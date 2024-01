Tesla Cybertruck po 16.000 kilometrech: Majitelé hodnotí spotřebu, nabíjení i kvalitu

Se solidním nájezdem se už dá bilancovat – co se na futuristickém pick-upu povedlo a čím řidiče štve?

Uživatel jménem Gigahorse uveřejnil na fórech vlastníků Tesel Cybertruck hodnocení vozu od svých přátel po ujetých deseti tisících mílích – čili zhruba 16 tisících kilometrech. Exemplář je model s pohonem všech kol, čili s dvěma motory o celkovém výkonu 450 kW a s 10.081 Nm točivého momentu.

Kapacita baterie činí 123 kWh, dojezd je udáván na 547 kilometrů. Majitelé si vůz převzali jako nový, první necelé tři tisíce kilometrů najezdil Cybertruck na pneumatikách typu All Terrain, zbytek na celoročních - vše s aero kryty na kolech. S vozidlem jezdily dvě osoby, jedna s agresivnějším a druhá s konzervativnějším jízdním stylem. Majitelé dále uvádějí, že jezdili v průměrné venkovní teplotě okolo 15 stupňů celsia.

Po 10.000 mílích byla průměrná spotřeba 599 Wh na míli, což je v přepočtu 37,2 kWh/100 km. V praxi to znamená dojezd 206 mil na nabití při baterii plné na sto procent, čili 331 kilometrů. Majitelé uvádějí, že většinu času odjezdil ten „agresivnější“ z nich a na spotřebu rozhodně nehleděl, důležitým faktem je, že vůz strávil zhruba 70 procent času na dálnici a zbytek ve městě, kde se s ním dalo jezdit za 18 kWh/100 km. To by vysvětlovalo poměrně vysokou průměrnou spotřebu i výrazně nižší dojezd, než uvádí výrobce.

Z hlediska užívání majitelé chválili audiosystém, jízdní vlastnosti i dynamiku, dobrý výhled i chlazená sedadla. Problémy ale měli kromě dojezdu také s hlukem od kol a nabíjením. Na Superchargerech V2 s maximálním výkonem 150 kW prý trvalo až dvě hodiny, u V3 s výkonem až 250 kW (Cybertruck by měl zvládat až 350 kW na 800 V) pak nabití na 70 procent trvá déle než hodinu.

A co se během oněch deseti tisíc mil pokazilo? Například přestala fungovat hlavní obrazovka, což si vyžádalo opravu trvající 90 minut. Dále pak upadl kus obložení korby, který musel připevnit mechanik Tesly. Také se ukázalo, že do korby lehce zatéká a její plastový kryt je náchylný k poškrábání. Kapotáž je pak prý neustále upatlaná, takže majitelé doporučují folii. Nicméně i navzdory těmto zkušenostem a menšímu dojezdu jim přijde hodnota za zaplacené peníze v pořádku.