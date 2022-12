Terénní supersport Lamborghini existuje už devět let. Postavil ho Italdesign a nedopadl moc dobře

Porsche 911 Dakar, Lamborghini Huracán Sterrato. Podobný boj se mohl rozjet už dřív, Italdesign už měl takové auto téměř hotové v roce 2013.

Lamborghini Huracán Sterrato je završením éry tohoto velmi úspěšného modelu a třešničkou na dortu ke všem dalším speciálním verzím. Pamětníci ale možná vědí, že nejeden terénní automobil na základech ze stejné rodiny, s vidlicovým desetiválcovým motorem, již vznikl. Řeč je o studiu Italdesign, kde v roce 2013, rok před uvedením modelu Huracán na trh, vznikl koncept Italdesign Giugiaro Parcour.

Slovo Parcour už teď asi není třeba vysvětlovat jako v roce 2013, myšlenka auta byla prostá - dostat se v podstatě z jakéhokoliv bodu A do jakéhokoliv bodu B v co nejkratším čase. Postavil se jen jeden funkční prototyp a dva statické modely, které ukazovaly možnost karoserie roadster a závodní varianty pro případné budoucí ambice v motorsportu. Vozy se ukázaly na autosalonu v Ženevě s označením XGT.

S funkčním prototypem se dokonce svezlo pár novinářů, například britský Autocar. Od nich se o autě můžeme dozvědět víc, ostatně informace o něm nebyly při uvedení příliš detailní. Parcour má zavěšení pushrod a světlá výška se v závislosti na jízdním režimu pohybuje od 210 do 330 mm. Italdesign bohužel nepotvrdil, co bylo základem auta. Všem je ale asi jasné, že to bylo Lamborghini Gallardo.

Odpovídají tomu proporce karoserie, půdorys i motor, desetiválec o objemu 5,2 litru uložený uprostřed s výkonem 550 koní jako u Gallarda v edici LP550-2 Balboni. Terénnímu autu to stačilo k překonání stovky za 3,6 sekundy. S funkčním prototypem to bohužel nedopadlo moc dobře. Během přehlídky na festivalu v Goodwoodu vůz havaroval a musel trať potupně opustit na nákladním voze Iveco.

Parcour měl stál pohon všech kol a vznikl ke 45. výročí Italdesign. Jak to nakonec dopadlo s funkčním prototypem, se nám bohužel nepodařilo dohledat. Ví se ale jistě, že k sériové výrobě tohoto modelu nedošlo, podobně jako u nespočtu dalších konceptů, které společnost Italdesign vyprodukovala.