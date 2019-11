Kromě úžasných schopností elektrického ústrojí Tesly Cybertruck se v případě odhalení mluvilo také o její údajně neprůstřelné karoserii a nerozbitných (či vysoce odolných) oknech. Prezentace těchto vlastností nicméně neproběhla zrovna dle očekávání šéfa Tesly Elona Muska, když se okna vozu podařilo během premiéry rozbít (video níže).

Musk k ošklivým pavučinám na oknech po zásahu ocelovou koulí úsměvně dodal, že vývojové oddělení má stále prostor ke zlepšení. Nyní ale na Twitteru zmínil pravý důvod, proč k popraskání oken došlo. Jak totiž ukazuje video z příprav na premiéru Cybertrucku, dříve okno řidiče zásahu ocelovou koulí opravdu odolalo.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz