Tesla poražena, Porsche si bere rekord zpět! Nejrychlejší produkční EV na Nürburgringu je Taycan Turbo S

Určitě si ještě pamatujete, jak se před třemi lety Elon Musk podivoval na Twitteru nad označením Turbo u Porsche Taycan, posléze se na okruhu Nürburgring začala objevovat sportovní verze vozu Tesla Model S a skončilo to všelijak. Nejdříve odtahem vozu z dráhy, poté ale rekordem mezi produkčními elektrickými vozy.

Tesla Model S Plaid zajela Severní smyčku za 7:35.579, o sedm sekund rychleji než předchozí rekordman Porsche Taycan. Jenže teď už je to zase jinak, Porsche Taycan si bere svou korunu zpět. Vývojový jezdec automobilky Lars Kern vzal specifikaci Turbo S a zajel čas 7:33.3, poráží tak Teslu o více než dvě sekundy a udělal tak z auta opět nejrychlejší produkčně vyráběný elektromobil na Nürburgringu.

Vůz byl vybavený novým performance kitem a podvozkem PDCC a až na nezbytnou bezpečnostní výbavou byl zcela sériový. To následně potvrdilo i ověření od TÜV. Ptáte se, co že je to ten performance kit? Tak předně 21palcová kola RS-Spyder, pneumatiky Pirelli P Zero Corsa a přirozeně i kalibrace nervového systému podvozku Porsche 4D Chassis Control.

Chcete tento paket a pokusit se o podobný čas na Nürburgringu? Zatím to nepůjde, je totiž zatím pouze pro německý trh a výhradně pro model Taycan Turbo S modelového roku 2023. Není ale důvod, aby se nerozšířil dále. Pokud vám vrtá hlavou, kdo vám bude po přezutí na silniční gumy zase kalibrovat podvozek, tak nemusí, další kalibrace již není třeba.

Galerie doplněna o fotografie z prezentace modelové řady.