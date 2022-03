TEST Audi RS 4 Avant 2.9 TFSI (331 kW): Útěk ze světa tichých aut a hlučných lidí

Radosti Skvělé jízdní vlastnosti Ovládání interiéru Aktuálně bez konkurence Starosti Řidičská pozice by mohla být lepší Vyšší cena s příplatky Chování systému start/stop 9 /10

Když se řekne Audi a Sport, pravověrným fanouškům se určitě vybaví pohon všech kol quattro, který v roce 1980 změnil pravidla hry a zadokolky v rallye doslova zadupal do země. Samozřejmě až na výjimky. Odpůrcům se zase vybaví vozy s motory uloženými před přední nápravou, které táhnou v zatáčkách auto ze stopy ven a donutí téměř jakékoliv obutí kvílet zvukem nedotáčivého zklamání.

Ať už kopete za jakýkoliv tým, nemůžete značce upřít výtečné výsledky v motorsportu a schopnost přinášet schopná technická řešení. Jak jinak vysvětlíte, že při debutu v Le Mans roku 1999 zaujaly dva prototypy (R8R a R8C) 3. a 4. místo, aby hned v následující sezoně Audi tento závod doslova ovládlo a dokončilo jej na 1., 2. i 3. místě, stejně jako to udělal Ford s modelem GT40 v roce… ale to vy určitě víte.

Audi koketovalo se sportovními verzemi svých osobních vozů už v osmdesátkách. Ostatně to tehdy skoro každý. Model S2 byl fajn, ale o to pravé zvednutí ze židle se postaral až model RS2 Avant. Psal se rok 1994 a automobilky Audi a Porsche vytvořily své společné dílo založené na kombíku 80 Avant. Porsche mimo jiné ladilo motor, navrhlo odpružení i brzdy a auto i Zuffenhausenu vyrábělo.

Tyhle výlety do historie mi, prosím, odpusťte, ale snáze se mi teď napíše, že jsem v aktuální nabídce značky našel duchovního nástupce právě modelu RS2 Avant. Nové Audi RS 4 Avant je totiž brilantní auto s trochou DNA Porsche - praktické kombi s duší supersportu, sportovní auto na každý den a jediné auto do rodiny pro milovníka pohonu všech kol quattro.

Co je nového a co to vrčí

Aktuální verze Audi RS 4 Avant debutovala v roce 2017. Oproti předchozí generaci B8 je B9 o dost jiná. Hřmotnou jednotku V8 o objemu 4,2 litru vystřídal lehký vidlicový šestiválec o objemu 2,9 litru se dvěma turbodmychadly. Sedmistupňový dvouspojkový automat S-Tronic zase vystřídal osmistupňový Tiptronic s hydrodynamickým měničem.

Krátce poté přišla velká modernizace vozu, která se vyznačuje širší a nižší přední maskou, novými světlomety s technikou Matrix LED a také infotainmentem MMI touch s 10,1palcovou obrazovkou, který vystřídal již archaickou obrazovku trčící z palubní desky ovládanou otočným kolečkem. Ano, takové ovládání máme sice rádi, ale v RS 4 už bylo skutečně za zenitem.

Ale zpět k tomu nejdůležitějšímu. Šestiválcový vidlicový agregát o objemu 2,9 litru byl vyvinutý ve spolupráci s Porsche a tohle společné DNA poznáte hlavně při jeho poslechu. Jednotka váží 181 kilogramů, čímž se oproti předchozí V8 ušetřilo 31 kilogramů. Každá řada válců (úhel rozevření 90 stupňů) má jedno turbodmychadlo s maximálním plnicím tlakem 1,5 baru.

Motor nabídne výkon 331 kW (450 koní) a v poměrně širokém pásmu otáček, tedy při 1900 až 5000 otáčkách, produkuje 600 N.m točivého momentu. Tento agregát najdete vedle Audi RS 4 Avant a RS 5 také v Porsche Panamera S, Cayenne S a Macan Turbo. Audi RS 4 Avant je ale jediné auto, které tento motor nabídne v kombi střední třídy.

Ještě než se tedy začnu rozplývat nad jeho zvukem a tahem, je dobré si připomenout, že Audi RS 4 Avant aktuálně nemá konkurenci. BMW M3 Touring je totiž ještě pod plachtou a Mercedes-AMG své kombi vycházející z třídy C ještě nepředstavil. Příští rok tady ale bude velmi zajímavý souboj právě mezi těmito třemi vozy. A to si vezměte, že M3 Touring bude mít ten vynikající uštěkaný šestiválec a Mercedes půjde cestou plug-in hybridu. To bude zajímavé!

Vynikající, ale ne nejlepší

Motor s výkonem 450 koní se v žádném případě nehodlá probouzet tiše. Po stisknutí startovacího tlačítka začnou výfukové koncovky automaticky kloktat lávu na zvýšeném volnoběhu, aby se motor po pár chvilkách usadil na tisícovce otáček. Zahřátý je po pár minutách a takřka ihned si oblíbíte jeho osmistupňový automat (vyvinutý Porsche) s velejemnou změnou převodových stupňů a skvělým softwarem, který se nebojí v kopci zařadit při 80 km/h osmičku a jen tak žmoulat motor na nějakých 1250 otáčkách, a to bez jakýchkoliv vnímatelných torzních kmitů.

Při lehkém sešlápnutí plynu ani nepodřadí a posune celý ansámbl při 130 km/h na 2000 otáček. Buďte ale trochu náročnější na akceleraci a překvapí vás, že podřazení ani nepostřehnete. V kontrastu s tím ve vás ale možná až hrkne, jak převodovka kopne při řazení páčkami pod volantem při dynamické jízdě. Celou tuhle jinak výbornou souhru podkopává jen systém start/stop, který když necháte zapnutý, umí kultivovanosti opravdu hodně uškodit.

Hluché místo při akceleraci jsem nepostřehl, tah je velmi přímočarý a stejně srdnatý jak z nuly na stovku, tak i ze stovky na dvoustovku. Mimochodem první disciplínu zvládne tohle kombi za 4,1 sekundy. Když nohu z plynu nesundáte, dosáhnete 250 km/h, případně 280 km/h s příplatkovým balíčkem. A věřte mi, že těch čísel dosáhnete velmi snadno. Nicméně motor S58 od BMW má ten říz ještě větší, je hravější a celkově cítíte lepší spojení mezi vaší pravou nohou a tím, jak agregát reaguje.

Ale zpět k pozitivům, protože třeba manuální režim převodovky, který tady vyvoláte klasicky vykloněním voliče do strany, nikoliv jako u Porsche Macan malinkým tlačítkem na volantu, je skutečně manuální režim, který sám jen tak nepřeřadí a nechá vás zaklepat na omezovač. Ničitele, kteří tahají za levé pádlo v pěti tisících, ale vrátí zpátky na zem a nic neudělá. Tahle převodovka dělá prostě všechno dobře.

Nádrž na 58 litrů vám při rozumném používání vydrží na více než 500 km. V případě častého užívání si potentního motoru se dojezd zkracuje tak na polovinu. Auto jsem po 600 kilometrech vracel se spotřebou 16,6 l/100 km. Pokud máte rádi extrémy, tak se odpolední projížďkou dostanete snadno k hranici třiceti litrů. Na druhou stranu umí tento motor jezdit pod 10 l/100 km i v tomto kombi se čtyřkolkou, ale to už musíte být opravdu jemní.