuk je hluboký, hrdelní s decentním praskáním a chrchláním při řazení nahoru i dolů. Skvěle utracených 35 tisíc.

Auto má přes 600 koní a vždy váží přes dvě tuny. Hmotnost se snaží přeprat přilnavostí obřích pneumatik, v tomto případě nasazených na příplatkové 22“ disky za tučných 110 tisíc korun. A daří se mu to, velmi zdatně. Mechanický středový diferenciál standardně posílá dopředu 40 procent točivého momentu a 60 dozadu, dle aktuální situace ale umí až 70 procent vpředu a 85 procent vzadu.

Při svižné jízdě se pod vámi auto stáčí zcela přirozeně… Představte si, že je zeshora k asfaltu připíchnuté špendlíkem jako brouk v entomologické sbírce. Podle této osy se otáčí. V oblouku a pod plynem pak působí, jako by příď někdo tahal špagátem dovnitř do geometrického středu zatáčky a záď opačným směrem ven, s naprostou stabilitou a čitelností. Jistě, RS7 umí být divoká, házet zádí, kroutit se na výjezdech, ale to moc uspokojení nepřináší, protože jde o plýtvání jejím talentem.

Speciální pochvalu si zaslouží příplatkové RS karbon-keramické brzdy, zatímco třeba u staré RS6 s V10 skřípaly a člověk se musel naučit s nimi pracovat při klidnější jízdě, zde působí zcela civilně a přitom brzdí tak, že vám lezou oči z důlků a zubní protéza vypadne až na čelní sklo. Aby také ne za 212 tisíc korun…

Se vší efektivitou je ale s RS7 na české okresce problém. Je mu totiž malá. Proháníte se zde v dálničních rychlostech, při stovce vám přijde že jedete maximálně padesát, ve 180 km/h si připadáte jako v devadesáti… Hmotnost auta je znát a pokud nedej bože v takovém tempu potkáte třeba štěrk, jistě si umíte představit, jakou kinetickou energii má velký fastback, když letí do škarpy nebo do lesa.

Abyste plně využili jeho schopností, potřebujete prostor a dobrý výhled dopředu, technika auta vás nezklame, rizikem je prostá fyzika. Ale RS7 má i druhou tvář – komfortní, cestovní, klidovou. Když vypnete jeden ze dvou RS režimů, v nichž si můžete nakonfigurovat vše možné od tuhosti odpružení přes řízení, odezvu motoru až po zvuk, z vozu je kultivované GT. Můj ideál – sportovní nastavení všeho kromě podvozku a s otevřeným výfukem.

Odpružení kupodivu i s takovými loukotěmi zvládá menší i větší nerovnosti, aniž by posádku naklepalo jako řízky, z akustického hlediska na vás pak čeká minimum aerodynamického hluku. Jen by se hodila větší nádrž, i při jízdě podle pravidel si auto vezme okolo čtrnácti litrů na sto a dílky na ukazateli paliva mizí velmi rychle. Mimochodem, v základu můžete upalovat až 280 km/h, za patnáct tisíc se limit zvýší na 305 km/h. Utratíte je? Co kdyby, jednou, někdy na prázdném Autobahnu…

K cestovní pohodě přispívají tradičně skvěle fungující asistenti vedení v pruhu, spolehlivý adaptivní tempomat a parkovací kamery s dobrým rozlišením. Fajn je, že vám Audi všemožné pomocníky necpe, pokud chcete, můžete si za ně připlatit (vzhledem k základní ceně) rozumné peníze. Co by ale nemělo chybět – HD Matrix LED světlomety s laserem, s nimiž vidíte jako ve dne, aniž byste oslňovali okolní provoz.