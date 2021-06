Tesla Roadster skutečně dostane trysky SpaceX! Na stovce bude za 1,1 sekundy

Tesla v Petersenově automobilovém muzeu v Los Angeles vystavila Roadster. Jde o jednu z prvních příležitostí, kdy se k prototypu může dostat široká veřejnost, a tak fotky zaplavily sociální sítě. Na jeden z tweetů reagoval Elon Musk: „Produkční kousek bude vypadat jinak (lépe).“ Vystavené auto si můžete prohlédnout na videu:

Zajímavá je i přiložená cedulka se zmínkou o mytickém SpaceX package, který má Roadster dostat z 0 na 100 km/h za 1,1 sekundy. Jde o sadu Muskem opakovaně zmiňovaných vzduchových trysek, podle některých zdrojů mají být ukryté pod zadní registrační značkou. Také k neuvěřitelné hodnotě zrychlení se Musk vyjádřil: „Ano, to je s balíčkem raketových trysek SpaceX. Bude to bezpečné, ale velmi intenzivní. Jen to není úplně vhodné pro lidi se zdravotními obtížemi – to samé jako hardcore horská dráha.“

Už dříve Musk řekl, že kombinace elektromotoru a trysek a výsledné zrychlení prostě nejsou fér k celému automobilovému průmyslu.

Kdy se slova promění v realitu? Původní start prodeje Roadsteru byl plánovaný na rok 2020. Dnes už víme, že se to nepovede ani v roce 2021, hned v lednu Musk řekl: „Letos dokončíme vývoj, produkce započne příští rok.“ Bude hned od začátku dostupný i bájný SpaceX package?