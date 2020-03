Po dlouhé době jsem zároveň viděl úplně nové Audi, které nebylo vybaveno digitálním přístrojovým štítem. Nic proti němu, hračičkové si přijdou na své a možnost promítnout si mapu navigace před volant je fajn, jenže přehledná klasika s analogovými ukazateli a velkým displejem uprostřed, který mimochodem také promítne navigaci, se neokouká a mně osobně připadá přehlednější. V tomto autě nebylo nic vyloženě navíc, na druhou stranu je ale nutné si připlatit za řadu prvků, které by už podlé mého názoru měly být ve standardu. Koukněte na rozpis volitelné výbavy pod závěrem a dáme mi za pravdu.

Najednou jsme v tom za 1,4 milionu a to pořád máte jenom dvoukolku s automatem. Podobně bychom se ale mohli bavit o BMW nebo Mercedesu. Třeba nejlevnější BMW 318d (110 kW) s automatem stojí necelý milion a silnější verze 320d (140 kW) vyjde na nejméně 1.077.900 Kč. Mercedes-Benz C 180d má šestnáctistovku s výkonem 118 kW a s automatem stojí přesně 1.030.436 Kč. A buďme upřímní – na ulici se za ním také asi neotočíte.

Skoro byste si až řekli, že jde o jednu z levnějších verzí, ale nenechejte se zmást. Jde o prostředí linii Advanced, která vychází o 33.000 Kč dráž než nejlevnější provedení. A i to se s cenou jen těsně vejde pod 900 tisíc korun (A4 35 TFSI stojí 884.900 Kč). Sedan se zkoušeným motorem a výbavou Advanced stojí 1.084.900 Kč, aby ale vypadal jako na fotkách, připravte si 27.400 Kč na 18palcová kola, 30.600 Kč na lak Navarra, 28.300 Kč na LED světlomety s dynamickými blinkry, podobnou částku na manuálně nastavitelná sedadla čalouněná kombinací kůže a koženky a tak dále.

Kouknete-li se na fotky testovaného vozu, na zadek se z něj asi neposadíte. 18palcová kola, přiměřeně chromu, v šeru poměrně nevýrazný lak karoserie, který ale na slunci hezky září, nikde ani známky po plaketě s line, která by upozorňovala na sportovněji střiženou verzi. Je to prostě hezký sedan střední třídy pro konzervativní řidiče, kteří si na výstřelky příliš nepotrpí.

Audi A4 je jedním z typických služebáků na českých silnicích. V jeho případě tvoří firemní zákazníci zhruba 90% podíl, z nichž většina sahá po kombíku s motorem 2.0 TDI. Tedy po autě, které vypadá reprezentativně, hodně se do něj vejde a má výkonu akorát na to, abyste mohli v Německu držet krok s provozem a lidi z firemní účtárny nepadali ze židlí kvůli vykázané spotřebě paliva.

Luxusní sedany střední třídy jsou v České republice výsadou firemních zákazníků. Jistě, vídáte v nich i soukromníky a samozřejmě lidi typu „nebudu si kupovat litrovou oktávku za pět set, když za to můžu mít deset let starou třílitrovou á šestku“. Jenže to nebývají první a možná ani druzí majitelé.

A teď to nejdůležitější

To vůbec nejdůležitější na tomhle autě najdete pod kapotou. Čtyřválec 2.0 TDI Evo (EA 288 Evo) se sice objemem 1968 kubických centimetrů tváří jako slabší verze stále nabízeného starého dvoulitr o výkonu 140 kW, je ale úplně nový. Má hliníkový blok s ocelovými vložkami válců, o čistější emise se stará filtr pevných částic, jemuž sekunduje další záchytný katalyzátor umístěný pod autem, a dostal dokonce tlumič hluku turba.

Jednotlivé výkonové verze novinky se od sebe liší i technicky. Ty s výkonem do 120 kW (100 a 120 kW v Audi A4) mají menší průměr ojničních čepů, delší a tenčí ojnice a nižší tenkostěnné ocelové písty. Silnější varianty (třeba 150 kW v Audi A6 či 147 kW v Octavii RS či Golfu GTD) mají větší průměr ojničních čepů, silnější ojnice a vyšší hliníkové písty s ocelovou vložkou. Samozřejmě záleží i na tom, zda je motor uložen podélně (Audi A4 a větší), nebo příčně (vozy na MQB). Rozdíl je v uložení katalytického systém.

