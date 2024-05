TEST Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 Turbo (206 kW): Když chcete auto skutečně řídit

Námi testovaná verze byla poháněna dvoulitrovým čtyřválcem s přeplňováním, který produkuje výkon 206 kW (280 koní). Je dostupný od výbavy Veloce, kterou jsme měli i my. Ta se mimochodem pojí s 19palcovými koly, samosvorným diferenciálem, sportovními předními sedadly s elektrickým nastavením, parkovací kamerou, dvouzónovou automatickou klimatizací nebo ambientním podsvícením interiéru.

Výkonnost světlometů je skvělá. Sice ne tak jako na úrovni Audi nebo jiných prémiovek, ale dohlednost je vynikající a vykrývání okolního provozu funguje takřka bezchybně. Zezadu se pak Alfa vyhnula trendu unilight, tedy spojených zadních svítilen. Čemu už se Alfa nevyhnula, to je digitální přístrojový štít. Má grafiku a font Alfy, ale není to samozřejmě ono. Jednoduše ta 12,3palcová obrazovka nevypadá tak dobře jako klasické budíky, ale budiž, mohly tu být horší změny, třeba pod kapotou.

Giulia a Stelvio stojí na platformě Giorgio (v češtině Jiří), která vznikla ještě pod koncernem FCA (Fiat Chrysler). Od roku 2021, po sloučení FCA s francouzskými značkami PSA, je to skupina Stellantis, a s touto platformou to přestalo vypadat dobře. Alfa se totiž plácnula přes kapsu a udělala platformu s klasickou koncepcí v době, kdy slova hybrid nebo elektromobil nebyly pro evropské automobilky tak očividným koloritem. Alfa chtěla prostě udělat dobrá auta, po Italsku.

Na českých silnicích to tak úplně nevypadá, ale auto, po kterém spousta lidí stále volá, se vyrábí už od roku 2015. Řeč je o hbitém a lehkém sportovním sedanu, který nabídne zábavné jízdní vlastnosti už v základní konfiguraci. Jde o Alfu Romeo Giulia, která přišla v rámci předchozí vlny milánského obrození, kdy už bylo potřeba seknout otesánkem co hrabe předními (159) a nachystat auto, které vrátí této značce její trošku už zašlou slávu. V roce 2015 tak znak Alfy Romeo konečně zase zářil jasně, ačkoliv prodejně nebyly nové modely Giulia a Stelvio zas takovými trháky.

Benzin vpřed!

Pokud vám benzin nevoní, můžete si pořídit také motor 2.2 JTDm, který má v základní výbavě pohon pouze zadních kol, ale výkon snížený na 160 koní. V ostatních variantách nabídne 210 koní a pohon všech kol. Všechny motorizace jsou spárované s automatickou osmistupňovou převodovkou ZF. Cenově se od sebe výbavy a motory nijak výrazně neliší, pohybují se v rozmezí 1,1 až 1,6 milionu korun. Naše verze vyjde na 1.499.000 Kč, srovnatelné BMW 330i xDrive stojí 1.406.600 Kč.

Motor 2.0 GME jede jako zběsilý, ostatně má 140 koní na litr objemu. Z 0 na 100 km/h zrychlí za 5,2 sekundy a jede až 240 km/h. Během akcelerace a před výkonovou omezovačem má pěkný jadrný zvuk, ale není nijak zvlášť charakterní. Zajímavou zvukovou kulisu vykouzlíte až s nějakým příplatkovým výfukem. Trochu horší je to se samotným projevem motoru, protože nejvyšší výkon má položený v 5250 otáčkách. To není nic moc, motor vlastně končí tam, kde byste čekali, že ze sebe vydá nejvíce. Jeho projev je tedy o samotném přeplňování a hutném středu.

Převodovka ZF je už osvědčeným řešením i v mnohem dražších vozech, takže i zde můžete čekat jemné řazení, minimum cukání ve městě a včas shozené kvalty při předjíždění. K tomu můžete převodovce diktovat kvalty přes obrovská hliníková pádla pod volantem, která jsou dominantou interiéru. A právě teď už se dostáváme k tomu, proč se budete za volantem usmívat jako měsíček na hnoji.

Naše Giulia má všechno správně - koncepci s pohonem zadních kol, benzinový motor, samosvorný diferenciál na zadní nápravě, dvojitá lichoběžníková ramena vpředu, víceprvkové zavěšení vzadu a i přes veškerou techniku na palubě váží pouze 1620 kilogramů. K tomu sedíte v pozici dlouhé ruce, krátké nohy, v útulných a pevných sedadlech a před sebou máte krásný kůží čalouněný volant, a k dispozici již zmíněná pádla. Tohle je jednoduše auto pro řidiče.

Je to právě ta kombinace lehkonohosti auta, přesnosti v řízení a ochoty zatočit díky rafinované přední nápravě, co ve vás vyvolá za volantem příjemné pocity. Můžeme tak klidně sklouznout ke klišé, že vás každá cesta z práce bude bavit, nebo že budete různě zapomínat věci, abyste se pro ně mohli s alfou vracet. Jenže právě tyto jízdní vlastnosti auta v dnešní době září v kontrastu s mnoha zavalitými konkurenty, které k zábavě potřebují velké motory a hromadu koní.

Alfa Romeo Giulia Veloce s tímto motorem je asi to nejzábavnější nové čtyřdveřové auto do 1,5 milionu korun. Velmi snadno si spolu vybudujete vztah a důvěru. Ne každému ale bude vonět hyperaktivní řízení reagující již od středové polohy, roztěkaným řidičům bude Giulia na dálnici kmitat. Zároveň to není nijak extra pohodlné auto a nastavitelné tlumiče Alfa Active Suspension jsou k mání pouze pro nejvyšší výbavu Tributo Italiano. Přitom před faceliftem v této výbavě ta možnost byla.

Další velkou nevýhodou je absence vypnutí kontroly trakce, což spousta zákazníků řeší dodatečně, stejně jako zvukový projev. A závěr kritiky směřuje ke spotřebě, protože ačkoliv je Giulia zábavné auto, velmi ráda si vezme 10 l/100 km a v běžném provozu je spotřeba lehce nad osmi litry. Jiné dvoulitry v této kategorii umí jezdit úsporněji a motor 2.0 GME nemá zas tak ostrý charakter, aby vyšší spotřebu kompenzoval zážitkem z jeho zběsilosti. Je prostě jenom rychlý a hezky tahá, takže se mu vyšší spotřeba hůř odpouští než jiným duchaplným jednotkám.

Pneumatiky Pirelli P Zero mají na suchu dostatek přilnavosti, abyste se do nich mohli v zatáčkách pořádně opřít. Motor máte nacpaný takřka v palubní desce, což přispívá dobrému rozložení hmotnosti a neovlivňuje tak negativně jízdní vlastnosti. Kola jsou zase velmi lehká, takže celkové vyvážení auta a jeho ochota měnit směr přesně odpovídá nátuře sportovního sedanu. Takhle to prostě má být.