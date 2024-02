TEST Audi Q7 SVOS 50 TDI quattro (210 kW): Neprůstřelné auto, pistolí i kritikou

Kolik to všechno váží? V tom je ten vtip, díky použití kompozitních materiálů se hmotnost vozu zvýší pouze o zhruba 75 kg. Jestliže pak má Audi Q7 této specifikace v technickém průkazu pohotovostní hmotnost 2260 kg, je jeho hmotnost s přestavbou 2335 kg. Díky tomu nebylo nutné vůz nějak legislativně upravovat nebo dělat úpravy na podvozku. Ani tak ale nejde o úplně levnou záležitost, vyšší ochrana vyjde na 775.000 Kč bez DPH.

Sklo samozřejmě není všechno, vůz má ve dveřích a za zadními sedadly neprůstřelné panely z kompozitních materiálů. Čelní okno je pak vyrobené z materiálu, který může i nadále používat veškeré asistenční systémy. Vlastně jediným na pohled viditelným rozdílem je malá destička na čelním skle, kam jsou promítané informace z head-up displeje. Mimo to ale takřka nemáte šanci vůz s balistickou ochranou rozpoznat.

Nyní po faceliftu vyjde tato specifikace bez příplatků na 2.092.900 Kč. V případě zájmu o balistickou ochranu je vůz předán do péče SVOS, kde je vybaven neprůstřelnými okny vyrobenými z několika laminovaných vrstev vysoce odolného skla a polyvinylbutyralových fólií. Jak takové sklo vlastně chrání a jak vypadá po zásahu se můžete podívat v galerii, výrobce nám v kufru auta nechal jedno demonstračně rozstřílené.

Automobilka Audi nabízí v rámci svého programu Exclusive mnoho úprav pro své modely, ve spolupráci s SVOS tak vedle toho vznikl předváděcí vůz Audi Q7 s balistickou ochranou BR2/FB2 proti krátkým střelným zbraním. V čem všem to spočívá, kolik takové auto stojí a hlavně jak jezdí? Základem je Audi Q7 (verze před faceliftem) ve výbavě S line s motorizací 50 TDI quattro, tedy naftovým třílitrem dosahujícím výkonu 210 kW (286 koní).

V Přelouči sídlí firma SVOS, která se již od roku 1992 zabývá výrobou pancéřovaných vozidel a aktuálně má na svém kontě již přes 6600 takových výrobků. Objednat si zde můžete pancéřovanou limuzínu či terénní vozy a vznikají zde ale také policejní či vojenská vozidla. „Neprůstřelná“ auta se skutečně důkladnou ochrannou posádky asi nepotkáváte každý den, my jsme ale měli příležitost se s jedním takovým autem svézt.

...ale je to auto za všechny prachy

Pokračování 2 / 3

Jak to jezdí?

Hlavní pohledový rozdíl jsme si už řekli. Malý panel na čelním skle výhledu nepřekáží a po pár kilometrech jsem ho začal ignorovat. Jedné věci si ale všimnete už při nastupování, dveře jsou dost těžké. Vzít za kliku a otevřít je vyžaduje více úsilí než u běžného auta. Platí to u všech dveří vyjma pátých. Když pak nastupujete, všimnete si širokého skla. Velká skla nemají velký takřka žádný vliv na funkci stahování oken, maximálně jedou trochu pomaleji, ale nejde o nic, co by narušovalo komfort jízdy.

Přidaná hmotnost navíc je stejná, jako u průměrného spolujezdce, jen je samozřejmě jiné její rozložení. Tím jak se kila navíc rozprostřela do dveří a skel, nebyly navíc nijak negativně ovlivněny jízdní vlastnosti. Testovací auto byla tedy klasická Q7 s motorem, který milujeme. Zatímco v Q5 působí 3.0 TDI jako dvoulitr v malém hatchbacku (taková auta se kdysi dělala, opravdu), pro Q7 je tahle jednotka tak akorát.

Točivý moment 600 N.m je dostupný od 1750 do 3250 otáček. Vůz je schopný dosáhnout rychlosti 241 km/h a zrychlit z 0 na 100 km/h za 6,1 sekundy. Pokud se budete pohybovat mimo tato čísla, bude vám odměnou spotřeba 8,6 l/100 km, což při nádrži na 75 litrů nafty vyústí ve skvělý jízdní dosah přes osm set kilometrů. Motor má krásný zvuk, kultivovaný běh a výborně si rozumí s osmistupňovou převodovkou Tiptronic.

