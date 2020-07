TEST Audi RS 7 Sportback 4.0 TFSI (441 kW): Ukažte světu, kdo je tady jednička!

To bych se ale zbytečně pozastavoval nad funkcemi, které můžete mít i ve standardní A7. Jedeme dál. Zmínil jsem tlačítko RS na volantu. Po jeho stisknutí se vám na digitálním přístrojovém štítu zobrazí jiná grafika s podélným otáčkoměrem a dalšími volitelnými funkcemi, mezi které se řadí třeba ukazatel přetížení. K tomu se pak ještě vrátím. I přes svou náturu je Audi RS 7 Sportback stále praktickým automobilem. Po otevření víka zavazadlového prostoru najdete 535 litrů prostoru, tedy o pět litrů více než u BMW M5.

Jakožto vrchol nabídky je Audi RS 7 Sportback dobře vybavené již ve standardu. Sloupek řízení je elektricky nastavitelný podélně i výškově, velký infotainment obsahuje 3D navigaci a WiFi připojení a nechybí mu ani propojení s chytrými telefony. V případě použití telefonu s operačním systémem iOS 9 a vyšší, jde telefon spárovat bezdrátově. Pokud ovšem vlastníte starší zařízení s aktuálním operačním systémem, je lepší zůstat u drátu. Bezdrátová technologie ždímá z telefonu maximum a může jej to po dobu připojení výrazně zpomalit.

Oproti zevnějšku vás vnitřek moc nešokuje. Vypadá to tu jako ve standardní A7 s jen několika rozdíly, které záleží především na konečné specifikaci zákazníka. V našem případě to znamenalo Alcantarou potažený volant, volič převodovky a boky středového tunelu. Zbytek byl pokrytý kůží s kontrastním červeným prošíváním. Největšími rozdíly jsou pak nová sportovní sedadla, logo na volantu a nenápadné tlačítko RS.

Zatímco u předchozí verze RS 7 to vypadalo, že se Audi s vozem nechce moc předvádět, u nového provedení šla všechna skromnost stranou. RS 7 Sportback v červené je démon, který přitahuje pohledy lidí jako magnet. Stačí jej chvíli nechat na parkovišti a během chvíle je okolo něj skupinka lidí, kteří jej budou obdivovat a budou po vás chtít, abyste jim vyprávěli. Pokud vám taková pozornost nevyhovuje, nebude to auto pro vás.

Stejně mocně působí i boční silueta. Vytažené blatníky vám jdou při pohledu z boku naproti a jsou v nich napasovaná příplatková 22palcová kola obalená do pneumatik Hankook Ventus S1 Evo3 s rozměrem 285/30. Jejich speciální konstrukce z aramidových vláken bya vyvinuta pro vysoké rychlosti a minimální deformaci bloků při změnách směru.

Mezi kapotou a temně černou maskou je nenápadný funkční průduch odkazující na motorsport. Po stranách masky jsou v načem případě HD Matrix LED světlomety, kterým s dosvitem pomáhá laserová technologie a při odemykání a zamykání předvádějí světelnou show. Do velkých nasávacích otvorů po stranách předního nárazníku byste s přehledem strčili hlavu. Nejsou ale jen na okrasu a opravdu fungují přiváděním vzduchu k brzdám.

Aktuální generace je ale něco zcela jiného. Už z první zveřejněnou fotografií jsem si říkal, jestli to Audi opravdu myslí vážně a chce vyměnit decentnost za takovou porci okázalosti. Nakonec se ukázalo, že opravdu chtělo. Téměř všechny panely karoserie ze standardní A7 šly do koše a nastoupila nová, velmi naštvaná vizáž. Nejlepší pohled na novinku je určitě zepředu.

S příchodem třetí generace RS 6 se objevila také první generace RS 7, která praktické balení vyměnila ve sličnou siluetu karoserie sportback. První tento vůz se ovšem od standardní A7 designově nijak extra nelišil. Na první pohled sice bylo poznat, s čím máte tu čest, ale žádná divočina to nebyla a Audi si tak zachovalo decentní tvář i ve sportbacku s dynamikou supersportu.

Ze všech RS má okolo sebe největší auru model vycházející z A6 Avant. Pamatuji si, jak jsem i já před pár lety seděl jako přikovaný u televize, kde se Richard Hammond z pořadu Top Gear proháněl s generací C6, která měla pod kapotou desetiválec. To byl hukot! Výkon 426 kW v kombi byl prostě těžko uvěřitelný.

Audi si během posledních několika let dokázalo vytvořit jedinečnou identitu. Po několika zdařilých implementování designových prvků, které odstartovala maska singleframe, se designový jazyk vykrystalizoval do současné podoby, která otáčí hlavy a sbírá tisíce lajků na sociálních sítích. Na vrcholu vzhledové okázalosti a zájmu okolí stojí aktuálně verze RS, které v loňském roce oslavily 25. výročí.

