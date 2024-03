TEST Audi RS 4 Avant Competition Plus (331 kW): Dokonalost za všechny prachy

Radosti Skvěle odladěné odpružení i čtyřkolka Potentní motor Přehledné ovládání Brzdy k neutahání Starosti Vražedná cena paketu Competition Plus Věk aktuální generace A4 je sem tam znát Příplatky i za vcelku běžné prvky 9 /10

Sportovní auta přitahují pozornost, souhlasíte? Většinou ano, ale kombíkové RS4 (sedan se nevyrábí) umí být v černé barvě a s tmavými doplňky extrémně nenápadné. Nikdo na chodníku se neotáčí, děti si auto nefotí na mobily a když se zjevíte ve zpětném zrcátku nějakého loudala na dálnici, není ochotný vám uhnout. Což může být pro řadu majitelů docela příjemný bonus – toto auto není provokativní, dětinské, křiklavé.

Oproti vaší služební A4 Avant TDI se samozřejmě liší, a to v mnoha drobných detailech. Například čelní šestiúhelníková maska je o něco širší a na výšku nižší, navíc se obejde bez rámečku. V předním nárazníku máme vstupy vzduchu, blatníky jsou pak o tři centimetry širší. Vzadu najdeme oválné koncovky výfuku v decentním difuzoru a kšilt, opět žádná velká divočina.

Na přání můžete auto dostat bez znáčků RS na vnějšku (bez příplatku), pokud chcete být ještě méně nápadní. Ale jestli si přejete být viděni, nic vám nebrání ve volbě výraznějšího laku – akorát ve standardní nabídce je společně s bílou, modrou, černou a šedou jen červená Progressive, za něco extra (byť ve vlastním odstínu) musíte utratit přes 114 tisíc v rámci lakování Audi Exclusive. Neostřejší A4 umí být střídmá i uvnitř, ale to není náš případ – má totiž paket Competition Plus.

Interiér: Akční i přehledný

Otevřete dveře a do očí vás hned trknou sportovní (a to s velkým S) sedadla s extrémně výraznými bočnicemi v oblasti stehen i trupu, jednodílnými opěradly s otvory pro vícebodové pásy a karbonovými „zády.“ S průměrnou postavou do nich padnete jako ruka do na míru šité rukavice, nastavit se dají pro skutečně dokonalou pozici za volantem. Pohled na palubní desku pak potěší všechny staromilce – je znát, že aktuální generace A4 jako taková pochází z roku 2015 a na přehlednosti vnitřku neztratila ani v rámci faceliftu z roku 2020.

Ne že by se s dotykovými obrazovkami k ovládání klimatizace, které známe z modelů A6/Q7 a vyšších, pracovalo špatně, ale zde máme klasická tlačítka a kolečka, s nimiž je extrémně snadné pořízení. Teplota? Otočný volič. Doplňkové funkce klimatizace? Čudlíky. Vypínání stabilizace nebo stop/startu? Hned po ruce na středovém panelu a ne někde v osmnácté podúrovni menu v infotainmentu. Je tu i klasické kolečko pro ovládání hlasitosti, byť umístěné na středovém tunelu na straně spolujezdce – u řidiče se zřejmě počítá s využitím nastavování na volantu.

Volně stojící obrazovka systému MMI uprostřed palubní desky je hezky po ruce, zároveň nepřekáží ve výhledu. Po startu nabíhá s rozumnou rychlostí a nejdůležitější sekce (domů, audio, telefon, navigace) máte k dispozici ve formě ikonek po levé straně displeje. Oproti normální A4 zde máme výběr RS specifických prvků – například ukazatele teploty oleje, chladicí kapaliny, převodovky, brzd a sportovního diferenciálu. Tlačítky pod panelem klimatizace pak můžete nastavovat jízdní režimy, včetně dvou vlastních RS1 a RS2 – ty se dají bleskově aktivovat tlačítkem na volantu.

Volant krásně padne do rukou, díky hrubému koženému čalounění vám nevyklouzne, ani kdybyste chtěli, a obsluha různých funkcí skrze veliké čudlíky je zcela bezproblémová. Stejně tak není důvod stěžovat si na digitální přístrojový štít, u nějž si můžete nastavit grafiku v klasickém formátu kulatých budíků nebo futurističtější zobrazení. Mimochodem, pokud auto není zahřáté, červené pole leží v nižších otáčkách a postupně se posouvá výše.

Vpředu máte po ruce dostatek odkládacích prostor – dva držáky nápojů, dvě poličky na středovém tunelu plus malou prohlubeň třeba na ovladač vjezdové brány, slušně veliké kapsy ve dveřích. Materiály související s RS záležitostmi působí velmi příjemně, v tomto případě kůže na volantu i voliči automatu plus výplních dveří nebo v pásu na středovém tunelu, hliníkové dekory nebo obložení palubní desky. Mimo ně ale působí použité plasty vcelku obyčejně a „volkswagenovsky,“ což vám u auta s cenou přes tři miliony může i nemusí vadit.

Zadní sedadla uspokojí dva běžně rostlé dospělé ve smyslu místa nad hlavou i pro kolena, sedáky jsou v rozumné výšce nad podlahou a čalounění s šestiúhelníkovým prošíváním dává i tomuto prostoru punc výjimečnosti. Kufr s 495 litry je dobře využitelný a má dno pravidelných tvarů, praktičnost je zde zcela v pořádku a plně srovnatelná třeba s BMW M3 Touring, které disponuje rovnými pěti sty litry. Co je opravdu hodně fajn – pod podlahou máte za drobný příplatek jednotek tisíc dojezdové kolo, které pasuje přes RS brzdový systém s šestipístkovými brzdiči a obřími kotouči z keramického kompozitu.