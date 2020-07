Tesla bez řidiče už na konci roku? Elon Musk stanovil další datum plně autonomní jízdy

Za tímto cílem se žene hned několik společností. Vedle světových automobilek se o toto téma zajímá například i technologická společnost Waymo a své by k tomu chtěl říct i Uber. Tento závod nicméně prozatím nemá žádného zdárného vítěze a to jediné, co nám zůstává, jsou zprávy o vývoji.

Elon Musk to ale podle všeho chce rozseknout. Pátý level autonomního řízení, tedy ten, při kterém není potřeba zásahu řidiče do řízení, prý bude hotový do konce tohoto roku. Neměli bychom ale čekat, že touto technologií budou vybaveny sériové automobily Tesla, tedy alespoň prozatím.

Musk se totiž nechal slyšet, že plně autonomní jízda bude platit pro novou robotickou taxislužbu. Tesla už je prý velmi blízko k dosažení očekávaného výsledku a na silnici by se tyto vozy měly dostat na konci tohoto roku. Neví se ale zatím, jak si chce Tesla poradit s legislativou, která na tyto automobily ještě není zcela připravena.

Je ovšem nutné brát celou tuto záležitost s rezervou. Elon Musk plánoval plně autonomní vozidla již před třemi lety. Musk je vizionář, který pracuje s maximálním nasazením. Je možné, že současná technologie jeho značky již tento milník v cestování umožňuje, ale to by musel být každý v automobilce Elon Musk.

Že je zakladatel automobilky Tesla velmi schopným mužem, potvrzují i aktuální zprávy o jeho majetku. V pátek vystřelily akcie značky o jedenáct procent a Muskův majetek se tak zvýšil o 6,1 miliard dolarů. Na žebříčku nejbohatších lidí světa mu tak patří šestá příčka a porazil tak i Věštce z Omahy, neboli investora Warrena Buffetta.