Přiklopený dynamit

Pod kapotou je již známý osmiválcový motor s dvěma turbodmychadly a 48voltovým mild-hybridním systémem, který znáte nejen z RS 6 Avant, ale také z SUV RS Q8 či Lamborghini Urus, kde má agresivnější ladění. Opakování je ale matka moudrosti, připomenu tak, že v Audi je naladěný na 441 kW (600 koní) a 800 N.m točivého momentu. Koně dorazí v rozmezí 6000 až 6250 otáček a točivý moment je k dispozici od 2050 otáček.

Agregát TFSI o objemu čtyř litrů má hliníkovou klikovou skříň o hmotnosti pouze 39,1 kilogramů. Dvojice dvoukomorových turbodmychadel má pak oproti předchozí jednotce o 3 milimetry větší dmychadlová kola pro zvýšení tlaku, který je nyní 1,4 baru (předchozí RS 7 1,2 baru). 48voltová baterie mild-hybridního systému je umístěna za zadní nápravou a systém pak umožňuje vozu plachtit s vypnutým motorem v rozmezí 55 až 160 km/h po dobu čtyřiceti sekund. I aktuální generace vozu pak umí při nízké zátěži vypnout polovinu počtu válců (2, 3, 5, 8).

Jak už jsem psal u Audi RS Q8, je jen nastartování tohoto motoru přírodní katastrofa. Za každý ujetý kilometr pak vyprodukujete 261 a 265 gramů CO 2 , což v porovnání s emisním limitem 95 gramů na km působí až úsměvně. Po nastartování vás ale asi hned nenapadne, že před sebou máte 600 koní. Vyjma vyštěknutí na začátku je motor až překvapivě v klidu a nemá potřebu se projevovat. Z obřích koncovek výfuku se pak v celém spektru otáček ozývá spíše jen chrčení než oduševnělý řev, který byste možná čekali.

Navzdory slabšímu soundtracku se ale jízdnímu projevu nedá vůbec nic vytknout. Při jakékoliv rychlosti máte k dispozici nekončící výbušnou sílu, kterou aktivujete i slabším sešlápnutím plynového pedálu. Dostat se z nuly na stovku je stejně samozřejmě a plynulé, jako dostat se na dvoustovku. Abych to podpořil čísly, tak zrychlení z 0 na 100 km/h proběhne za 3,6 sekundy a dvoustovku protnete za dvanáct sekund.

S trochou nadsázky tak lze říct, že při výjezdu z dálničního odpočívadla můžete za pár vteřin přijít o řidičský průkaz. Mohutná síla motoru a mačkání posádky do sedaček se ale při pohledu na čísla dá čekat a není to žádným překvapením. V čem tento motor ovšem exceluje, je již zmíněné předání výkonu v celém spektru otáček. Krásnou a plnotučnou akceleraci máte k dispozici okamžitě a bezprostředně. Motor si je vědom své síly a kolikrát tak ani neotravuje převodovku s podřazováním a hodí vás do vodopádu točivého momentu.

Celý tento proces lze ještě umocnit zvolením dynamického režimu či se pořádně zapřít do sedadel a zvolit jeden ze dvou RS režimů. Tyto konfigurovatelné RS funkce slouží k tomu, abyste měli ostřejší reakce na plynový pedál, tužší nastavení tlumičů a ve výsledku i ten soundtrack může být o něco lepší. V každém nastavení ale platí, že vůz není zbytečně zbrklý a lze ho tak používat i na klidné přesuny a popojíždění po městě.

I přes svůj extrémní zevnějšek je tak RS 7 Sportback i nadále luxusním vozem, který se umí proplétat přecpaným městem v rukavičkách. Plynový pedál je krásně lehký a sílu si dávkujete přesně podle toho jak ji potřebujete. S pohodovou i ostrou jízdou jde pak ruku v ruce automatická osmistupňová převodovka Tiptronic. Ta je spárovaná s pohonem quattro a výkon defaultně rozděluje v poměru 40:60 ve prospěch zadní nápravy. V případě potřeby ale umí poslat až 70 procent výkonu na předek a 85 procent na zadek.

Synchronizace práce motoru a převodovky přesně sedí nátuře vozu a potěší tak ve městě i při ostré jízdě. Nastavení převodovky sleduje aktuální jízdní režim a upravuje podle toho její charakteristiku. V komfortním režimu tak řadí ladně a bez cukání a v ostrém režimu je pohotovější a dává větší důraz na samotné převody lehkým kopnutím. Systém start/stop vás díky skvělému naladění nebude obtěžovat zmateným chováním. Pokud vám ale stejně bude vadit, můžete ho jednoduše vypnout.

V plném nasazení

Audi RS 7 Avant je standardně k dostání se vzduchovým podvozkem. Náš vůz jej ovšem neměl. Novinářská specifikace se zaměřila více na ostrost a vsadila na podvozek Dynamic ride control s ocelovými pružinami a nastavitelnou charakteristikou tlumičů, které jsou propojeny olejovým vedením. K tomu jsme měli i příplatkové karbon-keramické brzdy. Standardem je pak i progresivní řízení.

