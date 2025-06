TEST Audi Q5 2.0 TFSI quattro: Dospělejší než kdy dříve, s benzinem pro fajnšmekry

Příjemně se žije i vzadu, kde posádka najde dva USB porty, držáky nápojů ve výklopné loketní opěrce a dostatek místa pro nohy i nad hlavou – pokud chce. Zadní lavice je totiž dělená a posuvná o 10 centimetrů, takže pokud vzadu vozíte ratolesti, můžete si kufr zvětšit až na 520 litrů, a to i za pomoci nastavitelných zadních opěradel. Ta jsou dělena v poměru 40:20:40, takže objemnější předměty odvezete uvnitř i ve čtyřech. Podlaha fukru je v rovině s nakládací hranou a podběhy do ní nezasahují, po sklopení zadních opěradel vzniká prakticky rovná plocha. Nakládací hrana je v příjemné výšce zhruba 76 centimetrů. Moc hezkým detailem je světelný ukazatel místa, kam máte kopnout nohou při bezdotykovém ovládání pátých dveří – díky této šipce promítané pod zadní nárazník si už nebudete připadat jako čutající šílenec na fentanylu s plnýma rukama tašek.

Když naskočíte do sedadla řidiče, kvalita interiéru je cítit na první omak – je pěkně sestavený, z kvalitních materiálů, s decentními dekory i v tomto provedení S-Line. Nedá se sice označit za příliš originální, kombinaci digitálního přístrojového štítu a infotainmentu v rámci jednoho souvislého panelu má dnes kdekdo, od evropských výrobců přes americké až po čínské, ale jde o prověřené a přehledné řešení, zde s obrazovkami s vysokým rozlišením a elegantní grafikou. Drobnou designovou finesou je tvar panelu po vzoru typické čelní masky Audi. Stejně jako u dalších nových modelů značky je zde systém MMI na bázi Android Automotive, nabíhá rychle, neseká se a nabídne to, na co jste u Audi zvyklí, v typické grafice.

Když ono to celé tak pěkně funguje

Benzín určitě nebude první volbou většiny zákazníků, u značky Audi jistě bude také irelevantní, že jde o nejlevnější motorizaci v nabídce s cenou od 1.482.900 Kč, zatím co dvoulitrové TDI stojí 1.516.900 Kč – rozdíl je zanedbatelný a vzhledem k tomu, jak rychle se točí pokladna při přidávání volitelných prvků, může být majiteli úplně ukradený. Jde ale o motor, který autu sluší díky kultivovanému projevu (i když TDI na tom nebude o moc hůře), poměrně pěknému zvuku i rozumné spotřebě. Jako celek působí Q5 (teprve druhé Audi na moderní platformě PPC) sofistikovaně, dospěle a dotaženě, dobře se ovládá a nabídne opravdu povedený infotainment.

Díky posuvným a nastavitelným zadním sedadlům pak nabídne plnohodnotné rodinné vlastnosti. Jistě, asi bychom raději ovládali klimatizaci skutečnými tlačítky nebo kolečky, do dotykových plošek na volantu si sem tam omylem cvrnknete a ovládání tempomatu pákou pod volantem je vzhledem k jeho skvělému fungování špetku nepraktické, ale to jsou jen drobnosti – i když to slovo nenávidím, takhle má fungovat prémiové auto.

Audi Q5: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.482.900 Kč (Q5 TFSI quattro/ 150 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 2.125.900 Kč (Q5 TFSI quattro S-Line/ 150 kW)

Technické údaje: Audi Q5 Rok • stupeň výbavy 2025 • S-Line Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 984 cm3 Vrtání • zdvih 82,5 mm • 92,8 mm Stupeň komprese 12,5 Nejvyšší výkon 150 kW (204 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 4 300 až 6 000 ot/min Nejvyšší krouticí moment 340 Nm při 2 000 až 4 000 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 7,2 s Nejvyšší rychlost 226 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 7 stupňů Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 520 l • 1 473 l Objem palivové nádrže 65 l Hmotnost: provozní • celková 1 895 kg • 2 535 kg Prům. spotřeba: komb. 6,9 l/100 km Rozvor náprav 2 823 mm Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 645 mm • 1 637 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 717 × 1 900 × 1 625 mm

