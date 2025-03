TEST Audi A5 limuzína 2.0 TDI (150 kW): Takhle dokonalá snad ještě nebyla

Rychlost systému 14,5palcového infotainmentu je na vynikající úrovni, ten je navíc mírně natočený k řidiči, což vám výrazně usnadní ovládání a nemusíte se za volantem předklánět, když chcete provést nějaký úkon. Spolujezdec může na svém displeji třeba nastavit navigaci nebo ovládat hudbu, ale jeho zapuštění do palubní desky se mi úplně nelíbilo, ale jak už jsem psal, naštěstí je to příplatkový prvek a ne nutnost.

Interiér A4 jsme ještě neoplakali a po jeho perfektních ovládacích prvcích se nám bude stýskat. A5 na to jde podle očekávání úplně jinak, uvnitř má dvojici obřích displejů, přes které děláte prakticky vše. Aby toho nebylo málo, můžete si připlatit i za třetí displej pro spolujezdce. Oproti A4 je A5 skutečně nezvyk včetně čtyřramenného volantu, který však můžete vyměnit za sportovní tříramenný ve výbavě S line. Snad až na audio ale stejně celé auto ovládáte pomocí dotykových destiček, což ubírá na prémiovém pocitu a nedává to tolik prostoru vyhrát si se zpracováním, které je však stále nadprůměrné.

V nabídce základní A5 je osm metalíz, ale můžete si dopřát i lakování exclusive za 145.700 Kč. Kola mají 17 až 20 palců a na výběr je také z mnoha variant interiéru, kdy základní černou látku může vystřídat čalounění Audi exclusive se spoustou paketů za stovky tisíc. V tomto ohledu už je to taková prémiová klasika, základ je lehce nad milionem, ale když budete chtít do auta pustit dalších pár set tisíc za výbavu, tak to půjde.

Nové Audi A5 se vyrábí v Německu. Zákazníci si mohou vybrat karoserii sedan, která se nazývá limuzína, nebo kombi zvané Avant. Praktické kombi nabídne zavazadelník 476 litrů, který se v případě sklopení druhé řady zvětší na 1424 litrů. Limuzína nabídne 417 a 1271 litrů a vlastně už to není klasická tříprostorová karoserie, ale liftback. Prostorem v kufru vás tedy nová A5 asi moc neohromí. Karosářské varianty kupé a kabriolet si model do této nové generace prozatím nepřenesl a nejsou ani oficiálně oznámeny. K dispozici jsou ale sportovní varianty S5 a S5 Avant.

Audi se rozhodlo rozloučit s platformou MLB evo a přichází se zcela novou platformou PPC, tedy Premium Platform Combustion. Jak již název napovídá, je určena pro spalovací motory, i když některým bylo dopřáno určité míry elektrické pomoci. Platforma má svého čistě elektrického sourozence Premium Platform Electric, který je trochu jiná a společně tak lépe definují, v jakých mantinelech se budou modely na nich pohybovat.

Nová platforma ale přinesla i zcela jinou filozofii pohybu. V A5 sice máte věci, které už moc dobře znáte, jako motor 2.0 TDI, quattro ultra nebo převodovku DSG, ale všechno je tak nějak vylepšené a jízda bude prémiovější než kdy předtím. A5 má už ve standardu progresivní řízení, které má navíc tužší uložení a stejně tak je tužší i uložení přední nápravy. Ve spojení s příjemně tuhou karoserií se cítíte s autem mnohem více spojení.

Navíc už při nájezdu do zatáčky začne pracovat brake torque vectoring, který napomáhá eliminovat nedotáčivost a zvyšuje agilitu. Ačkoliv jsme měli zimní pneumatiky a počasí se na chvíli tvářilo, že přijde jaro, byla s autem zábava jezdit. Občas se jen na gumě trochu žvýklo, ale jinak bylo příjemné jezdit s A5 jak pomalu, tak i trochu svižně. I při té rychlejší jízda v tom ale byla taková nenucenost a jistota, jakou si z předchozí A4 nevybavuji.

