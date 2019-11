Představení nové modelu značky Tesla se stalo jednou z největších událostí tohoto roku. Elon Musk minulý týden pyšně představil nový pickup Cybertruck a zbořil tak místo, které je pro tento vůz ten vůbec nejdůležitější - internet.

Hodně se totiž diskutuje o prezentaci, při které se Cybertruck představil. Památných je hned několik událostí. Přetahovaná s Fordem F-150, sprint s Porsche 911, nepovedená prezentace balistických oken nebo zbrusu nová elektrická čtyřkolka, která se parkováním na korbě vozu rovnou nabíjí.

Vypadá to tak, že něco se úplně nepovedlo. Ani bychom se ale nedivili, kdyby veškeré karamboly při prezentaci byly součástí plánu. Stačilo totiž předvést přesně takovou show a nejrychlejší forma šíření informací na světě (internetové vtípky) začala hned fungovat. A pak už to začalo fičet snad úplně všude.

Co způsobí diskutabilní prezentace vozu, který je diskutabilní sám o sobě? Žádné jiné auto, které se kdy představilo, nemělo v moderní éře internetu takový dosah. Elon Musk prostě chtěl, aby se o jeho autě mluvilo a aby ho měli všichni na očích. Udělal tak přesný tah na branku, že jeho genialita už hraničí s šílenstvím.

Na sociálních sítích Reddit, Instagram a Facebook se začaly objevovat MEME (obrázkové vtipy), na Youtube se zase každý potřeboval vyjádřit. „Řeknu vám, proč je souboj s Fordem nereálný“, „Auto z vesmíru?“, „Koupím si Teslu?“. Takové názvy se objevují u videí na této platformě.

Každý má teď potřebu se k Tesle vyjádřit, včetně naší české scény. Z padesáti trendujících videí na českém Youtube patří čtyři Tesle. Žádnému autu se nic podobného nikdy nepodařilo. Namátkou jsme se podívali na několik předních českých youtuberů. Video o Cybertrucku jsme našli u třech.

O autě se řeší úplně všechno, i taková drobnost jako font, kterým je název vozu napsán. Ten se totiž velmi podobá fontu hry Cyberpunk 2077, která vyjde příští rok. Futuristická počítačová hra má navíc obsahovat vůz, který je novince od Tesly velmi podobný.

Není tak divu, že Tesla už eviduje 250.000 objednávek. Elon Musk přesáhl oblast automobilového průmyslu a vstoupil do éry internetu, který je plný hráčů počítačových her, vtipálků, technických koumáků, geeků a nerdů. A právě to jsou lidi, kteří to auto reálně chtějí a platí si předobjednávky.

Jestli tohle není marketingový tah roku, tak už opravdu nevíme. Stačí se jenom podívat jak Muskův tah zahýbal s konkurencí. Najednou se i velké automobilky škrábou na bradě (třeba GM) a říkají si, že musí co nejdříve přijít s elektrickým pick-upem. O autě si můžeme myslet co chceme, ale tohle se celkově povedlo.