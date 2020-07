TEST Audi A3 Sportback 30 TDI S line: Náročné ho získat, snadné s ním žít

Co mi vadilo, bylo ovládání audia. A3 opustila otočný ovladač a vsadila na dotykovou plochu vedle řadicí páky. Systém funguje slušně, ale ve tmě není dobře viditelný a ovládání není tak přesné. Situaci naštěstí zachraňuje multifunkční volant. Zajímavostí je pak ovládání hlídání jízdních pruhů. Audi jej má defaultně na páčce pro směrovky, kdy jej stačí u větších modelů stisknout a asistent se vypne. U A3 ovšem musíte tlačítko chvíli držet.

To mě přivádí i ke kvalitě materiálů a celkovému zpracování, při kterém se nezapomnělo i na výplně dveří, na kterých se často šetří. Velkou zásluhu na dobrém pocitu na palubě má právě i větší počet mechanických tlačítek, které prostor příjemně zaplní. U sourozenců je zase na první pohled hezky „uklizeno“ a linie jsou čisté bez výrazného přerušování. Mně osobně sedí styl Audi víc. Perforovaná kůže a loga spjatá s výbavou S Line pak vše ještě vylepšila.

Kdo by to byl řekl, že spatření staromódních tlačítek v interiéru nám jednou bude dělat radost. Ovládání klimatizace Audi A3 je však jasným důkazem, protože jej nemusíte lovit na dotykových plochách, jako u zmíněných sourozenců, ale má svou vlastní lištu přehledných tlačítek. Jasně a přesně mechanicky ovládat auto je dnes jako pohlazení na duši. Audi A3 má dokonce ještě jednu lištu, kde najdete vypínání systému start/stop, ESP či volič jízdních režimů. Audi si tento finančně náročnější způsob může dovolit, protože nemusí tolik šetřit náklady.

I uvnitř se Audi A3 změnilo k nepoznání a příbuznost s koncernovými sourozenci na první pohled dobře skrývá. Zatímco u ostatních si ale na nové rozhraní musíte zvykat, tady jde o 100% Audi. Palubní deska není v jedné rovině, ale výrazně členitá. Středový tunel je vytažený směrem k posádce a dominuje mu infotainment s úhlopříčkou 10,1“ bez haptické odezvy a s perfektním rozlišením, který již neční z palubní desky, ale je do ní zapuštěný.

Pro verzi S line jsou výchozí 17palcová kola. Na našem voze byly devatenáctky, ke kterým se automaticky váže i sportovní podvozek. S ním je karoserie A3 o 15 mm snížena. To je jeden z důvodů, proč náš vůz vypadal celkově tak skvěle. Modrá metalíza Turbo za 11.900 Kč povedený vzhled jen potvrdila. Stále však platí, že v základní výbavě bez příplatků dostanete celkem nenápadné bílé či černé auto.

Nové A3 byste na první pohled shodné základy s ostatními kompakty z koncernu určitě nehádali. U naší testované sportovně vypadající výbavy S line to platí dvojnásob. Novinka má typickou přední masku singleframe a velké nasávací otvory po stranách předního nárazníku. I zde vám ušetříme šťourání prstem - průduchy jsou zde jen na okrasu. Funkční jsou až u sportovní verze S3.

Oproti Škodě Octavia tak startuje na částce o téměř 200 tisíc korun vyšší. Audi tak musí již počtvrté dokázat, že z konvenční koncernové techniky dokáže vytvořit prémiový produkt, aby ty peníze navíc byly vidět. Jak se to povedlo? To jsme zjišťovali se základní vznětovou motorizací 30 TDI/85 kW a manuální převodovkou.

Klenot

Audi A3 má stejné motory jako golf, octavia i leon. Označuje si je však po svém, takže motor 30 TDI v našem testovacím voze je jednotka 2.0 TDI Evo o výkonu 85 kW. V nabídce jde o nejslabší diesel a ve spojení s prémiovým automobilem může působit podřadně, ale opak je pravdou.

Zmíněný výkon se dostaví v rozmezí 2750 až 4250 otáček za minutu. Ještě předtím, v rozmezí 1600 až 2500 otáček, dorazí 300 N.m točivého momentu. Tento motor se neobejde bez šestistupňové manuální převodovky a pohonu předních kol. Po nastartování začne trochu chrochtat, ale oproti turbodieselu v BMW řady 1 je kultivovanější.