Sériová výbava: 17" přední kotoučové brzdy, 17" zadní kotoučové brzdy, Airbagy vpředu s možností deaktivace airbagu spolujezdce, Akcentní plochy a ovládácí tlačítka v matné černé barvě, Akustický varovný systém vozidla, Asistent dálkových světel, Asistent pro nouzové brzdění vpředu, Asistent průjezdu křižovatkou, Asistent při odbočování, Asistent rozpoznávání dopravních značek, Audi Application Store & Smartphone interface, Audi connect navigace & infotainment, Audi connect nouzové volání & servis, Audi drive select, Audi Sound system, Audi virtual cockpit plus, Automaticky zaclonitelné vnitřní zpětné zrcátko, Bezpečnostní šrouby kol, Boční airbagy vpředu včetně systému hlavových airbagů a interakčního airbagu vpředu, Boční a zadní okna s tepelně-izolačním zasklením, Čalounění stropu z tkaniny, Dekorace volantu chromovými doplňky, Digitální příjem rádia, Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru, Elektronický imobilizér, Funkce Function on Demand dostupné online, Hlavové opěrky vpředu, Chromované koncovky výfuku, Interiérové lišty v hliníkovém vzhledu, Komfortní automatická klimatizace – 3zónová, Kontrola tlaku v pneumatikách, LED přední světlomety Plus, LED zadní světla pro, Lékárnička, výstražný trojúhelník a varovná vesta, Manuálně nastavitelný sloupek řízení, Mild-hybrid technologie (MHEV), MMI navigace plus s MMI touch, Multifunkční kožený volant, dvě dvojitá ramena, s pádly řazení, Nástupní prahové lišty s hliníkovou vsadkou vpředu, Nekuřácké provedení (12V zásuvka), Omezovač rychlosti na základě dopravních značek, Ostřikovače světlometů, Označení modelu na zádi vozidla, Paket leštěných prvků exteriéru, Palivová nádrž – objem 65 litrů, Parkovací asistent plus, Parkovací kamera – zadní, Parkovací systém plus se zobrazením vzdálenosti, Pohon všech kol quattro, Potahy v látce Passage pro standardní sedadla, Proaktivní ochrana cestujících, Prodloužená záruka výrobce 4 roky, Projekční světlo ve vnějších zpětných zrcátkách, Prvky interiéru v látce Impressum, Přihrádka na telefon s funkcí indukčního nabíjení, Sada na opravu pneumatik, Samostatná světla pro denní svícení, S tronic pro quattro, Středová loketní opěrka vpředu, Střešní ližiny z eloxovaného hliníku, SUV, Tepelně-izolační a akustické zasklení čelního skla, Uchycení dětské sedadčky i-Size, Upozornění na opuštění jízdního pruhu, Upozornění na rozptýlení a únavu, USB porty s nabíjecí funkcí pro přední a zadní sedadla, Vnější zpětná zrcátka, Vyhřívání sedadel vpředu

Příplatková výbava: 20" litá kola Audi Sport - 5 dvojitých (93.400 Kč), Adaptivní vzduchové odpružení (57.700 Kč), Digitální klíč (5.800 Kč), Elektricky nastavitelná přední sedadla (22.100 Kč), Komfortní klíč bez funkce Safelock (14.500 Kč), Dekorace stříbrné z matného antracitového hliníku broušeného (7.300 Kč), Detekce cestujících vzadu (4.100 Kč), Kryty vnějších zpětných zrcátek v leskle černé barvě (3.200 Kč), Funkce paměti pro sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka (6.000 Kč), Adaptivní tempomat plus (20.200 Kč), Paket černé optiky (23.100 Kč), Zadní sedadla plus a paket zavazadlového prostoru (17.100 Kč), Paket Tech pro (139.200 Kč), Interiér se standardními sedadly v kombinaci kůže/koženka v černé barvě (57.300 Kč), Exteriér S line (36.800 Kč), MMI experience pro (78.700 Kč), Paket ambientního osvětlení plus (13.000 Kč), Akční Paket Gravity (43.500 Kč) a další.

Zdroj: Autorský text