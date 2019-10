Tesle ubyla konkurence. Britský výrobce vysavačů ukončil vývoj elektromobilu

Britskou značku Dyson můžete znát z toalet, je totiž předním výrobcem sušičů rukou, ale předně se zabývá výrobou vysavačů. Proto bylo velkým překvapením, když tento výrobce v roce 2017 přišel s plánem na výrobu vlastního elektromobilu. Hotovo mělo být v roce 2021, jak ale firma nyní přiznala, z plánů sešlo a automobil není schopna vyrobit.

Plán byl investovat 3,2 miliardy dolarů (přibližně 75 miliard korun) na vývoj a výrobu elektromobilu, který by dokázal konkurovat Tesle. Dyson uvedl, že se jim podařilo vyvinout „fantastický“ automobil, ale firma nebyla schopná jej udělat tak, aby ekonomicky dával smysl. Ve hře bylo i odprodání projektu, nikdo ale neprojevil zájem. A tak firma bude hledat nové využití pro 532 zaměstnanců, kteří byli na projekt vyčleněni. Očekává se i propouštění.

Problémy Dysonu nejsou ničím překvapivým – Tesla, jakožto jeden z průkopníků, má sama problémy s výrobou a ziskovostí i přesto, že má za sebou roky vývoje a velký tým lidí. O to větší nesnáze potkávají Faraday Future a další elektromobilní startupy, které se snaží konkurovat, aniž by za nimi stála velká automobilka se svým kapitálem a hlavně technologickým, výrobním a distribučním zázemím.

Dyson má sice zkušenosti s výrobou elektromotorů a baterií, které používá ve svých dalších produktech, zřejmě ale ani to nestačí. Firma ale uvedla, že vyčleněné peníze bude nadále investovat do vývoje, jen se zaměří na další projekty. Mezi ně patří vývoj baterií , strojového učení a robotiky – tedy vše, co může využít i jinde.

Svůj elektromobil chtěl i Apple

O vlastní elektromobil údajně usiloval i Apple, o čemž se začalo mluvit před lety. Za tzv. Apple Car stál i samotný Steve Jobs, který o produkt velmi stál. Jeho vývoj ale zpozdil nástup iPhonu, kdy se firma soustředila spíše na něj. Od roku 2014, kdy se na projektu Titan začalo pracovat, se objevilo mnoho zkazek a úniků, které naznačovaly existenci prototypů, firma ale nikdy veřejnosti podrobnosti neukázala.

Firmě se dokonce podařilo přetáhnout na svou stranu zvučná jména – projekt vedl např. Steve Zadesky z Fordu a přebrat se podařilo 4 osobnosti z Tesly: Johna Irelanda, který vedl testovací tým pohonných jednotek, Davida Nelsona zabývajícího se mechanickým vývojem, Laurena Ciminera, jenž pro Teslu hledal nové talenty a především Chrise Porritta – bývalého viceprezidenta automobilky.

V roce 2017 dokonce došlo k testům autonomních vozidel, které potvrdil i Tim Cook. Ten uvedl, že se Apple zajímá o tyto systémy, konkrétně ale nehovořil. O rok později dokonce Apple požádal o možnost testování 28 vozidel v Kalifornii, výsledkem ale je, aby letos z projektu Titan propustil na 200 zaměstnanců. Jak to totiž vypadá, firma upustila od vize vybudovat vlastní automobil a raději se spojí s již fungujícími podniky na vývoji, kde bude řešit softwarovou stránku věci a automobilka dodá hardware. Tomu by napovídala i akvizice startupu Drive.ai. Třeba nás ale firma ještě něčím překvapí.

Autor: Vladislav Kluska