Během jízdy s autem nechvěje a vibrace k posádce propouští jen pokud je pod hranicí 1200 otáček. Při ustálené jízdě o něm díky dobrému odhlučnění nevíte, ovšem ve vyšších otáčkách už slyšíte typický rykot vznětového agregátu. Není ale třeba jej tam hnát, na dálnici při rychlosti 130 km/h si na šestku drží 2000 otáček a na výrazně rychlejší jízdu tento motor ani není.

Rušit by vás tak mohl jen při předjíždění či agresivnější jízdě. Pružnost daná turbodmychadlem mu nechybí zhruba do stovky, potom už akceleruje vlažněji a od 120 km/h musíte vyšší rychlosti trochu tlačit. Opět ale zdůrazním, že tento motor není na žádné sportování, ale na pohodové cestování, se kterým si rozumí.

Páka manuální převodovky s velkou a příjemnou hlavicí se v kulise pohybuje poměrně ztuha, ale jednotlivé převody přesně zapadají na své místo. Tato převodovka, dostupná i pro motor 35 TFSI, je zcela nová. Má krátkou jedničku pro svižné rozjezdy a dlouhou šestku. Je dimenzovaná na maximálně 340 N.m, takže pozor na dodatečný tuning bez její úpravy.

Výrobce udává, že s motorem 30 TDI budete jezdit za 3,6 l/100 km. Už jsme si zvykli na to, že tyto údaje jsou kolikrát hodně daleko od pravdy. V tomto případě to ale tak moc neplatí, protože jsem testování dokončil se spotřebou 4,1 l/100 km. V celkové hodnotě však je i několik pražských kolon a neustálé popojíždění. Pokud budu brát v potaz hodnotu před městským kolapsem dopravy, jezdil jsem za 3,7 litrů.

Věřím, že spotřeba by šla ještě stáhnout, protože jsem nejezdil cíleně na nízkou spotřebu. Na kompaktní hatchback jsou to opravdu snové hodnoty, a navíc o dost menší, než má kdejaký hybrid. Nádrž na 45 litrů paliva vám tak s přehledem vystačí na 900 kilometrů. A když se budete hodně snažit, tak těch 1000 km by se na dálku také dalo.

Vlečka?

Zatímco od motoru 1.5 TFSI dostanete u Audi A3 víceprvkovou zadní nápravu, základní benzinový tříválec 30 TFSI a testovaná jednotka 30 TDI mají vzadu levnější vlečenou nápravu. Díky skvěle naladěným tlumičům ale nejde o žádnou uskákanou žábu. Nerovnosti žehlí velmi obstojně a dlažební kostky filtruje jedna radost. Velké nerovnosti se mu už pochopitelně nelíbí a když jsou v zatáčkách, cítíte lehký náznak ztráty stability, ale to se bavíme o dynamické jízdě, o které, jak už jsem psal, toto auto rozhodně není.

Při běžném provozu nejde o kvalitě jízdy v tomto voze říct moc křivých slov. I přes mainstreamovou techniku se chová poddajně a jistě. Ještě lepší by ale bylo, kdyby se u této konfigurace upustilo od sportovního podvozku (S Line) a použila by se menší kola. Testované devatenáctky na dálnici už celkem hučí a na velkých nerovnostech si rády kopnou.

Cena

Audi A3 není levný špás. Nejméně vás bude stát 652.900 Kč. Ve standardní výbavě je toho ale už dost, takže počítejte s digitálním přístrojovým štítem, velkým infotainmentem, manuální klimatizací či 16palcovými litými koly. Nabízí se srovnání s BMW 116d, které stojí minimálně 696.808 Kč. Má taktéž výkon 85 kW, manuální převodovku, a dokonce i výbava je velmi podobná. U BMW je však potřeba počítat s lehce vyššími příplatky.

U obou vozů jsou ale právě příplatky veličinou, která výslednou cenu vozu někdy až do nesmyslných výšin. Náš testovaný vůz je toho příkladem. Základní Audi A3 30 TDI stojí 742.900 Kč. Za výbavu S Line se připlácí sedmdesát tisíc a pak je tu nekonečný seznam příplatků, který cenu našeho vozu vyšrouboval až na 1.239.200 Kč, což je na kompakt enormní suma. Na druhou stranu je ale potřeba zmínit, že i golf se umí snadno šplhat k milionu, stejně jako nová Škoda Octavia.