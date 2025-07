TEST Audi RS 6 Avant 4.0 TFSI performance (463 kW): Poslední tango před důchodem

Radosti Vynikající dynamika Praktičnost Ovládání interiéru Starosti Občas pohupování v komfortním režimu Spotřeba, ale byli jste dostatečně varováni... Některé BMW M umí být zábavnější, pokud na tom trváte 9 /10

Málokteré auto si vysloužilo tak mocný status jako Audi RS 6 Avant. Na jeho silné reputaci se nic nezměnilo po celé čtyři generace. Stále se dokáže držet na vrcholu a doručovat výsledek, po kterém mnozí tak moc touží - mít praktické auto s dynamikou supersportu. Na sklonku života aktuální generace jsme se ještě jednou svezli s variantou performace, která dává sbohem a šáteček jednomu z nejlepších aut, jaké jsme tu měli.

Audi RS 6 Avant v mnoha zemích není jen autem snů. Nejen v západní části Evropy se široká A6 s výkonem nad 600 koní stala koloritem každodenní dopravy a potkat nějaký kousek třeba ve Švýcarsku je vlastně celkem běžné. Jezdí se v něm na schůzky, na hory i do divadla. A současná odchozí generace je svým způsobem už unikátní, protože konkurence od BMW a Mercedesu již používá plug-in hybrid. Tomu se nejspíš nevyhne ani nová RS 6, která však zatím nebyla oficiálně představena.

Pan Podvozek

V rámci specifikace si vyberete, jestli chcete vzduchový podvozek, nebo příplatkové tlumiče diagonálně propojené olejovým okruhem. To druhé je dynamičtější řešení a my jsme ho v autě měli. Je to 37.700 Kč navíc a zatímco přijdete třeba o manuální funkci zdvihu, kterou měchy umožňují, příplatkový podvozek nabídne mechanické tlumení, které působí proti pohybům karoserie a zamezuje tak náklonům v podélné i příčné ose.

Tendence klopení vozu na jakoukoliv stranu je tímto systémem výrazně potlačena a vám se tak nebude přes dvě tuny vážící kolos třeba v zatáčce sklápět na vnější kolo. Funguje to parádně a prakticky to nejde nachytat. S vědomím soudružnosti celého auta se pak i cítíte lépe v případě, že nasadíte dynamičtější tempo. Všechno to také umí perfektně maskovat hmotnost, kterou byste si ale měli jednou za čas připomenout - jenom si tak v hlavě říct to číslo…

Základní brzdy vpředu mají průměr 420 mm, vzadu 370 mm. A právě na brzdách můžete přejít od pocitu dobrého maskování hmotnosti k realitě 2165 kg vážícího auta. Nemám výtku k jejich funkčnosti, jsou navíc dobře chlazené, ale je to spíše poznámka pod čarou. S tímto autem si totiž do zatáčky můžete přivézt obrovské množství rychlosti, a to může být malér. Mimochodem karbon-keramické kotouče byly dostupné v rámci paketu RS dynamic plus, který se pojil i s maximálkou 305 km/h.

Kde už si menší výtku dovolím, to je nastavení podvozku v komfrotním režimu. České silnice se umí hodně vlnit a když na to dojde a trefí se ta frekvence, umí se RS 6 trochu rozhoupat, což je nepříjemné. Ve sportovním nastavení tlumičů se to ale neděje, tudíž do něj doporučuji přejít pokaždé, kdy se budete chtít hezky svézt.

Nikdo snad také nečeká komfort jako u limuzíny. Ačkoliv je RS 6 Avant vlastně rodinné auto, nedokáže vyžehlit každou nerovnost a obrovská 22palcová kola vám budou chtít neustále něco říct. S elektromechanickým progresivním řízením se to ale neprojevuje do volantu a tlumiče do karoserie žádné velké a tupé rány ve výsledku také nepropustí. Spíše to od podvozku do kabiny trochu tepe, což není nekomfortní.

Nová lehká 22palcová kola šetří 5 kilogramů v každém rohu karoserie, dohromady tedy 20 kg, a obouvají pneumatiky Continental Sport Contact 7. Kola jsou krásná na pohled, pneumatiky vás zase potěší svým chováním, čitelností a přesností. Celkové naladění auta v kombinaci s takovou výstrojí dává výsledek, který vzbuzuje důvěru asi v každém druhu řidiče. Ačkoliv je tedy rychlost auta enormní, není děsivá.