Když si to všechno spojíte a přidáte k tomu zmíněných 600 koní a pohon všech kol quattro, vyjde vám, že řídit tento vůz svižně chce maximální ostražitost. Jako třešnička na dortu je pak paket Dynamik plus, který posune maximální rychlost z 250 na 305 km/h, připojí k vozu sportovní diferenciál a mimo další i dynamické řízení všech kol. Jenom sladit všechny tyto komponenty v jeden celek muselo dát neuvěřitelnou práci a stačila by jediná chybička a výsledek by se tvůrcům rozsypal pod rukama.

To se ale naštěstí nestalo. Po stisknutí dynamického či jednoho z RS módů se RS 7 Sportback z nějakého důvodu naštve na celý svět a zostří snad každý komponent ve svých útrobách. Každý milimetr auta je pak připravený vykroužit každou okresku a stát se králem Autobahnu. Řízení jde příjemně ztuha a i když by to chtělo více citu, je velmi poslušné na pokyny volantu.

Díky pohonu všech kol a všem jeho pomocníkům jede jako po kolejích. V zatáčkách necítíte žádný náznak toho, že by se předek hrnul ven nebo se ztratila přilnavost zadní nápravy. Auto je za každé situace perfektně neutrální, jako kdyby se pohybovalo mezi neviditelnými bariérami ideální stopy. S přihlédnutím k faktu, že pohotovostní hmotnost činí 2140 kg, se tomu až těžko věří.

Pojí se s tím však i jedna vlastnost, která by mohla některým jedincům vadit. Jde o to, že i když se řítíte oblíbenou širokou silnicí, je na palubě až děsivý klid. Dvojitá akustická skla nepropouští do kabiny příliš hluku a díky neuvěřitelné stabilitě se kvílení pneumatik objeví jen zřídka. Řidiči, kteří od výkonu 600 koní očekávají nějaké drama, tak budou nejspíše zklamaní.

Protože bezpečnost je na prvním místě, byl náš vůz vybaven již zmíněnými karbon-keramickými brzdami. U těch platí to, co vždy. Pokud nejsou zahřáté, chovají se průměrně. Pokud je ale zahřejete, tak v případě nouze stojíte během pár okamžiků. Brzdový pedál je naladěný velmi proměnlivě a dávkování brzdné síly je jen a jen na řidiči. Není tak problém dát jim rozkaz, aby se pevně zakously a tlačily váš nos na čelní sklo.

Audi RS 7 Sportback má většinu komponentů náprav z hliníku. Náš sportovní podvozek sedí oproti vzduchovému ještě o 4 milimetry blíže k zemi. Protože nemá tolik elektroniky, reaguje na změny směru okamžitě. Tlumiče jsou diagonálně hydraulicky propojeny a v každém spojení jsou ventily se vzduchovými zásobníky. Tento podvozek je nejlepší volbou, pokud osu auta často vystavujete náhlým výkyvům a potřebujete bezprostřední reakci. Na časté přelety po dálnicích vám ale bude více vyhovovat vzduchový podvozek.

Ani se sportovním podvozkem ale auto neztrací moc ze svého pohodlí. Cítíte sice trochu tužší chování a důrazy kol z nerovností jsou znát, ale žádné tupé rány se do kabiny neozvývají. Díky široce rozkročeným kolům máte dostatek stability i na rozbité silnici a pevný postoj se nenechá rozházet, ani když přejedete výmol v zatáčce. Dvojitá akustická skla a celkově perfektní odhlučnění pak odfiltrují valení tenkých pneumatik na dálnici, takže vás od poslechu oblíbené hudby či rozhovoru se spolujezdcem nebude nic rušit.

Kombinovanou spotřebu uvedu jen pro zajímavost. Dělá to 14 litrů na sto kilometrů. Jedná se ale opravdu o kombinovaný provoz s velmi různými styly jízdy. V případě ekologického extrému, kdy jezdíte šetrně a naplno využíváte funkce plachtění a vypínání válců, uždibuje Audi jen mililitry benzinu a odmění vás spotřebou 9l/100 km. Opačný extrém se dotýká hranice třiceti litrů.

Cena a konkurence

Audi RS 7 Sportback začíná na částce 3.223.900 Kč. S příplatkovou výbavou se tak snadno dostanete nad čtyři miliony korun. My měli k dispozici německý novinářský vůz, který stál i s příplatky 156.790 eur (v aktuálním kurzu 4.183.380 Kč). Je to hodně? Není, je to ještě málo. BMW M8 Gran Coupé se stejným výkonem stojí minimálně 4.039.100 Kč a Mercedes-AMG GT 63 4door vyjde na 4.083.750 Kč. Porsche Panamera Turbo pak stojí až 4.547.000 Kč.