S dospělostí A5 přirozeně přišel i komfort, kdy ačkoliv tohle není velká limuzína, nabídne velmi solidní a distingovanou jízdu. Na dálnici se výraznější hluk objeví až od 180 km/h a běžné nástrahy silnic dokáží příplatkové adaptivní tlumiče báječně vyžehlit. Jenom takhle, bez jediného slova o motoru, si asi dokážete představit, jak perfektním cesťákem nová A5 je. Jenže s tímto motorem je to právě ještě lepší.

Měli jsme jediný diesel v současné nabídce. Připomenu, že jde o jednotku 2.0 TDI o výkonu 204 koní a doplním, že nabídne točivý moment 400 N.m, a to v rozmezí 1750 až 3250 otáček. Oproti benzinovému motoru se připravte na trochu vyšší míru hluku v kabině, ale třeba v porovnání s BMW 320d je na tom A5 podle mě lépe. Z tabulkové spotřeby 4,8 až 5,7 l/100 km se mi podařilo dosáhnout jen té druhé hodnoty.

Dynamickými parametry vás tento motor nemá čím překvapit. 204 koní je prostě tak akorát, abyste předjeli všechny loudali a na německé dálnici v klidu drželi tempo okolo 160 km/h. Čím vás ale nový motor dostane, je nový hybrid MHEV plus. Svou 48voltovou klasiku se totiž Audi rozhodlo posílit generátor a umí vám teď nabídnout pomoc až 24 koní, přičemž lithium-fosfátový akumulátor chlazený vodním okruhem se nabíjí rekuperací o výkonu až 25 kW.

Tohle posunulo jízdní projev na úplně nový level, a to v dobrém slova smyslu. Funguje to tak, že když spalovací motor není potřeba, tak se prostě vypne. Jo, tohle už znáte, ale on to nyní dělá častěji, chytře a navíc prakticky nerušeně. Narazíte i na několikasetmetrové úseky, kde se při pomalé jízdě spalovací motor ani nenastartuje. Na křižovatce pak stačí zvýšit tlak na pedál plynu, naftový motor se naprosto klidně připojí (jak tohle jenom dokázali?) a jede se dál.

A takových situací můžete mít denně desítky a nemusíte si toho vlastně ani všimnout. Velmi podobně se chová hybrid v Toyotě, která je s těmito systémy úplně nejdál. Nikdy by mě ale nenapadlo, že spojení něčeho takového s motorem 2.0 TDI může takhle dobře fungovat. Navíc když opustíte město, můžete si dosyta užívat pružnou akceleraci a s tím spojené snadné předjíždění i plynulé nabírání rychlosti na dálnici.

A5 má pětiprvkové nápravy. Ve spojení s adaptivními tlumiči a progresivním řízením tak objevíte další novou tvář středně velké audiny při rychlé jízdě. Kombinace tuhosti a nově nabité distingovanosti vyvolává v řidiči jistotu a sotva se nadějete, začnete úplně intuitivně padat do zatáček a vykružovat oblouky. Stále to sice není hravé auto a na vyloženě sportovní jízdu to bude chtít šestiválcovou verzi S, ale i s tímto základem ucítíte velkou míru podvozkové vyspělosti a jízdního chování, jaké se na prémiovku sluší a patří.

Dejte třeba sbohem nechvalně proslulé nedotáčivosti, u které někdo dokonce používá termín Audisteer. A5 úplně báječně vykrajuje oblouky, v zatáčkách hezky rotuje, reaguje a dá vám zapomenout na zbytečně hanlivé nadávky, že máte jen lepší Volkswagen. Tohle je jiná liga, nejen v rámci koncernu, ale i v rámci samotné značky. Platforma PPC nás zatím pěkně namlsává na to, co má Audi ještě v šuplíku.

Krok se sportovní jízdou dokonce drží i převodovka, jejíž nechvalně proslulá prodleva je teď skoro pryč. Navíc si báječně rozumí s novým hybridem. Jen ten motor není po stránce sportovní jízdy atraktivní, pořád je to jen diesel s výkonem, který má stačit, ne ohromit.