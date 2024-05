TEST Audi A6 allroad 55 TDI quattro: Když věk není překážkou. Spíše naopak!

Loňská modernizace modelů A6 a A7 přidala do základní výbavy plně diodové světlomety a park assist plus. Je tu i pár nepatrných designových změn, ale v zásadě nejde o nic, co bychom měli nějak do hloubky zkoumat. Teď nám jde hlavně o ten motor. Už tu bylo řečeno několikrát, že jednotka EA897 je skvělý. Má hutný spodek, je skvěle sladěná s převodovkou tiptronic a s objemem paliva v nádrží umí skvěle hospodařit.

Před dvěma lety jsme tu měli Audi A6 allroad s motorem 55 TFSI . Benzinový šestiválec byl naprosto dokonalý, jen měl trochu vyšší spotřebu, což se ale vzhledem k nátuře auta a jeho elánu dalo čekat. Tento nešvar by do jisté míry mohl vyřešit naftový šestiválec, který v nabídce je a aktuálně se nám dostal do testu. Audi A6 má navíc po lehké modernizaci, tak pojďme na to.

Audi umí mít některé příplatky pěkně drahé. Třeba nezávislé topení vyjde u Audi na 51.300 Kč. zatímco u Mercedesu na 36.905 Kč. Nepatrně dražší má allroad i střešní okno a pár dalších položek. Našlapané audio vyjde u Audi až na 183.100 Kč a jde o Bang & Olufsen. Éčko má high-end řešení v podobě Burmesteru za 34.939 Kč. No a také Audi připlácí za lepší světlomety - HD Matrixy vyjdou 45.000 Kč, zatímco mercedes má už v základu Digital Light. Tím si odpovídáme na to, jak je možné, že testovaná A6 allroad má příplatky za skoro 900 tisíc korun.

Výhoda mercedesu je jasná - je to novější auto. Zatímco Audi A6 je auto z roku 2018, třída E je loňská záležitost. Bez pohonu všech kol je pak Audi předokolka a Mercedes má klasickou koncepci s pohonem zadních kol. Mercedes nepřekvapivě působí moderněji a má třeba lepší materiál na sedadlech v základu. Pokud vás děsí finální částka testované A6, tak on ten mercedes umí skoro tři miliony stát taky, nicméně…

Závěr

Audi A6 allroad můžete mít s motorem z S6 a to je dobře. Je to extrémně schopné auto - pohodlné, tiché, úsporné a přitom dynamické. Musíte ho ale zaplatit a to může trochu bolet. Jediným přímým konkurentem je aktuálně All-Terrain od Mercedesu, a ten je o trochu modernější a některé příplatky má dokonce levnější.

Oba dva vozy si trochu pomáhají elektřinou. V případě Audi jde o elektronicky poháněné dmychadlo, které doplňuje standardní turbo. Vůz má tedy dvojí přeplňování, kdy elektřina zajišťuje co nejkratší reakční dobu pohonu. Samotný systém mild-hybridu, který mimo jiné umí s autem plachtit, pak jen doplňuje celkovou složitost pohonu. Podařilo se to však vyladit skvěle a auto je jemné jako samet. Co si s tím vším počne třetí majitel vás asi nemusí zajímat, ale aktuálně to všechno funguje moc dobře.

Audi A6 allroad: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.800.000 Kč (40 TDI/ 150 kW allroad) Cena s testovaným motorem a výbavou 2.099.900 Kč (55 TDI/ 253 kW allroad) Cena testovaného vozu

Technické údaje: Audi A6 allroad Rok 2024 Počet válců/ventilů na válec • rozvod 6/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem vznětový • 2 967 cm3 Vrtání • zdvih 83,0 mm • 91,4 mm Stupeň komprese 16,3:1 Nejvyšší výkon 253 kW (344 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 3 850 až 4 000 ot/min Nejvyšší krouticí moment 700 Nm při 1 750 až 3 250 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 5,2 s Nejvyšší rychlost 250 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 8 stupňů Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 550 l • 1 660 l Objem palivové nádrže 63 l Hmotnost: provozní • celková 2 085 kg • 2 695 kg Rozvor náprav 2 925 mm Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 645 mm • 1 611 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 951 × 1 902 × 1 487 mm

Standardní výbava: adaptivní pneumatický podvozek allroad, asistent rozpoznávání dopravních značek, Audi connect navigace a infotainment, Audi drive select, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit plus, brzdy 18” vpředu a 17” vzadu, digitální příjem rádia, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru, LED osvětlení, MMI navigace plus s MMI touch response, 48V mild-hybrid, parkovací systém plus s 360stupňovým rozhledem

Volitelná výbava: bílý odstín laku Gletscher (+39.900 Kč), 21” litá kola Audi Sport design 10 (+121.900 Kč), sportovní výfukový systém (+.23.600 Kč), tažné zařízení (+29.900 Kč), multifunkční sportovní volant (+3500 Kč), náhradní dojezdové kolo (+5600 Kč), panoramatické střešní okno (+57.000 Kč), sluneční rolety oken zadních dveří (+6100 Kč), vyhřívání sedadel vpředu a vzadu (+11.500 Kč), odvětrávací a masážní funkce vpředu (+46.800 Kč), paket černé optiky plus (+24.200 Kč), dekorace z hliníku Fragment (+13.300 Kč), kryty vnějších zpětných zrcátek v černé barvě (+3200 Kč), vnější zpětná zrcátka s elektrickým nastavením (+7600 Kč), interiérové prvky v kožence (+23.300 Kč), nezávislé topení a větrání (+51.300 Kč), audio Bang & Olufsen Premium Sound System s 3D zvukem (+23.300 Kč), Audi phone box (+15.100 Kč), ovládací prvky s haptickou odezvou a hliníkovou optikou (+10.300 Kč), Audi obchod s aplikacemi a Audi smartphone interface (+12.700 Kč), asistenční paket Tour (+31.500 Kč), paket parkovacích asistenčních systémů (+46.800 Kč), asistent hlídání mrtvého úhlu s Audi pre sense rear (+18.100 Kč), komfortní klíč bez funkce Safelock (+25.400 Kč), dynamické řízení všech kol (+57.300 Kč), komfortní sedadla vpředu s kůží Valcona/Milano (+104.100 Kč), světlomety HD Matrix LED (+45.000 Kč), zatmavená skla (+13.600 Kč), ambientní a konturní osvětlení interiéru (+7600 Kč), USB-C porty s nabíjecí funkcí (+4600 Kč), kontrastní lakování šedá Manhattan (+15.100 Kč), interiér Allroad (+67.000 Kč), akční paket Technology (+6000 Kč), akční paket Gravity (+46.700 Kč)