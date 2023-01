TEST Audi RS 5 Sportback (331 kW): Útočí na všechny smysly, ale i na peněženku

450 koní, quattro a líbivé tvary. Co se může pokazit? Vlastně nic, když na to máte.

Radosti Skvělá dynamika Nezáludné jízdní vlastnosti Každodenní použitelnost Starosti Málo místa vzadu S příplatky velmi drahé 9 /10 Audi RS 5 Sportback je svým způsobem unikátní počin. Jakožto čtyřdveřové kupé je to auto, proti kterému nemají konkurenta BMW M ani Mercedes-AMG. Nejbližšími konkurenty jsou totiž slabší M440i xDrive Gran Coupé a větší Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+. Je to plnotučné RS se šťavnatou technikou, proti které odborná veřejnost nemá moc námitek. Jaké to je v této karoserii? Černočerná tma Audi RS 5 Sportback je lifestylové auto pro spíše mladší řidiče, kteří nějakým způsobem přišli k částce 2,5 milionu korun. Tedy minimálně, o příplatcích až později. Má dobrý zvuk, roztlemený přední nárazník, světlomety s animacemi, ambientní osvětlení, dobrý audiosystém, sličnou siluetu a široké zadní blatníky. Je to opravdu hezké auto, navíc má v sobě tu dramatičnost Audi RS 7 Sportback, ale není velké jako Hindenburg. Je to ten fajn parťák na každý den, prostě střední třída. Teď k interiéru. Tohle píšeme čím dál častěji a já tak budu zase ten kolovrátek, ale… Audi A5 je auto z roku 2017, za těch šest let se na něm zub času podepsal, ale z pohledu moderních aut plných displejů a dotykového ovládání mi to ani v nejmenším nevadilo. Zvolejte tedy třikrát sláva, já nastavil klimatizaci dobře zpracovaným otočným voličem, a to samé jsem pak udělal s hlasitostí audia. Nic jsem nezapatlal a zvládl jsem to takřka poslepu. TEST Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ (320 kW): Jak správně vychovat dvě tuny a neztratit eleganci A pak jsem si všiml ještě jedné zajímavé věci. Víte, Audi šlo totiž s jednoduchostí ovládání tak daleko, že dalo klasická tlačítka dokonce i na volant. Páni, jak prozíravé, tohle kdyby se uchytilo. Třeba to jednou nahradí ty zastaralé dotykové plochy. Dobře, konec vtípků. RS 5 si umí zachovat drama i v interiéru, především díky kombinaci karbonu, Alcantary a červeného prošívání. Kabina je útulná a vypadá skvěle. Moc prohřešků proti ergonomii tady jednoduše nenajdete a auto budete určitě ovládat intuitivně už po pár dnech. Všechno má své místo a nic vám nepřekáží. Slabší je jen umístěný infotainmentu, který je hezky postaru na vrchu palubní desky a ční do prostoru. Naštěstí není až tak velký, aby vám jakkoli překážel ve výhledu. Sedadlo řidiče je skvělé, pochopitelně je ale spíše komfortnějšího rázu, než aby vás nějak hardcorově svíralo. No a teď je tu ten paradox, že Audi RS 5 Sportback je sice dražší než technicky shodné kombi RS 4 Avant, ale zato je v něm méně místa… Vpředu je to stejné, tam nemám co namítat, možná jen na široký středový tunel a velký volant, ale vzadu je to prostě horší. Kdybych si měl sednout za sebe, bylo by to s místem na kolena jen tak tak. S hlavou to bylo to samé. Poměrně úzký je i nástupný otvor, ale není to nic hrozného. TEST Toyota GR86 (172 kW) Executive: Z levného kraje a se srdcem ze zlata Kufr je skvěle přístupný s ne moc vysokou nakládací hranou. Nabídne pravidelnou ložnou plochu a objem 465 litrů. RS 4 Avant má objem 495 litrů, ale hlavně nemá tak zešikmené sklo a jednoduše s ním máte vzadu ten praktický batoh, který od kombi chcete. Pak tu mám jen jedno upozornění: Pozor na ten černý lak. Je na něm vidět každý otisk prstu. A když někdo chytí dveře za bezrámové okno, tak je to zaprvé pro dotyčného pět minut na hanbě, a zadruhé pak celé auto vypadá ještě hůř. Chce to leštit a čistit a nepatlat rukama.