Označení 35 TDI nese silnější z dvoulitrů Evo aktuálně nabízených v Audi A4. Výkon 120 kW je k dispozici od 2350 do 4200 otáček za minutu a točivý moment 380 N.m máte už v patnácti stech otáčkách. Standardem je měkce řadící sedmistupňový dvouspojkový automat S tronic, a přestože jde o druhý výkonově nejslabší turbodiesel nabídky, dynamika vozu není špatná. Vždyť na stovce je za 8,2 sekundy a umí až 228 km/h, což je o půl sekundy a 13 km/h méně než starší dvoulitr 40 TDI se 140 kW a 400 N.m. Navíc je fajn, že svižnost není zřejmá pouze na papíře, ale pocítíte ji i ve skutečnosti.

Předpoklady potvrdila i praxe

Nový motor 2.0 TDI Evo má tří základní úkoly: být tichý, jemný a tlačit spotřebu paliva tak nízko, jak to jen jde. A mimořádně se mu to daří už na volnoběh a při rozjezdech, natož při ustálené jízdě, kdy otáčky padají hodně nízko. Při rychlosti 130 km/h na sedmičku točí 1700 otáček za minutu a nachází se v ideálním spektru pro využití maximálního točivého momentu. Valivý a aerodynamický hluk vozu se při dálničním tempu daří držet na minimu, se spolujezdcem mluvíte polohlasem, příplatkové audio za rozumných 9200 Kč hezky hraje, prostě pohoda.

Jste-li obchoďák a každý den trávíte za volantem spoustu času, potřebujete hlavně pohodlí, jistotu a nechcete, aby vás během řízení cokoliv rušilo nebo dokonce štvalo. A přesně proto je Audi A4 z mého pohledu naprosto ideální. Je logické, snadno si ho osvojíte a stane se vaším každodenním parťákem. Už dlouho se mi nestalo, abych narazil na něco tak blbuvzdorného. Upřesním…

Můžete si koupit BMW řady 3 v podobné konfiguraci, ale jsem si 100% jistý, že vás na něm bude něco štvát. Třeba logika infotainmentu (nastavení head-up displeje je v menu schované hodně hluboko), chybějící Android Auto (má je Apple CarPlay), pneumatiky runflat, se kterými není jízda nikdy tak pohodlná, jak by mohla být, výrazně hlučnější naftový dvoulitr a tak dále. Navíc možná budete bědovat, že to není pravé BMW, protože mu chybí ten správný charakter. Jenže tahle auta nejsou o emocích. Jsou to pracovní pomůcky. Takové konfekční obleky na kolech.

V případě Audi A4 bych se vůbec nebál sportovního podvozku, přestože celek rozhodně nemá být sportovní a ani takový není. Nutně totiž nemusí znamenat, že bude jízda tvrdá a uskákaná. Karoserie se na nerovnostech umí i zhoupnout, největší přínos však vidím hlavně v opoře v zatáčkách. Předokolka je na limitu nedotáčivá, před hranicí adheze ale vykružuje ukázkový oblouk, rychle mění směr a při rychlém vyhýbacím manévru nemá velké tendence se rozvlnit.

Na jednu stranu je škoda méně komunikativního řízení (už tak nějak z principu), mělo by to to ale reálnému uživateli vadit? Spíše ne. Jeho bude zajímat, jestli z dlouhého sezení za volantem nebolí záda a jak často bude tankovat. Přestože jsou sedadla zkušeného vozu celkem běžná (až na čalounění koženkou a kůží za 27.200 Kč), nemají i díky prodlužovatelným sedákům a přesnému manuálnímu nastavení chybu. Nejsou sice nejměkčí, ale zase umí hezky podepřít stehna a bederní páteř.

Zato dílky na ukazateli stavu nádrže ubývají rychleji, i když jedete ekonomicky. Naftové Audi A4 s předním pohonem má totiž ve standardu 40litrovou palivovou nádrž a na tu dovede v reálném kombinovaném cyklu ujet asi 800 km. Kolem pěti litrů se můžete držet i v případě, že spotřebu vypustíte z hlavy a budete jen dodržovat předpisy. Nejníže jsem se dostal na 3,7 (nejnižší spotřeba uvedená v českém ceníku je 3,8 l/100 km) a nejvýše na 7,2 l/100 km. Volitelně můžete mít nádrž na 54 litrů a Audi za ni nechce nic navíc. Neříkám, že je úplnou nutností, protože 800 km na jeden zátah v osobáku stejně nikdo reálně nedá, když ji ale můžete mít zadarmo, tak proč ne?