Tesla pustila z továrny Model X bez důležité výztuhy. Zákazníkovi musela dodat nové auto

Poslední svolávací akce americké elektro-automobilky se naštěstí týká jen jediného kusu. Banální přehlédnutí mohlo mít velký vliv na bezpečnost.

Stává se to i v slušných rodinách – nedávno jsme tu například měli Bugatti, které zapomnělo dotáhnout jediný šroub na jediném autě, které proto muselo do servisu. Něco podobného se nyní povedlo i Tesle s jejím SUV Model X. Zákazníkovi dodala vůz, kterému chyběla výztuha karoserie v prostoru druhé řady sedadel. Šlo mimochodem o předprodukční vozidlo.

Bez výztuhy auto nesplňovalo regulačními orgány vyžadované limity pro zatížení a hrozilo, že by cestující v druhé řadě nebyli řádně připoutáni. Automobilka proto kontaktovala zákazníka a dodala mu nové vozidlo se správně namontovanou výztuhou. Tesla takto poslala do světa několik předprodukčních kusů, určených k testování. Ty byly doupraveny do sériové specifikace – až na jediný zmiňovaný exemplář.