Tohle známe a máme to rádi Do roku 2017 mělo Audi RS 5 osmiválcový motor. Měla ho i S5, dramaticky se ale lišil výstupní výkon. U RS to bylo 450 koní. Od roku 2017 má RS 5 vidlicový šestiválec doplněný dvěma turbodmychadly. Díky tomu zůstal výkon 450 koní. Motor je ale lehčí, usazen je více vzadu a má více síly ve středních otáčkách. A věřte, že když se to všechno rozfouká a nastoupí 600 N.m místo původních 430 N.m, budete valit bulvy. Tento motor najdete i pod kapotami Porsche Panamera S, Cayenne S a Macan Turbo, takže to není žádná láce. Je skvělý, reaktivní, dynamický a s gradujícím tahem. Zvuk je možné podpořit sportovními výfuky za příplatek 35.700 Kč. Pokud ale skutečně chcete být slyšet, asi se na to vykašlete a jděte rovnou do nějakého tuningového řešení. Zrovna na Audi toho najdete opravdu požehnaně a tento příplatkový výfuk sice umí hezky zabrblat, ale pořád je spíše takový civilní. Na kakofonii osmiválce v 8250 otáčkách jako u předchůdce ale s jakýmkoliv výfukem zapomeňte. TEST Toyota GR Yaris (192 kW): Shibari v kurzu pletení aneb Jak tříválec všem vyprášil kožich Další velkou mezigenerační změnou byl přechod ze sedmistupňové převodovky S tronic na osmikvalt tiptronic. Díky za to. Jak už jsem chválil u RS 4 Avant, je změna převodových stupňů jemná, rozjezdy plynulé a software předvídá. Dokáže pochopit, co zrovna děláte a zbytečně do kopců nepodřazuje, ani při ustálené jízdě motor nedusí. Uložení pohonného ústrojí je skvělé a i při velmi nízkých otáčkách necítíte žádné výrazné torzní kmity. Vráskou na kráse je systém start/stop. Ale kde není… Audi RS 5 Sportback si můžete vyzbrojit do nesmyslu. Může mít karbon-keramické brzdy a hlavně paket, který se příhodně jmenuje dynamický. Získáte s ním samosvorný diferenciál pro zadní nápravu, zvýšení maximální rychlosti na 280 km/h, variabilní servořízení a stabilizační tlumiče diagonálně propojené dvěma olejovými okruhy, které vytvářejí protipohyb podle natočení volantu a pohybů karoserie. Jen pozor, tyhle dva příplatky už dohromady dělají 350.000 Kč. TEST Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Allgrip: Takových aut si musíme vážit! V neposlední řadě musíme zmínit styčný bod všech dobrých Audi, pohon všech kol quattro. Konkrétně tento model má mechanický mezinápravový diferenciál Torsen, který ve výchozím nastavení posílá 40 % výkonu na přední nápravu a 60 % na zadní. V případě prokluzu ale umí dát až 70 % dopředu a 85 % dozadu. Jízdní projev vozu byl takřka shodný s dříve testovanou RS 4 Avant, nicméně jeden rozdíl tu byl: pneumatiky. Více a více srandy S RS 4 jsem lítal minulý březen na zimních Continentalech, RS 5 jsem měl ještě na letních, také Continentalech, konkrétně dvacítkách SportContact. A jak to bylo dobré! Víte, Audi bývá ve stínu BMW a Mercedesu. Jedno se bere jako sportovnější a druhé jako luxusnější. Inu, v Ingolstadtu se asi kousli a začali tvrdě šlapat do té sportovnosti. Každé nové Audi RS jezdí prostě skvěle a třeba RS 3 je jedno z nejlepších sportovních aut, co znám. To, co si nechá líbit a jakým způsobem funguje, je skutečně opojné. Audi RS 5 Sportback a sourozenci se samozřejmě drží trochu zpátky. Při běžné jízdě se Sportback chová jako GT a ani nízkoprofilové pneumatiky mu na komfortu moc neberou. Na nerovnostech slyšíte jen takové výraznější ducnutí, ale jako nepohodlné byl to rozhodně neoznačil. Velmi solidní je i odhlučnění od kol a ve standardní výbavě je zvukově izolační čelní okno. TEST BMW M850i xDrive Cabrio: Zestárlo tak hezky, že jsme si ani nevšimli Ruku v ruce s jemnou převodovkou a dobře dávkovatelnou silou motoru je to tedy skvělé auto na každý den. Ale je to právě sportovní jízda, kde RS 5 Sportback dostane nečekané kouzlo. Nedotáčivé Audi? Ani v nejmenším. Na brzdách je stabilní, v oblouku krásně drží stopu a zadní diferenciál vás tlačí do zatáčky. Na výjezdu si hezky pohlídáte správný kvalt a letíte dál. Nedotáčivost se sice objeví, ale až v opravdu neslušných rychlostech. Není to ale žádná driftovací mašina, hravosti tam jednoduše moc není. Spíše sází na efektivnost a stabilitu. Neznamená to ale, že vás nebude bavit. V tomto ohledu mi RS 5 připomíná Volkswagen Arteon R, jen mnohem lepší. Exceluje ale ještě v jedné věci, v řízení. Volant je možná moc velký, ale jde krásně zlehka, jen v něm cítíte ten přirozený odpor, nic navíc. Věnec je tenký, krásně se drží a jste přes něj schopni trochu přečíst i povrch silnice. TEST Volkswagen Arteon R liftback (235 kW): Gentleman, nebo rošťák? Vlastně obojí! Takže na brzdách k ostré zatáčce, za dva, nasměrovat přední kola k apexu, nohu na plynu, za apexem postupně přidávat a pak odfrčet pryč. Když budete mít na výjezdu více plynu, bude to chtít lehké kontra na volantu. Všechno ucítíte. Takhle by to mohlo sedět vlastně na všechny auta v segmentu, ale v RS 5 bych rád vypíchl tu nezáludnost a samozřejmost, se kterými tyto úkony vykonává. Neutrální auto, ale rozhodně ne sterilní. Umí to být okresková pila a ve světě skoro dvoutunových M3 je i hmotnost 1810 kilogramů vlastně v pořádku, navíc s karbon-keramickými brzdami.