Q7 je navíc jedno z těch Audi, kde quattro není jen obchodní označení, ale skutečně máte samosvorný mezinápravový diferenciál. Nejnovější provedení motoru pak disponuje 48voltovou mild-hybridní technikou, se kterou vůz může třeba plachtit. Odpojování a připojování motoru zpět do akce může být pro někoho rušivé, ale za těch pár let se takřka podařilo odfiltrovat to kuckání a trhavé pohyby, které tento systém s motory TDI dělal.

Jinak perfektní odhlučnění aerodynamického svistu nyní ještě podpořila tlustá odolná skla, takže při jízdě bylo auto mimořádně tiché. Ani odvalování zimních pneumatik vás nijak rušit nebude, navíc i s rozměrem 285/35 R22 bylo auto příkladně komfortní. Tento vzduchový podvozek je obecně velmi povedený a nemá ani takový problém s ostrými příčnými nerovnostmi. Podobně je na tom současné Audi A8.

Když si dáte všechny vlastnosti Audi Q7 dohromady, zdá se snad úplně neprůstřelné vůči kritice. Třílitrový motor je pružný, kultivovaný a zároveň úsporný. Vzduchový podvozek funguje bravurně a Q7 můžete mít i se sedmi sedadly. Mimochodem utáhne 3,5 tuny. K tomu má stále normální kulatý volant s tak akorát silným věncem, je vzdušné a ovládání pomocí displejů s haptickou odezvou patří k nejlepším ve svém segmentu. Tak za co ho tepat?

Na vysokou cenu ho nedostanete - BMW X5, Audi Q7 i Mercedes-Benz jsou s naftovým třílitrem a čtyřkolkou všichni okolo dvou milionů korun. Je sice pravda, že Audi Q7 si můžete vyšperkovat mnoha různými prvky, a jakmile se do toho ponoříte a naházíte si do něj pěknou kůži, různé dekory, lepší reproduktory nebo head-up displej, tak rázem stojí tři miliony. V tomhle si ale s BMW i Mercedesem mohou podat ruce.

Audi navíc ze zmíněných konkurentů potěší příznivce tradičního ovládání, protože jeho rozvržení palubní desky prakticky kopíruje to, jak to bylo dřív, když jste měli infotainment a tlačítka pod ním. BMW i Mercedes už mají digitální přístrojový štít a infotainment v jednom panelu ovládaným hlasově, kolečkem nebo touchpadem. Audi a BMW se pak pyšní ještě klasickými tlačítky na volantu.

Jestli je Q7 někdy za něco kritizována, především u zahraničních recenzentů, jsou to sterilní a nesportovní jízdní vlastnosti. Ale já vám nevím, u rodinného SUV, které si koupí macho táta, aby tahal sobě loď a dceři koně (takhle nějak vypadá průměrný uživatel Audi Q7, že jo), třikrát týdně svištěl na schůzku do Mnichova a dvakrát ročně se otočil s celou rodinou na hory, je to auto naprosto dostačující.

Je pravda, že jsem za volantem Q7 50 TDI quattro neměl žádný památný moment, ani mě naladěním svého šasi nebo motorem nevybízelo k tomu, abych se do další zatáčky vrhnul o něco rychleji než do té předchozí. Přesto si ale auto pamatuji, protože celá jízda s ním byla perfektní, ne jen pár zatáček. A navíc, takový macho táta má na sportovní jízdu ještě něco jiného než dvou a čtvrt tunové SUV, které k tomu nikdy nebylo určené.

Audi Q7 není nikdy jízdně tak odtažité, abyste se při kritických situacích cítili nejistě. Není sice tak řidičské, jako třeba předchozí BMW X5, ale ani není vyloženě špatné. Nemusíte se bát pořádně se do toho opřít, auto to zvládne. V rychlých zatáčkách cítíte, jak hrne svou hmotnost na vnější gumu, ale nedotáčivost se dostaví až v opravdu vysokých rychlostech. Není třeba se obávat, řidičské auto to sice není, ale má svůj specifický a velmi neutrální jízdní podpis.