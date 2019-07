Tesla DMC-12? Designér spojil legendární film s nejrychlejším autem na světě

To už je 34 let, co se doktor Emmett Brown a Marty McFly vydali v upraveném DeLoreanu cestovat časem a vznikl tak kultovní film, který se i s následnými dvěma díly zapsal do zlatého filmového fondu trilogií. DeLorean DMC-12 se tehdy stal ikonou a dodnes budí zaslouženou pozornost.

Charlie Nghiem, designér ze San Francisca, je fanouškem jak filmové trilogie, tak ale i automobilů vizionáře Elona Muska. Rozhodl se proto tyto dva světy spojit a přenesl tak vizi původního filmového vozu do podoby Tesly Roadster.

Na konceptu najdete vše, co obsahovala předloha, včetně reaktoru v zadní části, kam se ukládalo plutonium. Bystré oko si možná všimne i loga SpaceX, což je vesmírná společnost Elona Muska. Odkazuje to na skutečnost, protože Elon tvrdí, že Tesla Roadster bude mít takzvaný balíček SpaceX, který vozu ještě vylepší dynamiku.

Což zatím není moc uvěřitelné, protože podle Muska zrychlí základní model na stovku za 1,9 sekundy. Kam tedy chce ještě dynamiku posunout je zatím záhadou.