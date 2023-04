Tesla odhaluje své plány. Chystá tři novinky, i nejmenší model bude mít hodně slušnou baterii

Nabídka americké automobilky se v dohledné době rozroste. Kromě lidového elektromobilu chystá i dodávku a autobus.

Příznivci Elona Muska nyní napjatě očekávají příchod futuristického Cybertrucku a snad už konečně i nového sportovního Roadsteru, průměrného spotřebitele ale více zaujme plánovaný kompaktní vůz, který by měl díky příznivé ceně šanci oslovit masy.

Základní rysy nového vozu Tesla naznačila v nově představené třetí části svého „Master Planu.“ Dle veřejně dostupných informací dostane baterii o kapacitě 53 kWh. Ta bude lithium-železo-fosfátová (LFP), tedy s nižší energetickou hustotou a zřejmě i rozumnou cenou.

Vůz má dle plánů potenciál k prodejům až 42 milionů kusů v neurčeném časovém horizontu, ročně by ale mělo jít až o 4 miliony exemplářů. Měl se tedy stát nejrozšířenějším modelem. Nad jeho názvem zatím visí otazník, někdo ho vidí jako Teslu Model 2, někdo jako Model Q – těžko říci.

Bude ale vstupovat do stejné ligy, jako připravované elektrické kompaktní masovky od ostatních automobilek, což by znamenalo cenu okolo magické hranice 25.000 dolarů či eur. V přehledu chystaných novinek se také objevuje dodávka v užitkové i osobní podobě, která by měla dostat baterii o kapacitě 100 kWh, a autobus s 300kWh akumulátorem.