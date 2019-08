Podobnou akci již v minulosti Tesla zavedla a nyní ji uvádí zpět do nabídky. Zatímco tedy Modely S a X již čekají na své nástupce, kalifornská automobilka u těchto nejstarších vozů v nabídce přidává k zakoupení možnost rychlonabíjení u stanic Supercharger neomezeně a zcela zdarma.

Podle magazínu InsideEVs zavádí Tesla tuto akci celosvětově. Znamená to, že Modely S a X budou moci noví majitele dobíjet u rychlonabíječek s udávaným výkonem až 150 kW. Množství Superchargerů je však po světě stále limitováno na nižší výkon – obdobně jako u dosavadní trojice českých stanic v Olomouci, Vestci u Prahy a Humpolci.

Tesla dodává, že bezplatné a neomezené nabíjení u Superchargerů se vztahuje na dobu vlastnictví vozu jedním majitelem a není přenosné. Po prodeji auta do dalších rukou si tudíž této výhody nový majitel neužije.

Podobnou akci zavedla Tesla již v minulosti jako propagační nástroj ke zvýšení prodejů svých modelů. Nejpravděpodobněji chce tedy automobilka posílit zájem o starší vozy v nabídce. I když Tesla Modely S a X nadále modernizuje, zájem o ně upadá v porovnání s novější a schopnější technikou Modelu 3 nebo Modelu Y.

Právě Modely 3 a Y by měly do budoucna nabízet možnost nabíjení výkonem až 250 kW v případě nejnovějších Superchargerů V3, které automobilka zatím testuje v USA. Do konce letošního roku má ovšem Tesla plán tuto novou generaci nabíječek uvést rovněž v Evropě, samozřejmě ale v omezeném množství a v zemích, kde jsou elektromobily Tesly nejpopulárnější.