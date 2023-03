TEST Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro: Kavalírský kočár s benzinovou V6 je volba znalců

Bezproblémové je soužití s digitálním přístrojovým štítem Virtual Cockpit plus, u nějž si můžete nastavit grafiku konzervativní s kulatými budíky i lehce futuristickou (v tomto by se mohlo lehce poučit BMW, jeho sci-fi pojetí je sice přehledné, ale ne pro každého), přehodit si sem můžete i mapu s navigací. Na volantu S Line máte klasické čudlíky a válečkové ovladače – vlevo obsluhu přístrojového štítu, vpravo audio a telefonní funkce, řízení tempomatu zůstává na páčce vedoucí ze sloupku volantu. Tu známe z mnoha koncernových vozů a je fakt, že dnes už existují lepší řešení, zvlášť regulace odstupu adaptivního tempomatu titěrným přepínačem je občas za trest.

Najít správnou pozici za volantem je snadné a bez problémů dosáhnete na ovládací prvky, kterých není zrovna málo. Stejně jako u spřízněných současných A6 a A8 zde máme dvě patra dotykových displejů. Na horním vidíte klasické soudobé pojetí multimediálního systému MMI s možností zobrazení dlaždic se základními funkcemi typu navigace, telefonu nebo audiosystému, do jednotlivých sekcí se pak snadno dostanete díky rozumně velkým piktogramům na levé straně. Systém startuje s obstojnou rychlostí a nezatěžuje vás vizuálními kejklemi, animacemi a vlastně ani barvami – tmavá mu sluší a do lesklých panelů okolo obrazovky hezky zapadá.

Zkusme si hned na začátku malý kvíz. Kdy byla představena současná generace A7? Před třemi lety? Čtyřmi? Kdepak, bylo to již na podzim roku 2017 s uvedením na trh v únoru 2018. Čili nějakých pět let. Otázka druhá: Kdy proběhl facelift? Chvilka napětí a správnou odpovědí je… Zatím žádný nebyl.

Chcete jezdit, nebo se jen vozit?

Co myslíte, musí být auto s přeplňovaným benzinovým šestiválcem o výkonu 250 kW sportovní? Naštěstí ne. Samozřejmě že je taková A7 schopná a obratná, zvlášť s doplňkovou výbavou ve formě adaptivního vzduchového odpružení a systému řízení zadních kol. Okresku s dostatečným množstvím prostoru zpracuje s velkou mírou stability, rychlosti a sebejistoty – přilnavosti má na rozdávání, quattro ultra quattruje a z dostupné síly přenese vše na asfalt, případně odpojí pohon zadních kol, není-li zrovna potřeba. Hodí se i přesné řízení se solidním množstvím zpětné vazby. Ale i když tato akčnější poloha není „civilní“ benzinové A7 cizí, přesto si ji nejlépe užijete při běžném cestování, ať už na dálnici nebo mimo ni.

I s příplatkovými 21“ koly je hodně pohodlná, v tomto ohledu měchy odvádí velký kus práce a lehce váhají jen na rychlých ostrých nerovnostech v menším tempu – ve vyšší rychlosti je prostě přeletíte. Na kvalitním asfaltu pak můžete cíleně přitvrdit díky nastavení jízdních režimů. Neutralita s lehkým důrazem na zadek při přidání plynu se také hodí, pokud auto pošlete do oblouku se špetkou elánu, nemá tendenci hrnout se ven a zatáčku vykrouží, aniž by se zapotilo. Ovladatelnosti prospívá i řízení zadních kol, která se do 60 km/h natáčejí prosti směru předních až do úhlu pěti stupňů a nad tímto limitem po směru. Při cestování si jejich funkce moc nevšímáte, při parkování za ně budete vděční, protože zmenšují průměr otáčení o 1,1 metru.

Motor má sametový běh, charakterní (ale ne dětinský) zvukový projev a sílu, kterou dávkuje kultivovaně a s hezkou gradací napříč otáčkoměrem. Jasně, šestiválcové TDI s klasickým pohonem všech kol quattro a osmikvaltem také zní důstojně, je o 42 tisíc levnější, jen o chlup pomalejší z hlediska zrychlení (na 100 km/h za 5,6 s místo rovných pěti sekund u tohoto TFSI) a jistě bude nejen na dálkových cestách potřebovat méně paliva, ale projev a soundtrack benzinového motoru vám přinesou více radosti, byť je rozumově těžko uchopitelná.

A se spotřebou to také není žádná tragédie, vejdete se mezi 8 a 9 litrů na sto přesně tak, jak udává tabulka dle WLTP. S dojezdem velké problémy nečekejte, nádrž na 63 litrů je více než dostatečná. Mild-hybrid umožňuje „plachtit“ s vypnutým motorem, který umí zastavit a opět nahodit bez váhání – zde se po vypínání stop/startu natahovat nemusíte.

Asistenční systémy Audi již tradičně fungují na vysoké úrovni. Adaptivní tempomat pracuje spolehlivě, bere v potaz zatáčky, značky omezující rychlost i křižovatky, vedení v jízdním pruhu je také dobrým společníkem. Jestli ale za něco u A7 opravdu musíte utratit peníze, jsou to adaptivní světlomety HD Matrix LED za 51.000 Kč, které bez jediného zaváhání žonglují s pixelovým osvětlením i v hustém provozu a perfektně osvětlují prostor před vámi.